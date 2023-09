Les États-Unis acceptent de débloquer 6 milliards de dollars de fonds iraniens dans le cadre d’un accord visant à libérer les Américains détenus

L’administration Biden a accordé une dérogation autorisant le transfert de 6 milliards de dollars de fonds iraniens gelés de la Corée du Sud vers le Qatar dans le cadre d’un accord visant à libérer cinq Américains détenus en Iran.

L’accord impliquerait également la libération de cinq citoyens iraniens emprisonnés aux États-Unis, principalement pour des infractions aux sanctions.

La dérogation autorisant les banques internationales à transférer les fonds iraniens a été signée par le secrétaire d’État Antony Blinken à la fin de la semaine dernière et le Congrès en a été informé lundi.

Selon l’accord, l’argent sera envoyé à la banque centrale du Qatar, d’où il pourra être déboursé pour l’achat de biens humanitaires pour l’Iran.

Dans le cadre de la préparation de l’accord, quatre des ressortissants américains détenus par l’Iran ont été transférés de prison vers une assignation à résidence le mois dernier. Le cinquième détenu était déjà assigné à résidence.

La renonciation a été rapportée pour la première fois par Associated Press et Reuters. Le département d’État n’a pas répondu à une demande de commentaires.

Parmi les détenus américains figurent Siamak Namazi, un homme d’affaires irano-américain de 51 ans, arrêté en 2015 alors qu’il rendait visite à ses parents et condamné à 10 ans de prison pour prétendue collaboration avec un gouvernement étranger ; Emad Sharghi, un homme d’affaires de 58 ans condamné en 2020 à 10 ans de prison pour espionnage alors qu’il voyageait à travers le pays avec sa femme ; et Morad Tahbaz, 68 ans, homme d’affaires et défenseur de la faune sauvage né au Royaume-Uni, condamné à 10 ans de prison pour « contacts avec le gouvernement américain ». Les deux autres détenus américains n’ont pas été identifiés.

Les accusations portées contre les détenus étaient vagues et les procès se déroulaient souvent sans avocat. Parfois, les accusés étaient condamnés lors de procès auxquels ils n’étaient pas autorisés à assister.

Selon Al-Monitorcitant la mission iranienne auprès de l’ONU, les prisonniers iraniens à libérer sont Mehrdad Moein Ansari, Kambiz Attar Kashani, Reza Sarhangpour Kafrani et Amin Hasanzadeh, tous reconnus coupables d’envoi d’équipements interdits ou d’informations confidentielles en Iran, et Kaveh Afrasiabi. , politologue et auteur basé à Boston, accusé en 2021 de ne pas s’être enregistré en tant qu’agent étranger agissant au nom de l’Iran.

L’accord avec l’Iran risque d’être controversé aux États-Unis, à l’heure où l’Iran arme la Russie pour soutenir son invasion de l’Ukraine, en lui fournissant de grandes quantités de drones qui sont utilisés pour bombarder des cibles civiles, et où il n’existe aucun accord sur sa portée. du programme nucléaire iranien.

Le chef de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Mariano Grossi, s’est également plaint de la diminution des pressions exercées sur l’Iran en raison de son manque de coopération avec l’agence.

S’adressant lundi au conseil des gouverneurs de l’AIEA, Grossi a déclaré qu’il n’y avait eu aucun progrès dans les négociations avec Téhéran sur le retrait des équipements de surveillance de l’AIEA des sites sensibles, et l’incapacité à expliquer la découverte de particules d’uranium hautement enrichi par les inspecteurs de l’AIEA.

Grossi a décrit une « diminution de l’intérêt » parmi les États membres de l’AIEA, sans les nommer.

« Il y a une certaine routine dans ce qui se passe là-bas, et cela m’inquiète, car les questions sont aussi valables aujourd’hui qu’avant », a-t-il déclaré aux journalistes le premier jour de la réunion du conseil des gouverneurs à Vienne.