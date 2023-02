Les États-Unis abattent un ballon espion chinois présumé au-dessus de l’Atlantique

Les États-Unis ont abattu samedi ce qu’ils disent être un ballon espion chinois après que l’objet a dérivé au-dessus des États-Unis pendant plusieurs jours, puis a navigué au-dessus de l’océan Atlantique.

“Cet après-midi, sous la direction du président Biden, des avions de combat américains affectés au commandement nord américain ont réussi à faire tomber le ballon de surveillance à haute altitude lancé par et appartenant à la République populaire de Chine (RPC) au-dessus des eaux au large des côtes de la Caroline du Sud en l’espace aérien américain”, a déclaré le secrétaire à la Défense Lloyd J. Austin III dans un déclaration.

L’armée américaine avait suivi le ballon toute la semaine, le Pentagone affirmant que Biden en avait été informé pour la première fois mardi. L’objet avait été vu au-dessus du Montana, où plusieurs silos de missiles nucléaires sont basés. Alors que le ballon était au-dessus de la terre, le Pentagone avait déconseillé de l’abattre par crainte du danger de chute de débris.

“Mercredi, le président Biden a donné son autorisation pour abattre le ballon de surveillance dès que la mission pourrait être accomplie sans risque indu pour les vies américaines sous la trajectoire du ballon”, a déclaré Austin dans son communiqué samedi.

La Chine a déclaré vendredi que le ballon était principalement utilisé pour la recherche météorologique et que son entrée dans l’espace aérien américain n’était pas intentionnelle. Mais le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré le même jour que son département était “confiant” que le ballon était utilisé à des fins de surveillance. Blinken a annulé son week-end prévu à Pékin.

La destruction du ballon est le dernier développement des tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine. En octobre, l’administration Biden a annoncé des limites à l’exportation de la technologie des semi-conducteurs vers la Chine, dans le but de ralentir la progression des programmes militaires chinois. Et certains législateurs américains font pression pour interdire l’application populaire de médias sociaux TikTok, dont la société mère est basée en Chine, affirmant qu’une interdiction est nécessaire pour protéger les Américains de l’espionnage et de la propagande chinois.

Département américain de la Défense



Un article du ministère de la Défense publié tard samedi a dit le ballon a été abattu par un missile AIM-9X Sidewinder tiré par un chasseur F-22 Raptor. Lorsqu’il a été touché, le ballon se trouvait à une altitude comprise entre 60 000 et 65 000 pieds et il est tombé à environ six milles au large dans environ 50 pieds d’eau, selon l’article. Personne n’a été blessé. Les navires de la marine américaine et de la garde côtière sont à la recherche de débris, sans estimation du temps avant la fin des efforts de récupération.

Dans un tweet samedi, le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a fait référence aux efforts déployés pour récupérer le ballon abattu et sa charge utile. “Maintenant, nous pouvons collecter les équipements et analyser la technologie utilisée par” la Chine, le démocrate de New York tweeté.

Diverses vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux samedi prétendant montrer le ballon en train d’être abattu :