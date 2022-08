Les États-Unis accélèrent les livraisons d’armes à Taïwan

Washington travaille à la conclusion d’un accord d’armement non respecté avec l’île autonome

Le Congrès américain cherche à accélérer les livraisons d’armes à Taïwan afin de combler un arriéré de 14 milliards de dollars de ventes d’armes à l’île autonome, selon le président de la commission des affaires étrangères de la Chambre, Gregory Meeks.

Dans une interview avec Defence News publiée mardi, le démocrate de New York a déclaré que les législateurs américains sont “travailler sur les factures maintenant pour aider à accélérer et à réduire les formalités administratives pour obtenir plus rapidement les articles de défense nécessaires”, citant des expéditions d’armes non exécutées vers Taïwan, ainsi que vers des pays comme le Japon, la Corée du Sud, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Les sénateurs cherchent maintenant à réformer le processus d’examen des livraisons d’armes étrangères, principalement la partie nécessitant une évaluation pour savoir si ces livraisons peuvent se retrouver entre de mauvaises mains et constituer une menace pour les intérêts de sécurité nationale des États-Unis – une procédure qui peut prendre plus d’un an.

Un membre du personnel républicain de la commission des relations étrangères du Sénat, Lara Crouch, a déclaré que le Congrès souhaitait raccourcir ce processus tout en préservant son intégrité, notant que “nous ne voulons pas simplement jeter notre technologie partout,” mais que les sénateurs « Nous devons trouver comment nous pouvons améliorer ce processus.

Le Sénat devrait régler l’arriéré de Taïwan en septembre lorsque la commission des relations étrangères prévoit d’élaborer la soi-disant loi sur la politique de Taïwan. Le projet de loi prévoit de fournir 4,5 milliards de dollars supplémentaires d’aide militaire à Taipei et obligera également les ministères de la Défense et de l’État à “prioriser et accélérer” ventes militaires étrangères à Taïwan et interdire de retarder davantage les ventes.

Selon Defense News, la législation désignerait également Taïwan comme un allié majeur non membre de l’OTAN et permettrait aux États-Unis de “établir un stock de réserve de guerre pour Taïwan qui se compose principalement de munitions.” Ce stock, auquel 500 millions de dollars par an seraient alloués jusqu’en 2025, serait fourni immédiatement en cas d’attaque chinoise.

Pendant ce temps, la Chine a mis en garde à plusieurs reprises les États-Unis contre l’armement de Taïwan, que Pékin considère comme faisant partie de son territoire. Les responsables chinois ont déclaré qu’ils répondraient avec “Des mesures décisives et fermes” si Washington continue de fournir un soutien militaire à Taipei, que la Chine considère comme un “violation flagrante” de la politique « une seule Chine » et d’autres accords diplomatiques entre les États-Unis et la Chine.