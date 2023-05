Les États-Unis accèdent à la phase à élimination directe de la Coupe du Monde U-20 avec un record invaincu

Les États-Unis ont réalisé une phase de groupes parfaite lors de la Coupe du monde des moins de 20 ans et l’Équateur les a rejoints lors de la phase à élimination directe vendredi.

Les Américains en tête du groupe B ont battu la Slovaquie 2-0 à San Juan, et l’Équateur, deuxième, a battu les Fidji 9-0 à Santiago del Estero.

Les États-Unis avaient déjà obtenu une place dans la phase à élimination directe mais ont terminé la phase de groupes avec trois victoires en trois matchs et aucun but encaissé.

Cade Cowell a marqué avant la mi-temps sur une contre-attaque et Niko Tsakiris a ajouté son deuxième dans le temps additionnel.

La Slovaquie pourrait encore avancer comme l’une des quatre meilleures équipes classées troisièmes.

L’Équateur a mené les Fidji 4-0 à la mi-temps, dont un doublé de Justin Cuero. Alan Minda a également marqué deux fois en seconde période et Cristhoper Zambrano a marqué les deux siens dans le temps additionnel.

Reportage de l’Associated Press.

