Les États-Unis accordent à Chevron une licence pour pomper du pétrole au Venezuela

L’administration Biden a déclaré samedi qu’elle lèverait une sanction pétrolière clé contre le Venezuela, marquant la première fissure importante dans un embargo américain de plusieurs années qui pourrait éventuellement aider à assouplir le marché mondial de l’énergie. Chevron, la seule compagnie pétrolière américaine encore active au Venezuela, fait partie d’une joint-venture avec la compagnie pétrolière nationale du pays, mais a été empêchée par des sanctions d’opérer là-bas. En vertu d’une nouvelle licence du département du Trésor, il pourra reprendre le pompage du pétrole. La licence limitée stipule que tout pétrole produit ne peut être exporté qu’aux États-Unis. Aucun profit de sa vente ne peut aller à la société vénézuélienne mais doit être utilisé pour rembourser les créanciers vénézuéliens aux États-Unis.

Cette décision intervient alors que le gouvernement de Nicolás Maduro a tenu ses premiers pourparlers officiels avec la coalition d’opposition vénézuélienne depuis plus d’un an. Lors d’une réunion à Mexico samedi, les deux parties ont convenu de demander aux Nations unies de gérer plusieurs milliards de dollars de fonds publics détenus dans des banques étrangères qui seront débloqués pour aider à apaiser une crise humanitaire au Venezuela.

Les négociateurs ont également convenu de poursuivre les pourparlers le mois prochain pour discuter d’un calendrier pour des élections «libres» en 2024 et des questions relatives aux droits de l’homme.

“Nous avons depuis longtemps clairement indiqué que nous pensons que la meilleure solution au Venezuela est une solution négociée entre Vénézuéliens”, a déclaré un haut responsable de l’administration Biden qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat conformément aux règles établies par la Maison Blanche. “Pour encourager cela, nous avons également déclaré que nous étions disposés à fournir un allégement ciblé des sanctions.”

La politique “reste ouverte à un calibrage supplémentaire des sanctions”, a déclaré le responsable. “Mais toute action supplémentaire nécessitera des mesures concrètes supplémentaires”, y compris la libération des prisonniers politiques et la reconnaissance de la légitimité de l’opposition, ainsi qu’un accès sans entrave pour les missions humanitaires de l’ONU.

Le responsable a rejeté les informations selon lesquelles l’administration agissait pour atténuer une pénurie de pétrole et des prix élevés de l’énergie exacerbés par l’invasion de l’Ukraine par la Russie. « Permettre à Chevron de commencer à extraire du pétrole du Venezuela n’aura pas d’impact sur les prix internationaux du pétrole. Il s’agit vraiment du Venezuela et du processus vénézuélien », a déclaré le responsable, où les États-Unis « soutiennent une issue pacifique et négociée à la crise politique, humanitaire et économique ».

Le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole au monde, légèrement plus que l’Arabie saoudite, bien que son brut épais soit plus difficile à extraire. Mais sa production a faibli en raison d’une mauvaise gestion gouvernementale avant même que Maduro ne prenne le relais en 2013 après la mort d’Hugo Chávez, un ancien officier militaire élu en 1998.

Les sanctions américaines contre le Venezuela qui ont commencé il y a 15 ans pour trafic de drogue, corruption et violations des droits de l’homme se sont progressivement étendues, culminant sous l’administration Donald Trump. Trump a fortement resserré les mesures contre la compagnie pétrolière d’État, Petroleos de Venezuela, SA, ou PdVSA ; la banque centrale; et les particuliers et les entreprises. Les activités des compagnies pétrolières américaines y étaient presque totalement interdites.

Les sanctions étaient une tentative de bloquer les revenus mondiaux des ventes de pétrole, et la production a fortement chuté car les exportations du marché noir ont été vendues principalement à la Chine et à l’Inde. Lorsque l’opposition vénézuélienne a déclaré illégitimes les élections de décembre 2018, elle a reconnu Juan Guaidó, le chef de l’opposition au parlement, comme président par intérim. Les États-Unis ont rapidement emboîté le pas, recrutant des dizaines d’autres pays d’Amérique latine pour faire de même.

Mais la pression économique et politique sur Maduro a eu peu d’effet, et le peuple vénézuélien a subi le poids d’une économie défaillante et de la répression, conduisant des millions de personnes à fuir vers les pays voisins ainsi qu’aux États-Unis, où le nombre de réfugiés vénézuéliens a gonflé.

Le président Biden est arrivé au pouvoir convaincu que la politique vénézuélienne de Trump avait échoué, mais il a pris quelques mesures pour l’inverser, car de puissants législateurs ont juré de bloquer toute action et l’administration a conservé l’espoir de remporter les votes à mi-mandat des Vénézuéliens anti-Maduro et d’autres Latino-Américains en Floride. Pas plus tard que l’été dernier, Biden a appelé Guaidó pour l’assurer de la reconnaissance et du soutien américains continus, alors même que d’autres gouvernements et membres de la propre coalition d’opposition de Guaido se détournaient de lui et appelaient à des négociations avec Maduro.

La déroute électorale républicaine en Floride a semblé convaincre l’administration qu’il était temps de bouger. Les responsables de Chevron ont déclaré qu’il faudrait un certain temps pour remettre leurs opérations en marche au Venezuela.

Le changement de sanctions semble être un contournement agile d’une plainte principale des critiques américains – la possibilité que le gouvernement Maduro en profite directement. Selon les termes de la licence, PdVSA est coupé de tout profit que sa coentreprise pourrait réaliser avec Chevron.

Mais Maduro ne serait pas plus mal loti qu’il ne l’est actuellement, et une fissure dans les sanctions peut en entraîner d’autres. Pour l’administration, en supposant que les négociations avec l’opposition se poursuivent en vue d’élections démocratiques et d’améliorations des droits de l’homme, tout relâchement de l’approvisionnement énergétique mondial est considéré comme positif.