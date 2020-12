Après des années de querelles sur la question, les États-Unis ont renvoyé vendredi 12 sites militaires américains en Corée du Sud. Cette décision débloque les efforts de développement, mais les discussions se poursuivront sur la question de savoir qui assumera les coûts du nettoyage environnemental.

Les deux parties se sont entendues sur le retour lors d’une session virtuelle en comité mixte de l’Accord sur le statut des forces (SOFA), qui régit le statut juridique des 28 500 soldats américains dans le pays.

«Nous avons pris la décision de manière exhaustive, en tenant compte des problèmes sociaux et économiques dans les communautés causés par les retards et leurs demandes de retour rapide», a déclaré Choi Chang-won, vice-ministre de la coordination des politiques gouvernementales.

Cependant, le plan de transfert pour les 12 sites a été finalisé à la condition que la discussion sur les coûts de nettoyage se poursuive, parce que les fonctionnaires n’ont pas réussi à combler les divergences sur qui assumerait les coûts de nettoyage environnemental.

Les troupes américaines sont stationnées dans le pays depuis la guerre de Corée de 1950-53 au milieu de la menace perçue de Pyongyang. Cependant, ces dernières années, les alliés ont contesté le coût du maintien du personnel américain dans les bases.

C’est la raison principale pour laquelle les Forces américaines de Corée (USFK) ne renvoient plus que 12 sites alors qu’en 2003, elles avaient accepté de céder 80 sites à la Corée du Sud. Les questions des procédures de décontamination et du réalignement des bases restent non résolues.

Parmi les sites à restituer, six se trouvent à Séoul. Deux sites de la garnison de Yongsan dans le centre-ville ont abrité le siège de l’USFK jusqu’en 2018.

Les autorités sud-coréennes prévoient de construire des logements sociaux dans certaines zones, et le centre médical national de Séoul pourrait être transféré sur le site libéré du US Army Corp of Engineers, mais la décontamination des sites restitués doit d’abord être effectuée.

