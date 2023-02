Les États-Unis abattent un nouvel «objet» au large de la côte de l’Alaska, non loin de la frontière canadienne: la Maison Blanche

Un avion de chasse américain a tiré vendredi un objet inconnu dans le ciel au large des côtes de l’Alaska, non loin de la frontière canadienne, ont confirmé des responsables de la Maison Blanche, quelques heures seulement après que la ministre canadienne de la Défense a rencontré son homologue américain au Pentagone.

Le coordinateur du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a confirmé la dernière rencontre et son emplacement lors de la conférence de presse de vendredi à la Maison Blanche, et a déclaré que l’ordre de l’abattre provenait directement du président Joe Biden.

Kirby a déclaré que l’objet, détecté pour la première fois jeudi soir, n’était pas loin de la frontière canado-américaine lorsqu’il a été abattu au large de la côte nord de l’Alaska au-dessus de l’océan Arctique gelé. Le porte-parole du Pentagone Brig.-Gen. Pat Ryder a déclaré qu’il se déplaçait dans une “direction nord-est” à l’époque.

Kirby a décrit l’objet comme “la taille d’une petite voiture”, mais avait peu d’autres détails, comme son origine ou ses capacités.

“Je peux vous dire que c’était un objet qui se trouvait à 40 000 pieds” qui ne semblait pas avoir la capacité de manœuvrer, a déclaré Kirby, ajoutant qu’il était considéré comme une menace pour les avions civils à cette altitude.

“Je n’exclus rien, ni à l’intérieur ni à l’extérieur”, a-t-il déclaré.

Le premier ministre Justin Trudeau a été informé de la situation « et a soutenu la décision d’agir », a-t-il tweeté. “Nos services militaires et de renseignement travailleront toujours ensemble, y compris via (Norad), pour assurer la sécurité des personnes.”

Plus tôt vendredi, la Federal Aviation Administration des États-Unis a restreint les vols au-dessus d’une zone d’environ 26 kilomètres carrés au large de Bullen Point, le site d’une station radar désaffectée de l’US Air Force sur la mer de Beaufort à environ 160 kilomètres de la frontière canado-américaine, a rapporté l’Associated Press.

“Chaque fois que nous détectons quelque chose, nous allons d’abord l’observer, puis prendre une décision et prendre les mesures appropriées”, a déclaré Ryder.

“Compte tenu du fait qu’il fonctionnait à une altitude qui constituait une menace raisonnable pour le trafic aérien civil, la décision a été prise et le président a donné l’ordre de le retirer.”

L’incident s’est déroulé à 13 h 45 HNE, quelques heures seulement après que la ministre de la Défense Anita Anand se soit rendue au Pentagone pour une réunion avec le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin, qui a remercié le Canada pour son aide dans le suivi du ballon de surveillance chinois qui a traversé l’Amérique du Nord la semaine dernière.

On ne sait toujours pas quels renseignements américains ou canadiens ce ballon a réussi à recueillir avant d’être tiré du ciel – une option que le Canada a rejetée parce qu’elle ne représentait aucune menace pour la sécurité publique, a déclaré Anand plus tôt dans la journée.

Les États-Unis sont en tête de l’analyse du ballon, qui a été abattu dimanche au large de la côte de la Caroline du Sud, et le Canada n’est pas directement impliqué, a déclaré Anand.

Grâce à Norad, le système de défense continentale commandé conjointement, les États-Unis et le Canada ont surveillé le voyage d’une semaine du ballon depuis les îles Aléoutiennes au large de l’Alaska jusqu’à sa disparition violente au-dessus de l’océan Atlantique aux mains d’un pilote de chasse F-22 Raptor.

Mais le ministre n’a donné aucun autre détail sur l’endroit exact où se trouvait le ballon lorsque le Canada a appris l’incursion pour la première fois.

«Nous étions… en train d’examiner la trajectoire et d’analyser le ballon, y compris la hauteur du ballon et son contenu, et nous avons déterminé qu’il ne posait aucun risque imminent pour les Canadiens», a déclaré Anand.

“L’analyse du ballon et de son contenu … est ce que les États-Unis entreprennent seuls. Nous n’en faisons pas partie.

Lors du briefing du Pentagone, Ryder a déclaré que les équipes de récupération avaient cartographié le champ de débris au fond de l’océan et le rassemblaient pour analyse si les conditions météorologiques le permettaient.

“Bien que je n’entre pas dans les détails pour des raisons de classification, je peux dire que nous avons jusqu’à présent localisé une quantité importante de débris qui s’avérera utile pour notre compréhension plus approfondie de ce ballon et de ses capacités de surveillance.”

Lors de sa rencontre avec Anand, Austin a spécifiquement mentionné le ballon de la semaine dernière en citant la valeur du Norad et l’importance de l’effort binational en cours pour mettre à niveau un système qui, selon les experts, est désespérément obsolète.

“Les États-Unis et le Canada ont récemment travaillé ensemble par le biais du Norad pour suivre le ballon de surveillance à haute altitude (chinois) qui a violé la souveraineté de nos deux pays”, a déclaré Austin.

“Cette coordination a souligné l’importance de nos efforts et la nécessité d’un investissement continu dans la modernisation du Norad des deux côtés.”

Le commandant du Norad, le général Glen VanHerck, a reconnu plus tôt cette semaine que le ballon n’était pas le premier du genre à pénétrer dans l’espace aérien américain et que les événements précédents n’avaient pas été détectés, exposant un «écart de connaissance du domaine» qui doit être comblé.

Anand a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que ces épisodes antérieurs impliquaient l’espace aérien canadien.

“Je pense que nous allons continuer à en apprendre beaucoup sur la façon dont ces choses sont ou peuvent être détectées”, a déclaré Kirby. “Nous nous attendons à en apprendre beaucoup sur nos propres systèmes, nos propres processus, pour la détection et le suivi.”

—James McCarten, La Presse Canadienne

MilitaireÉtats-Unis