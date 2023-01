Les États-Unis accueilleront le plus grand rassemblement satanique de tous les temps

Le temple satanique basé à Salem a annoncé sa convention 2023 dans la ville voisine de Boston

Le groupe Satanic Temple a annoncé sur les réseaux sociaux que la SatanCon 2023 aura lieu fin avril à Boston, dans le Massachusetts. Surnommé le “le plus grand rassemblement satanique de l’histoire”, la convention de cette année célébrera le dixième anniversaire du Temple.

Ceux qui se présenteront au ‘Hexennacht à Boston’ le 28 avril devront porter “un masque chirurgical N-95, KN-95 ou jetable”, selon le site Web de la convention. D’autres détails, tels que le lieu exact dans le « centre-ville historique », le calendrier des événements ou les noms des conférenciers n’ont pas encore été fournis.

Après avoir organisé la toute première SatanCon l’année dernière en Arizona, The Satanic Temple (TST) rapproche l’événement de son siège international à Salem, à proximité, connue pour ses “procès de sorcières” à la fin des années 1600. Le Temple affirme qu’il compte environ 2 500 membres dans la région de Boston.

Le groupe insiste sur le fait qu’il ne croit pas vraiment au diable et que sa mission officielle est de “Encourager la bienveillance et l’empathie entre tous, rejeter l’autorité tyrannique, défendre le bon sens pratique et la justice, et être dirigé par la conscience humaine pour entreprendre de nobles poursuites.”

Ils ont également déclaré que l’avortement était un droit religieux fondamental et ont fait valoir que toute loi d’État restreignant la pratique était injustement discriminatoire à l’égard de leurs membres. Après avoir été sous les projecteurs nationaux en raison de ce plaidoyer en 2020, l’actuelle Église de Satan a dénoncé le TST comme “un groupe d’activistes politiques qui utilise un langage scandaleux pour attirer l’attention de la presse.”

Le Temple est surtout connu pour avoir intenté des poursuites contre les autorités locales et étatiques, alléguant une violation des libertés religieuses lorsque leurs demandes de délivrer des invocations sataniques ou d’afficher des statues sataniques sur la propriété publique sont rejetées. En juillet 2021, il a demandé à Boston de faire flotter un drapeau devant l’hôtel de ville pour “Semaine d’appréciation de Satan,” mais a été refusé. La ville a ensuite modifié sa politique en matière de drapeau en octobre de la même année.

Boston et la colonie du Massachusetts ont été fondées à l’origine par les puritains, une secte protestante austère qui croyait que l’Église d’Angleterre ressemblait trop à l’Église catholique romaine dont elle s’était séparée.