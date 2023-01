Les États-Unis acceptent d’envoyer 31 chars de combat en Ukraine quelques heures après que la Russie a émis un avertissement effrayant de guerre nucléaire

Les États-Unis ont accepté d’envoyer 31 chars de combat en Ukraine quelques heures seulement après que la Russie a menacé de frapper l’Occident.

Le président Joe Biden a annoncé aujourd’hui que les États-Unis enverraient 31 chars M1 Abrams avancés d’une valeur de plus de 300 millions de livres sterling, dans le cadre de l’effort occidental pour soutenir Kyiv.

Les États-Unis ont accepté d’envoyer 31 chars M1 Abrams en Ukraine Crédit : EPA

L’Allemagne enverra 14 chars Leopard 2 Crédit : AP

Biden a déclaré que les chars de combat devaient aider les combattants ukrainiens “à améliorer leur capacité à manœuvrer en terrain découvert”.

Le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié les États-Unis pour cette “décision puissante” et a tweeté : “C’est une étape importante sur la voie de la victoire”.

La décision des États-Unis fait suite à la décision de l’Allemagne d’envoyer 14 chars Leopard 2 A6 en Ukraine déchirée par la guerre.

Cédant à la pression internationale et aux appels du président Zelensky, le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré qu’il enverrait les chars en Ukraine, ainsi que des pièces de rechange et des munitions, et lèverait l’interdiction imposée aux autres pays d’envoyer les leurs.

Le chef de l’administration présidentielle ukrainienne Andriy Yermak a salué les annonces de chars comme un “jour historique” et a écrit sur Telegram : “Un de ces jours qui déterminera notre future victoire”.

Mais cette décision a suscité la fureur des propagandistes russes qui ont lancé un avertissement nucléaire effrayant à l’Allemagne.

Un porte-parole de haut niveau de Poutine a exigé que le parlement du Bundestag de Berlin soit réduit en cendres radioactives en représailles.

Alors que le spécialiste de la télévision moscovite Yevgeny Satanovsky a déclaré que les ogives devraient être lancées au centre de la démocratie allemande.

L’objectif est que l’Allemagne et ses alliés fournissent à l’Ukraine 88 Léopards de fabrication allemande, avant une éventuelle contre-offensive au printemps.

“C’est le résultat de consultations intensives, une fois de plus, avec nos alliés et partenaires internationaux”, a déclaré le chancelier Scholz dans un discours aux législateurs allemands.

Scholz s’est entretenu au téléphone avec le président américain Biden, le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique Rishi Sunak et le Premier ministre italien Giorgia Meloni et a convenu de poursuivre le soutien militaire à l’Ukraine, a indiqué la chancellerie allemande dans un communiqué.

Pendant ce temps, la Norvège rejoindra également d’autres pays européens et enverra des chars de combat Leopard 2 à l’Ukraine dans le cadre de l’aide occidentale, a annoncé mercredi son ministre de la Défense.

S’exprimant dans une interview accordée à la télévision publique norvégienne NRK, le ministre de la Défense du pays, Bjorn Arild Gram, a déclaré: “La Norvège et le gouvernement soutiennent le don de chars de combat à l’Ukraine. La Norvège y participera.”

Le Royaume-Uni envoie déjà 14 Challenger 2, répondant à l’appel de Zelenksy pour des armes plus modernes.

Au total, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Pologne, l’Allemagne, les Pays-Bas et la Suède enverront des centaines de chars et de véhicules lourdement blindés pour soutenir l’Ukraine.

Les Léopards allemands, déployés par des armées à travers l’Europe, sont largement considérés comme la meilleure option car ils sont disponibles en grand nombre et faciles à déployer et à entretenir.

Environ 2 000 chars Leopard 2 sont utilisés par les alliés de l’Ukraine.

Les autres pays qui utilisent des Léopards sont le Canada, la Suède et les Pays-Bas, qui ont tous envoyé des armes en Ukraine.

Le fabricant de chars Rheinmetall a déclaré qu’il pourrait proposer 51 chars Leopard 2 et 88 chars Leopard 1 plus anciens au cours des 12 prochains mois.