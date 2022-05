Les États-Unis accélèrent la refonte des défenses de Taiwan pour dissuader la Chine

Taïwan possède depuis longtemps des missiles qui peuvent frapper la Chine. Mais les armes de fabrication américaine qu’elle a récemment achetées – plates-formes de fusées mobiles, avions de chasse F-16 et projectiles anti-navires – sont mieux adaptées pour repousser une force d’invasion. Certains analystes militaires disent que Taiwan pourrait acheter des mines marines et des drones armés plus tard. Et comme il l’a fait en Ukraine, le gouvernement américain pourrait également fournir des renseignements pour renforcer la létalité des armes, même s’il s’abstient d’envoyer des troupes.

Les responsables américains ont discrètement pressé leurs homologues taïwanais d’acheter des armes adaptées à la guerre asymétrique, un conflit dans lequel une petite armée utilise des systèmes mobiles pour mener des frappes mortelles sur une force beaucoup plus importante, selon des responsables américains et taïwanais.

Washington utilise de plus en plus la présence de ses militaires et de ceux de ses alliés comme moyen de dissuasion. Le Pentagone a commencé à divulguer plus de détails sur les navigations des navires de guerre américains dans le détroit de Taiwan – 30 depuis le début de 2020. Et les responsables américains louent les pays partenaires comme l’Australie, la Grande-Bretagne, le Canada et la France lorsque leurs navires de guerre transitent par le détroit.

En intensifiant leur posture et leur langage, les États-Unis tentent de tracer une ligne fine entre la dissuasion et la provocation. Ces actions risquent de pousser le président chinois Xi Jinping à ordonner une attaque contre Taïwan, selon certains analystes. Une offensive chinoise contre Taïwan pourrait prendre plusieurs formes, comme un assaut maritime et aérien à grande échelle sur l’île principale avec des barrages de missiles, une invasion des petites îles les plus proches de la côte sud-est de la Chine, un blocus naval ou une cyberattaque.

“Sommes-nous clairs sur ce qui dissuade la Chine et ce qui la provoque ?” a déclaré Bonnie S. Glaser, directrice du programme Asie au German Marshall Fund des États-Unis. “La réponse à cela est” non “et c’est un territoire dangereux.”