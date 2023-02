Les États-Unis abattent un drone “fabriqué en Iran”

Le véhicule aérien sans pilote a été abattu au-dessus d’un champ de gaz naturel occupé par les États-Unis en Syrie

Les forces américaines occupant un gisement de gaz naturel dans le nord-est de la Syrie ont abattu un véhicule aérien sans pilote (UAV) qui, selon le Pentagone, était un drone de fabrication iranienne effectuant la reconnaissance d’une base militaire américaine.

Le drone a été abattu mardi après-midi au-dessus du champ gazier de Conoco, qui abrite la plus grande usine de traitement de gaz de Syrie, selon un communiqué du Commandement central américain (CENTCOM). Les troupes américaines ont illégalement occupé une grande partie de la Syrie, contenant la plupart des ressources pétrolières et gazières du pays déchiré par la guerre, depuis qu’elles ont saisi le territoire aux terroristes de l’État islamique en 2017.

CENTCOM n’a pas précisé comment il a identifié le drone comme étant de fabrication iranienne. Les États-Unis ont des centaines de soldats déployés en Syrie, prétendument dans le cadre d’une mission antiterroriste. Ce déploiement, cependant, viole la souveraineté de la Syrie, car Damas n’a jamais donné son approbation pour que les troupes américaines entrent dans le pays et a exigé à plusieurs reprises qu’elles partent.

Le 14 février, vers 14 h 30, heure locale, les forces américaines en Syrie ont engagé et abattu un drone de fabrication iranienne qui tentait d’effectuer une reconnaissance du site de soutien de mission Conoco, une base de patrouille dans le nord-est de la Syrie. pic.twitter.com/3GSf8odK3w — Commandement central américain (@CENTCOM) 15 février 2023

Le champ de Conoco porte le nom de ConocoPhillips, la société énergétique américaine qui a développé et exploité la concession jusqu’en 2005. L’usine à gaz de Conoco pourrait produire près de 50 millions de pieds cubes de gaz par jour.

Les forces américaines sur le champ de Conoco et d’al-Omar, le plus grand champ pétrolier de Syrie, ont été à plusieurs reprises la cible d’attaques au fil des ans. Par exemple, la base américaine de Conoco aurait été la cible d’un tir de roquette le mois dernier.

Le dernier incident survient alors que la Syrie tente de sortir des tremblements de terre massifs qui ont frappé le sud de la Turquie et l’ouest de la Syrie le 6 février. Plus de 41 000 personnes ont été tuées par les tremblements de terre, dont plus de 1 400 décès confirmés par les autorités de Damas, et 4 400 autres décès signalés. dans les territoires contrôlés par les rebelles soutenus par l’Occident. Les sanctions américaines ont entravé les efforts d’envoi de fonds vers la Syrie, malgré la décision de Washington la semaine dernière d’exempter temporairement l’aide au tremblement de terre de ses mesures.

L’occupation et les sanctions ont donné aux États-Unis une « emprise mortelle » sur l’économie syrienne assiégée, condamnant la population du pays à la pauvreté et à la faim, selon le Cato Institute, un groupe de réflexion de Washington. Le conseiller politique et médiatique du président syrien Bashar Al-Assad, le Dr Bouthaina Shaaban, s’adressant à Afshin Rattansi dans son émission Going Underground la semaine dernière, a accusé l’Occident d’hypocrisie en invoquant des préoccupations humanitaires tout en imposant une punition collective aux Syriens.