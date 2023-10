Les États-Unis abattent un drone turc armé volant près des troupes américaines en Syrie | Actualités américaines

Les États-Unis ont abattu un drone turc alors que le pays intensifie ses frappes aériennes contre des cibles kurdes dans la région (Photo : via REUTERS) Le Les États-Unis ont abattu un drone turc armé en Syrie. C’est la première fois que les États-Unis tirent sur un avion appartenant à la Turquie, membre de l’OTAN. Deux responsables militaires américains ont déclaré que le drone volait à proximité des troupes américaines de manière « dangereuse » et « non synchronisée ». Ils ont déclaré qu’il avait été averti plus d’une douzaine de fois avant d’être abattu. Le drone a été abattu jeudi par un avion de combat américain F-16. Le site d’une frappe aérienne turque jeudi à Hasakah, en Syrie (Photo : via REUTERS) Un responsable du ministère turc de la Défense a affirmé que le drone n’appartenait pas à l’armée turque. Cette fusillade survient alors que la Turquie entame une campagne de répression contre les groupes kurdes après un attentat à la bombe meurtrier dans la capitale nationale. Le dimanche 1er octobre, deux kamikazes ont posé un explosif devant un bâtiment gouvernemental à Ankara. L’explosion qui a suivi a tué les deux kamikazes et blessé deux policiers. Plus: Tendance

Le Bataillon des Immortels, un groupe du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), s’est attribué le mérite de l’attentat. La Turquie a répondu en menant des frappes aériennes contre des cibles kurdes en Irak et en Syrie. Au total, huit personnes ont été tuées jeudi dans une série de frappes de drones turcs, dans le territoire contrôlé par les Forces démocratiques syriennes (FDS), dans le nord-est du pays. La Turquie considère depuis longtemps le PKK comme une organisation terroriste, mais les responsables ont déclaré qu’ils cibleraient également les Unités de protection du peuple kurde (YPG), qui ont joué un rôle déterminant dans la lutte contre la montée de l’État islamique dans la région. Les États-Unis se sont alliés aux forces des YPG en tant que principal partenaire de coalition au sein des FDS. Environ 900 soldats américains restent dans la région pour contrer les rebelles islamistes. Cependant, le gouvernement turc a maintenant indiqué son intention de cibler les YPG « chaque fois que cela sera nécessaire ». « Le PKK et les YPG sont la même organisation terroriste, ils sont notre cible légitime partout », a déclaré un ministre turc anonyme de la Défense après l’attentat de dimanche. « Nous appelons toutes les parties, en particulier nos pays amis et alliés, à rester à l’écart de ces terroristes », ont-ils ajouté. « Ceci est juste un rappel. C’est à eux de prendre les précautions nécessaires. Vous avez une histoire ? Entrez en contact avec notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Ou vous pouvez soumettre vos vidéos et photos ici. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Suivez Metro.co.uk sur Twitter et Facebook pour les dernières nouvelles. Vous pouvez désormais également recevoir des articles de Metro.co.uk directement sur votre appareil. Inscrivez-vous à nos alertes push quotidiennes ici. Obtenez ce dont vous avez besoin

