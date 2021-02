Les États-Unis acceptent de se joindre aux négociations négociées par l’UE

Photographie: Kevin Lamarque / AFP / Getty Images

Les États-Unis ont accepté de participer aux pourparlers multilatéraux avec l’Iran accueillis par l’UE, dans le but de négocier un retour des deux pays à l’accord nucléaire de 2015 qui est sur le point de s’effondrer à la suite de l’administration Trump.

Le porte-parole du département d’État, Ned Price, a déclaré que les États-Unis accepteraient l’invitation du haut représentant de l’UE pour des discussions avec l’Iran et les cinq autres pays qui ont approuvé le plan d’action global conjoint (JCPOA), par lequel l’Iran a accepté des contraintes strictes sur son nucléaire. en échange d’un allégement des sanctions.

Il n’y a eu aucun mot immédiat de Téhéran sur la question de savoir s’il était prêt à se joindre aux pourparlers, qui jusqu’à présent n’ont pas d’heure de début ni de lieu convenus. Les États-Unis ont clairement indiqué que leur délégation serait dirigée par son envoyé spécial, Rob Malley, qui a aidé à négocier le JCPOA il y a six ans.

« Tant que nous ne nous asseyons pas et que nous ne parlons pas, rien ne se passera, mais cela ne signifie pas que lorsque nous nous asseyons et parlons, nous réussirons », a déclaré un haut responsable du département d’État. «Nous savons que si vous ne faites pas ce pas, la situation va tout simplement aller de mal en pis.»

Donald Trump a retiré les États-Unis du JCPOA en 2018 et a imposé des sanctions punitives croissantes à l’Iran. En réponse, l’Iran a progressivement ignoré les contraintes du JCPOA sur l’enrichissement de l’uranium et d’autres activités nucléaires.

Depuis l’inauguration de Joe Biden, les deux pays ont indiqué qu’ils étaient prêts à rentrer dans l’accord, mais ont différé quant à savoir qui devrait faire le premier pas. Les dirigeants iraniens ont indiqué qu’ils étaient prêts à négocier une approche étape par étape de «conformité pour conformité».

Les pourparlers ont été annoncés à un moment de tension croissante, alors que l’Iran a augmenté son utilisation de centrifugeuses avancées, a commencé à fabriquer de petites quantités d’uranium métal (essentiel pour la fabrication d’ogives) et a menacé d’expulser des inspecteurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique la semaine prochaine.

Jeudi, les États-Unis et les participants européens au JCPOA – le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne – ont publié une déclaration commune appelant l’Iran à revenir au respect, à s’abstenir d’expulser des inspecteurs et à appeler à un retour à la diplomatie.

Quelques minutes plus tard, dans le cadre d’une série de mouvements apparemment chorégraphiés, Enrique Mora, directeur politique de l’UE et négociateur en chef, a tweeté une invitation à des discussions.

«Le JCPOA à un moment critique», a écrit Mora. «Des discussions intenses avec tous les participants et les États-Unis. Je suis prêt à les inviter à une réunion informelle pour discuter de la voie à suivre. »

Environ trois heures plus tard, Price a publié une déclaration acceptant l’invitation.

Dans le même temps, la mission américaine auprès de l’ONU s’est officiellement dissociée d’une affirmation formulée par l’administration Trump en septembre selon laquelle les sanctions de l’ONU contre l’Iran avaient été réimposées – une affirmation ignorée de presque tous les autres pays.

Les États-Unis ont également abandonné les restrictions spéciales imposées aux diplomates iraniens à New York par l’administration Trump, qui les limitaient à la mission iranienne, à la résidence de l’ambassadeur, à l’aéroport et à un rayon de six pâtés de maisons autour de l’ONU. Ils seront désormais soumis aux limites qui étaient en vigueur avant l’ère Trump, un rayon de 40 km autour du centre de Manhattan.

Les responsables américains ont déclaré que le moment et le lieu des pourparlers dépendraient des hôtes de l’UE, et ont averti qu’il était peu probable qu’ils conduisent à une percée rapide.

«Nous n’allons pas résoudre cela unilatéralement. Nous n’allons pas résoudre ce problème dans le vide. Nous n’allons pas le résoudre en supposant qu’une partie va prendre des mesures de son propre chef », a déclaré un haut responsable du département d’État. «La seule façon dont cela va se produire – si cela doit arriver – je suppose que ce sera un processus supplémentaire laborieux.»

«Il faudra un certain temps aux deux parties pour se mettre d’accord sur ce qu’elles définiront comme« respect pour la conformité ».»