Les États-Unis accueilleront la Jamaïque pour les éliminatoires de la Coupe du monde en octobre à Austin

L’équipe nationale masculine des États-Unis a annoncé jeudi que le match de qualification pour la Coupe du monde du 7 octobre contre la Jamaïque aura lieu au Q2 Stadium d’Austin, au Texas.

Le match se déroulera dans la deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde, après le début de l’« Octogonale » en septembre. La fenêtre est également une triple date au cours de laquelle les États-Unis joueront trois matchs en sept jours. En raison de la forte demande prévue, US Soccer utilisera un tirage aléatoire pondéré pour les billets.

Le Q2 ​​Stadium, domicile de l’équipe MLS de l’Austin FC, a ouvert ses portes le 16 juin, lorsque l’équipe nationale féminine des États-Unis a joué un match amical contre le Nigeria et l’a emporté 2-0. L’Austin FC y a disputé son premier match trois jours plus tard, faisant match nul 0-0 avec les San Jose Earthquakes.

« Ce qui s’est passé à Austin ces dernières années est extraordinaire », a déclaré l’entraîneur-chef de l’USMNT, Gregg Berhalter. « C’est incroyable la façon dont la ville a adopté le sport, les installations de classe mondiale qu’ils ont développées et, surtout pour nous, l’atmosphère que les fans créent dans le stade. C’est précisément le type d’environnement dont nous avons besoin pour nos qualifications à domicile pour la Coupe du monde, et je sais que c’est quelque chose que nos joueurs apprécient et apprécient. »

Après le match à Austin, l’USMNT se rendra pour affronter le Panama le 10 octobre à Panama City. Trois jours plus tard, les Américains accueilleront le Costa Rica sur un site à déterminer.

La fenêtre de septembre verra les États-Unis s’ouvrir au Salvador le 2 septembre, accueillir le Canada au stade Nissan de Nashville trois jours plus tard, suivi d’un match au Honduras le 8 septembre.

Le tour final de qualification à huit équipes est une augmentation par rapport aux cycles précédents, qui avaient vu six équipes participer. Les trois meilleures équipes se qualifieront pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. L’équipe de quatrième place participera à une éliminatoire intercontinentale pour la dernière place. Les 10 matches du tour final se sont généralement déroulés sur une période de 18 mois. En raison des changements d’horaire liés à la pandémie de COVID et au nouveau format, chaque équipe jouera 14 matchs sur une période de sept mois.

Les États-Unis ont un record de 7-1-6 contre les Reggae Boyz lors des qualifications pour la Coupe du monde, et un record de 17-3-8 au total. Les deux équipes s’affronteront en quarts de finale de la Gold Cup dimanche au stade AT&T d’Arlington, au Texas.

La réunion d’octobre marque le 20e anniversaire de la victoire historique contre les Reggae Boyz qui a envoyé les États-Unis à la Coupe du monde de football 2002, au cours de laquelle ils ont atteint les quarts de finale. Jouant le 7 octobre 2001, et en tant que première équipe à représenter les États-Unis après les attentats du 11 septembre, les États-Unis ont gagné 2-1 sur une paire de buts de Joe-Max Moore.