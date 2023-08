Les États-Unis acceptent de former les pilotes ukrainiens de F-16 en Arizona

« Nous voulons faire tout ce que nous pouvons pour faire avancer cet effort le plus rapidement possible en soutien à l’Ukraine », a déclaré Ryder aux journalistes du Pentagone. « Donc, de manière préventive, reconnaître cela et se pencher en avant afin de contribuer à cet effort est la raison pour laquelle nous faisons cela maintenant. »

Cette annonce fait suite à des plaintes de responsables ukrainiens selon lesquelles la formation progressait trop lentement pour répondre aux besoins de guerre de leur pays. Deux mois après le début d’une contre-offensive très attendue, les forces ukrainiennes ont du mal à pénétrer dans le territoire tenu par l’ennemi, lourdement miné et défendu par la Russie. Le gouvernement du président Volodymyr Zelensky a plaidé en faveur des F-16, affirmant que l’Ukraine avait besoin d’une plus grande puissance aérienne pour contenir les assauts russes.

La décision du président Biden ce printemps de soutenir l’entraînement de l’Ukraine sur les F-16, après avoir refusé ces demandes pendant plus d’un an, a suivi un schéma similaire dans lequel les États-Unis ont d’abord hésité à fournir certains systèmes d’armes à l’Ukraine, mais ont ensuite cédé à leurs demandes alors que le le conflit a évolué. Les États-Unis sont le principal soutien de l’Ukraine dans sa guerre visant à expulser les envahisseurs russes.

Ryder a décrit un processus en plusieurs étapes qui comprendrait des évaluations des niveaux de compétence des pilotes ukrainiens. Il a expliqué que la formation initiale des pilotes de F-16 dure généralement huit mois et qu’une formation plus avancée peut en prendre cinq supplémentaires. Les pilotes recevront une formation dans des domaines tels que les manœuvres de combat aérien et l’utilisation des armes, et suivront une formation en centrifugeuse qui simule l’effet de la puissante force G que les pilotes de F-16 expérimentent en vol.