Les États-Unis abattent un drone turc au-dessus de la Syrie après des attaques près de Hassaké | Actualités militaires

Le Pentagone affirme que des avions militaires américains ont abattu un drone turc, considéré comme une menace pour ses forces en Syrie, lors d’un incident qui pourrait accroître les tensions entre les alliés de l’OTAN.

Cette évolution s’est produite jeudi alors que la Turquie a ciblé les forces kurdes en Syrie à la suite d’un attentat suicide à Ankara revendiqué par le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), un parti interdit.

Les troupes américaines ont observé jeudi matin des drones effectuant des raids, certains d’entre eux à l’intérieur d’une « zone d’opérations restreinte » (ROZ) près de Hasakah, à environ un kilomètre (moins d’un mile) des troupes de Washington, a déclaré aux journalistes le porte-parole du Pentagone, le général de brigade Pat Ryder.

Quelques heures plus tard, un drone turc est revenu dans la ROZ et s’est envolé vers les forces américaines, malgré ce qu’un responsable américain a qualifié d’appels à l’armée d’Ankara.

Ryder a déclaré que « les commandants américains ont évalué… le drone, qui se trouvait désormais à moins d’un demi-kilomètre des forces américaines, comme une menace potentielle », en utilisant une abréviation pour un véhicule aérien sans pilote.

« Les chasseurs américains F-16 ont ensuite abattu le drone en état de légitime défense », a-t-il déclaré.

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin s’est entretenu jeudi avec son homologue turc Yasar Guler, exhortant à « la désescalade dans le nord de la Syrie et à l’importance de maintenir le strict respect des protocoles de déconfliction et de la communication via les canaux militaires établis », a déclaré Ryder dans un communiqué. déclaration.

Le ministère turc de la Défense a confirmé cet appel, affirmant que les deux responsables avaient discuté des « derniers développements en Syrie ».

Sinem Koseoglu d’Al Jazeera, en reportage depuis Istanbul, a déclaré que le drone n’appartenait pas à l’armée turque, selon un communiqué.

« L’armée turque n’est pas la seule à mener des opérations antiterroristes dans le nord de l’Irak et en Syrie », a-t-elle ajouté.

Elle a ajouté que la gendarmerie des renseignements turcs et du ministère de l’Intérieur avait également rejoint les opérations.

Attaques transfrontalières

Jeudi soir, des frappes aériennes militaires turques ont tué 26 combattants et détruit 30 cibles de combattants kurdes dans le nord de la Syrie, dont un puits de pétrole, une installation de stockage et des abris, et ont « neutralisé » de nombreux combattants, a déclaré le ministère turc de la Défense.

Alan Fisher, d’Al Jazeera, rapportant depuis Washington, a déclaré que les responsables turcs affirment que les opérations sont menées dans le cadre du droit du pays à l’autodéfense.

« La Turquie a averti les autres pays de rester à l’écart des zones contrôlées par des groupes qu’elle continuera de cibler », a-t-il déclaré.

Les États-Unis ont déployé environ 900 soldats en Syrie dans le cadre des efforts internationaux de lutte contre le groupe armé État islamique (EI), et mènent de fréquents raids contre les combattants.

Les forces américaines sont en partenariat avec les Forces démocratiques syriennes (FDS), qui ont mené le combat qui a délogé les combattants de l’EIIL du dernier territoire qu’ils détenaient dans le pays en 2019.

Cependant, la Turquie considère les Unités de protection du peuple kurde qui dominent les FDS comme une émanation du PKK, considéré comme un groupe « terroriste » par Ankara et ses alliés occidentaux.

Les attaques turques contre des cibles militaires et des infrastructures dans les zones syriennes contrôlées par les Kurdes ont tué au moins neuf personnes jeudi, selon les forces de sécurité kurdes.

La Syrie abrite un mélange dangereux de forces souvent antagonistes opérant au sol et dans les airs, notamment celles du gouvernement du président Bachar al-Assad, de la Russie, des États-Unis, de la Turquie, des groupes armés liés à l’Iran et des combattants kurdes, entre autres.