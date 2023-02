Les États-Unis accueilleront un tournoi majeur en 2025 en tant que course à vide pour la Coupe du monde

Le président de la Fédération mexicaine de football, Yon de Luisa, a révélé que les États-Unis, le Canada et le Mexique accueilleront un tournoi important en 2025. Comme nous le savons déjà, les trois nations nord-américaines accueillent également la Coupe du monde 2026. Cependant, la compétition de l’été 2025 sera considérée comme une course à vide pour la Coupe du monde.

Le tournoi de course sèche de la Coupe du monde semble être des équipes nationales

Alors que certains ont suggéré que le tournoi pourrait n’être que la Coupe du monde des clubs, le journaliste n’en est pas si sûr. Arnold affirme que de Luisa a parlé du tournoi 2025 par rapport à l’équipe nationale. Cela suggère qu’il s’agira d’un tournoi international impliquant des équipes nationales sélectionnées du monde entier.

La CONCACAF et la FIFA s’associeront pour la compétition supposée.

De Luisa a fait ces commentaires en parlant de changements importants dans le football mexicain. Le Mexique a été éliminé de la récente Coupe du monde lors de la phase de groupes. El Tri a terminé à égalité de points avec la Pologne dans le groupe C, mais les Européens avaient une meilleure différence de buts. En conséquence, le manager mexicain Tata Martino n’a pas vu son contrat prolongé pour rester dans le rôle. Des ajustements possibles à la Liga MX ont également été discutés, y compris le retour le plus probable de la promotion et de la relégation.

La Coupe du monde des clubs 2025 pourrait encore se tenir aux États-Unis

Néanmoins, la Coupe du monde des clubs pourrait également se jouer aux États-Unis en 2025 également. Le pays hôte de la compétition interclubs n’a pas encore été annoncé. Cependant, les États-Unis seraient en lice pour organiser le tournoi. La FIFA souhaite clairement que le football continue de croître aux États-Unis avant la Coupe du monde 2026.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a révélé son intention d’étendre la Coupe du monde des clubs 2025 à 32 équipes le mois dernier. L’idée a rencontré une forte réprobation de la part du syndicat des joueurs et des ligues du monde entier. Cependant, la décision d’élargir la concurrence n’est pas encore gravée dans le marbre. Les six confédérations devraient d’abord approuver l’expansion.

Que pensez-vous du tournoi de course sèche de la Coupe du monde ? Dans quelles villes aimeriez-vous voir jouer des matchs ou qui aimeriez-vous voir jouer ici ? Partagez vos opinions dans la section des commentaires ci-dessous.