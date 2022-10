Les États-Unis accélèrent leur plan d’envoi d’armes nucléaires améliorées en Europe alors que la Russie continue de menacer l’Ukraine (rapport)

Les États-Unis accéléreront leur plan visant à localiser des armes nucléaires améliorées dans les bases européennes de l’OTAN alors que la Russie continue de menacer l’Ukraine, selon un rapport.

Politico rapporte, citant diverses sources proches du dossier, que des responsables américains ont déclaré aux alliés de l’OTAN lors d’une réunion à huis clos qu’une bombe à gravité améliorée B61-12 initialement prévue pour être transportée en Europe au printemps prochain, arrivera désormais en décembre.

Le porte-parole du Pentagone Brig. Le général Patrick Ryder a déclaré au point de vente que “la modernisation des armes nucléaires américaines B61 est en cours depuis des années et que les plans visant à remplacer en toute sécurité et de manière responsable les anciennes armes par les versions améliorées du B61-12 font partie d’un effort de modernisation planifié et programmé de longue date”.

“Il n’est en aucun cas lié aux événements actuels en Ukraine et n’a été accéléré d’aucune façon”, a-t-il déclaré à propos du processus, mais pas du calendrier accéléré.

La bombe nucléaire à gravité B61 a été mise en service pour la première fois en 1968 et a subi de multiples modifications, notamment des améliorations de sa sûreté, de sa sécurité et de sa fiabilité ces dernières années.

Le dernier programme de prolongation de la durée de vie a remplacé les anciens modèles pour être plus précis et compatibles avec les nouveaux avions, selon l’Administration nationale de la sécurité nucléaire, qui relève du ministère de l’Énergie.

“Le B61-12 LEP remet à neuf, réutilise ou remplace tous les composants nucléaires et non nucléaires de la bombe pour prolonger la durée de vie d’au moins 20 ans”, a déclaré la NNSA en décembre dernier.

“Le B61-12 LEP est essentiel au maintien de la capacité de dissuasion nucléaire aérienne de la nation. Il sera livré par air en mode gravité balistique ou en mode de largage guidé et est en cours de certification pour la livraison sur les avions stratégiques actuels (B-2A) et double avions compatibles (F-15E, F-16C/D & MLU, PA-200) ainsi que les futures plates-formes d’avions.”,

Mardi, des responsables russes ont informé les États-Unis qu’ils prévoyaient de mener des exercices nucléaires, y compris des lancements de missiles d’essai.

Notamment, les tests devraient inclure le tir de missiles balistiques intercontinentaux, capables de loger des ogives nucléaires.

La Russie est tenue de fournir ce préavis en vertu du nouveau traité START, a rapporté Reuters.

Le général de brigade de l’armée de l’air, Patrick Ryder, a déclaré que les lancements avaient déjà eu lieu.

“Les États-Unis ont été informés et, comme nous l’avons déjà souligné, il s’agit d’un exercice annuel de routine de la part de la Russie”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Le président russe Vladimir Poutine a menacé à plusieurs reprises d’utiliser “tous les moyens nécessaires” pour défendre les territoires russes, y compris les propriétés ukrainiennes annexées, au milieu de son invasion de l’Ukraine.

Ned Price, porte-parole du département d’État américain, a déclaré que le respect par la Russie des exigences de notification est un bon signe.

“Alors que la Russie se livre à une agression non provoquée et à une rhétorique nucléaire imprudente, ces mesures de notification garantissent que nous ne sommes pas pris par surprise et réduisent les risques de mauvaise perception”, a déclaré Price.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a découragé la Russie d’utiliser des armes nucléaires et a appelé l’OTAN à prendre des mesures préventives pour s’assurer qu’elles ne sont pas utilisées.

Plus tôt ce mois-ci, l’OTAN a lancé des exercices réguliers de dissuasion nucléaire en Europe occidentale.