Les États-Unis acceptent de suspendre les tarifs de rétorsion sur le whisky écossais, annonce Liz Truss

Les tarifs de représailles imposés par les États-Unis sur les produits britanniques, y compris le whisky écossais, ont été temporairement suspendus, a annoncé la secrétaire au Commerce international Liz Truss.

Le mois dernier, la Scotch Whisky Association a qualifié la situation de «non durable», indiquant des chiffres montrant que les exportations de whisky écossais single malt vers les États-Unis avaient chuté d’un tiers – s’élevant à 500 millions de livres.

Se félicitant de cette décision, qui couvre également des produits tels que le porc, le cachemire et le fromage, le directeur général de la Chambre de commerce britannique, Adam Marshall, a déclaré qu’il était désormais «crucial» que Londres et Washington «trouvent des solutions permanentes qui donnent stabilité et certitude aux entreprises». .

Cela vient après que l’ancien président américain Donald Trump a imposé les tarifs en 2019 en représailles au soutien de l’État de l’Union européenne au groupe aérospatial Airbus. En réponse, le bloc a imposé des sanctions allant jusqu’à 4 milliards de dollars sur les biens et services américains.

En annonçant le nouvel accord jeudi, Mme Truss a déclaré que la nouvelle administration américaine avait «accepté notre décision de parvenir à un règlement équitable», avec la suspension temporaire du tarif de 25 pour cent.

«Les avantages se feront sentir dans tout notre pays, en particulier en Écosse, où les distillateurs de whisky écossais pourront vendre à des prix inférieurs aux États-Unis, leur marché le plus précieux», a-t-elle affirmé.

«Plus il est facile pour les Américains d’acheter une bouteille de Macallan, Talisker ou Glenfiddich, plus ces producteurs devront investir dans leurs entreprises, leur personnel et leur avenir.»

Une déclaration conjointe des États-Unis et du Royaume-Uni a ajouté: «Le Royaume-Uni et les États-Unis entreprennent une suspension tarifaire de quatre mois pour alléger le fardeau de l’industrie et prendre une mesure commune audacieuse pour résoudre les différends les plus anciens à l’Organisation mondiale du commerce.

«Le Royaume-Uni a cessé d’appliquer des tarifs de rétorsion dans le différend Boeing à partir du 1er janvier 2021 pour désamorcer le problème et créer un espace pour un règlement négocié des différends Airbus et Boeing.

«Les États-Unis vont désormais suspendre les tarifs de rétorsion dans le différend Airbus à partir du 4 mars 2021, pendant quatre mois. Cela laissera le temps de se concentrer sur la négociation d’un règlement équilibré des différends et de commencer à s’attaquer sérieusement aux défis posés par les nouveaux venus sur le marché de l’aviation civile en provenance d’économies non marchandes, comme la Chine.