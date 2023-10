Les États-Unis abattent un drone turc en Syrie après qu’il ait survolé les troupes américaines

Un avion de combat américain a abattu jeudi un drone turc après que celui-ci ait survolé les troupes américaines opérant dans le nord-est de la Syrie, ont déclaré deux responsables américains de la défense.

Cette rencontre militaire inhabituelle entre deux alliés de l’OTAN fait suite à un incident similaire survenu plus tôt dans la journée. Aucun soldat n’a été blessé et rien n’indique que les Turcs ciblaient intentionnellement les militaires américains, ont indiqué les responsables.

Vers 7h30, heure locale, deux drones turcs armés d’armes air-sol ont survolé les troupes américaines près de Hasakah, en Syrie, où les forces américaines opèrent pour combattre le groupe terroriste État islamique.

L’attaché de presse du Pentagone, Brig. Le général Patrick Ryder a déclaré que les drones turcs volaient à 1 kilomètre des troupes américaines tôt ce matin et qu’ils menaient des frappes aériennes si proches des troupes américaines que celles-ci se sont abritées dans des bunkers.

Après que les États-Unis ont contacté la Turquie à plusieurs reprises et à différents niveaux et l’ont averti que les drones volaient et larguaient des bombes à proximité des troupes américaines, le drone a quitté la zone, selon les deux responsables de la défense.

Environ quatre heures après le premier incident, un drone armé s’est à nouveau approché de la zone et les États-Unis ont envoyé des F-16 pour l’intercepter. L’un des avions de combat a abattu le drone turc avec un missile air-air, ont indiqué les responsables.

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin et le président des chefs d’état-major interarmées, le général de l’armée de l’air Charles Q. Brown, se sont tous deux entretenus avec leurs homologues turcs de l’incident jeudi matin, ont indiqué les responsables.

S’exprimant lors d’un briefing du Pentagone jeudi après-midi, Ryder a refusé de dire si les Turcs avaient donné l’assurance qu’ils ne voleraient plus à proximité des troupes américaines, mais a déclaré que la conversation avait été productive.

Ryder a déclaré que les États-Unis avaient abattu le drone en « état de légitime défense » et l’avait décrit comme un « incident regrettable ».

Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de la Turquie sur le tir du drone.

Mais l’agence officielle Anadolu a rapporté que les services de renseignement turcs avaient mené une opération contre le Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, et sa milice kurde affiliée en Syrie, connue sous le nom d’Unités de défense du peuple, ou YPG. L’Associated Press a rapporté. Le rapport de l’Agence Anadolu indique que les Turcs ont frappé des dépôts d’armes et de munitions et des bâtiments soupçonnés d’avoir été utilisés par les équipes de « sabotage » des groupes, selon l’AP. Il n’a pas fourni plus de détails sur l’opération.

L’armée américaine s’associe aux Forces démocratiques syriennes, ou FDS, en Syrie, composées principalement de combattants arabes et kurdes. Les responsables de la défense ne spéculeraient pas sur la question de savoir si les drones turcs auraient pu cibler des membres des FDS.

Mercredi, la Turquie a mené des frappes aériennes en Irak et en Syrie contre des cibles militantes kurdes à la suite d’un attentat suicide près des bâtiments du gouvernement turc à Ankara plus tôt dans la semaine.