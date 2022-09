FLAGSTAFF, Arizona (AP) – La plupart des habitants de Santa Clara Pueblo, dans le nord du Nouveau-Mexique, se connaissent. Ainsi, lorsqu’un membre de la tribu a besoin de services de santé mentale ou d’aide pour toxicomanie, appeler un bureau tribal peut conduire à une tante, un cousin ou un autre parent.

La confidentialité est importante, a déclaré le gouverneur du pueblo Michael Chavarria peu de temps après la visite de responsables fédéraux pour parler du nouveau financement de subventions disponible pour les tribus afin de faire connaître une ligne d’assistance téléphonique nationale en cas de crise de santé mentale.

“C’est l’hésitation, mais encore une fois, ils doivent être assez forts pour vouloir obtenir cette aide”, a déclaré Chavarria vendredi. “Et c’est pour cela que nous sommes ici, pour les aider du mieux que nous pouvons.”

La 988 Lifeline a été mise en ligne en juin. Il est conçu pour être un numéro facile à retenir, semblable au 911. Au lieu que le répartiteur envoie des policiers, des pompiers ou des ambulanciers paramédicaux, le 988 met les appelants en contact avec des conseillers en santé mentale formés. Les gens peuvent également envoyer un SMS au numéro ou discuter avec des conseillers en ligne.

Le département américain de la Santé et des Services sociaux a annoncé vendredi qu’il mettait 35 millions de dollars en subventions à la disposition des tribus amérindiennes et autochtones de l’Alaska pour garantir que les appelants reçoivent un soutien culturellement adapté ainsi que des soins de suivi si nécessaire. La date limite pour postuler est le 25 octobre.

La portée sera limitée, un fait souvent critiqué par les tribus qui se disent obligées de se faire concurrence pour des ressources limitées. N’importe laquelle des 574 tribus reconnues par le gouvernement fédéral est éligible, ainsi que les organisations tribales. Jusqu’à 100 bourses seront attribuées.

Le financement fait partie des 150 millions de dollars réservés à la hotline 988 dans un projet de loi sur la violence armée et la santé mentale que le président Joe Biden a signé en juin. Dans l’ensemble, le gouvernement fédéral a fourni 432 millions de dollars pour étendre le réseau de conseillers en cas de crise et l’infrastructure téléphonique, et aider à éduquer le public sur la ligne d’assistance téléphonique 988 – dont certaines étaient disponibles pour les États et les territoires sous forme de subventions.

Chavarria a déclaré que le chef de la police tribale prévoyait de rencontrer bientôt d’autres départements tribaux pour discuter de la demande de subvention et de ce qu’elle pourrait couvrir.

“Pour le moment, nous ne savons tout simplement pas”, a-t-il déclaré. « C’est la phase de planification dans laquelle nous sommes en ce moment. Au moins, c’est accordé. Il s’agit de savoir comment tirer parti de cela avec les autres ressources dont nous disposons, combler les lacunes.

Chavarria voit un besoin en raison de l’isolement social provoqué par COVID-19 et le pueblo étant au Nouveau-Mexique, un État qui a certains des taux de mortalité les plus élevés dus aux surdoses d’alcool et de drogue. Les Amérindiens et les Autochtones de l’Alaska sont également touchés de manière disproportionnée par les crimes violents et le suicide, selon les données fédérales.

“Ce doit être un effort de collaboration bien équilibré pour mettre un frein à cela”, a déclaré Chavarria. «Parce que parfois, cela tourne simplement dans cette famille et la famille élargie dans la communauté, au (niveau) local, régional et national. C’est un défi pour nous tous. »

Miriam Delphin-Rittmon, secrétaire adjointe pour la santé mentale et la consommation de substances à la santé et aux services sociaux, faisait partie des fonctionnaires fédéraux qui ont visité les pueblos de Santa Clara et Jemez, et Albuquerque, Nouveau-Mexique, cette semaine.

Elle a déclaré que certains des défis qu’elle avait entendus de la part des chefs tribaux pour accéder au financement comprenaient un manque de ressources pour demander des subventions, des services Internet et de téléphonie cellulaire peu fiables et une pénurie généralisée de spécialistes de la santé mentale et de soins culturellement appropriés.

“Ce que nous avons apprécié, c’est que nous avons eu des discussions franches”, a déclaré Delphin-Rittmon. « Nous les encourageons et les remercions lorsqu’ils nous poussent, et c’est utile. Je pense que cela aide vraiment qu’il y ait de la compréhension.

Il n’y a aucune garantie que des fonds seront disponibles à l’avenir pour sensibiliser le public au 988, car il est approprié par le biais du Congrès, a déclaré Delphin-Rittmon. Les tribus ont également des possibilités de financement par le biais d’autres programmes de subventions fédéraux pour la formation aux interventions d’urgence, à la prévention des surdoses et à la santé mentale, a-t-elle déclaré.

La jauge pour savoir si le financement fonctionne comme prévu n’est pas seulement des chiffres, a-t-elle dit, mais des preuves anecdotiques des tribus.

Le système 988 est construit sur la National Suicide Prevention Lifeline, un réseau de centres de crise où les conseillers répondent à des millions d’appels chaque année. Le numéro 1-800-273-8255 fonctionne toujours, même avec le 988 en place.

Le premier mois complet de données de la 988 Lifeline en août a montré une augmentation de 152 000 appels, chats et SMS par rapport à août 2021. Le temps moyen pour répondre à ces contacts est passé de 2,5 minutes à 42 secondes, selon Health and Human Services.

Felicia Fonseca, Associated Press