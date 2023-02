Les États-Unis abattent un ballon chinois, attirant une menace de la Chine – Shaw Local

WASHINGTON – (AP) – L’armée américaine a abattu samedi un ballon espion chinois présumé au large de la côte de la Caroline après avoir traversé des sites militaires sensibles à travers l’Amérique du Nord. La Chine a insisté sur le fait que le survol était un accident impliquant un avion civil et a menacé de répercussions.

Le président Joe Biden a donné l’ordre mais avait voulu que le ballon soit abattu encore plus tôt, mercredi. Il a été informé que le meilleur moment pour l’opération serait au-dessus de l’eau, ont déclaré des responsables américains. Les responsables militaires ont déterminé que le faire tomber au-dessus de la terre à partir d’une altitude de 60 000 pieds poserait un risque indu pour les personnes au sol.

La Chine a répondu qu’elle se réservait le droit de “prendre d’autres mesures” et a critiqué les États-Unis pour “une réaction excessive évidente et une grave violation de la pratique internationale”.

Dans sa déclaration de dimanche, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que “la Chine défendra résolument les droits et intérêts légitimes de l’entreprise concernée, tout en se réservant le droit de prendre d’autres mesures en réponse”. Le ministère chinois de la Défense a fait écho à la déclaration plus tard dans la journée, affirmant qu’il “se réserve le droit de prendre les mesures nécessaires pour faire face à des situations similaires”.

La présence du ballon dans le ciel au-dessus des États-Unis cette semaine a porté un coup sévère aux relations américano-chinoises déjà tendues qui sont dans une spirale descendante depuis des années. Il a incité Secrétaire d’État Antony Blinken d’annuler brusquement un voyage à Pékin à fort enjeu visant à apaiser les tensions.

“Ils ont réussi à l’abattre et je tiens à féliciter nos aviateurs qui l’ont fait”, a déclaré Biden après avoir quitté Air Force One en route vers Camp David.

L’orbe blanc géant a été repéré samedi matin au-dessus des Carolines alors qu’il s’approchait de la côte atlantique. Vers 14 h 39 HNE, un avion de chasse F-22 a tiré un missile sur le ballon, le perforant alors qu’il se trouvait à environ 6 milles marins de la côte près de Myrtle Beach, en Caroline du Sud, ont déclaré de hauts responsables de la défense.

Le spectacle a vu les Américains regarder vers le ciel toute la semaine, se demandant si le mystérieux ballon avait flotté au-dessus d’eux.

Samedi, Ashlyn Preaux, 33 ans, est sortie chercher son courrier à Forestbrook, en Caroline du Sud, et a remarqué que ses voisins levaient les yeux – et le voilà, le ballon dans le ciel bleu sans nuages. Puis elle a vu des avions de chasse tourner en rond et le ballon a été touché.

“Je ne m’attendais pas à me réveiller pour être dans un film ‘Top Gun’ aujourd’hui”, a-t-elle déclaré.

Les débris ont atterri dans 47 pieds d’eau, moins profonds que ne l’avaient prévu les responsables, et ils se sont étalés sur environ sept milles et l’opération de récupération comprenait plusieurs navires. Les responsables ont estimé que les efforts de récupération seraient achevés dans un court laps de temps, et non dans des semaines. Un navire de sauvetage était en route.

Des responsables américains de la défense et de l’armée ont déclaré samedi que le ballon était entré dans la zone de défense aérienne américaine au nord des îles Aléoutiennes le 28 janvier et s’était largement déplacé au-dessus de la terre à travers l’Alaska, puis dans l’espace aérien canadien dans les Territoires du Nord-Ouest lundi. Il est revenu sur le territoire américain au-dessus du nord de l’Idaho mardi, le jour où la Maison Blanche a déclaré que Biden en avait été informé pour la première fois.

Le ballon a été repéré mercredi au-dessus du Montanaqui abrite la base aérienne de Malmstrom, qui possède des champs de silos de missiles nucléaires.

Les Américains ont pu recueillir des renseignements sur le ballon alors qu’il survolait les États-Unis, leur donnant un certain nombre de jours pour l’analyser et apprendre comment il se déplaçait et ce qu’il était capable de surveiller, selon deux hauts responsables de la défense. Les responsables ont informé les journalistes sous couvert d’anonymat.

Les responsables ont déclaré que l’armée américaine évaluait constamment la menace et ont conclu que la technologie du ballon ne donnait pas aux Chinois des renseignements significatifs au-delà de ce qu’ils pouvaient déjà obtenir des satellites, bien que les États-Unis aient pris des mesures pour atténuer les informations qu’ils pourraient recueillir comme ça a avancé.

Les républicains ont critiqué la réponse de Biden.

« Permettre à un ballon espion du Parti communiste chinois de voyager à travers tout le continent américain avant de contester sa présence est une projection désastreuse de la faiblesse de la Maison Blanche », a déclaré le sénateur du Mississippi Roger Wicker, le meilleur républicain des services armés du Sénat. Comité.

Le sénateur Thom Tillis, RN.C., a tweeté : « Maintenant que cet épisode embarrassant est terminé, nous avons besoin de réponses de l’administration Biden sur le processus de prise de décision. La Chine communiste a été autorisée à violer la souveraineté américaine sans entrave pendant des jours. Nous devons être mieux préparés aux futures provocations et incursions du PCC.

La sénatrice Lindsey Graham, RS.C., a été plus positive : « Merci aux hommes et aux femmes de l’armée américaine qui ont été chargés d’accomplir la mission d’abattre le ballon de surveillance chinois. L’administration Biden a fait ce qu’il fallait en le faisant tomber. »

La Chine a affirmé que le ballon n’était qu’un «dirigeable» de recherche météorologique qui avait été dévié. Le Pentagone a rejeté cela d’emblée – ainsi que l’affirmation de la Chine selon laquelle il n’était pas utilisé pour la surveillance et n’avait qu’une capacité de navigation limitée.

Le gouvernement chinois a cherché samedi à minimiser l’annulation du voyage de Blinken. « En réalité, les États-Unis et la Chine n’ont jamais annoncé de visite, les États-Unis font une telle annonce sont leurs propres affaires, et nous respectons cela », a déclaré le ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le Pentagone a également reconnu les informations faisant état d’un deuxième ballon volant au-dessus de l’Amérique latine. “Nous évaluons maintenant qu’il s’agit d’un autre ballon de surveillance chinois”, a déclaré le brigadier. Le général Pat Ryder, attaché de presse du Pentagone, a déclaré dans un communiqué. Les responsables ont déclaré que les ballons font partie d’une flotte que la Chine utilise pour la surveillance et qu’ils peuvent être manœuvrés à distance grâce à de petits moteurs et hélices. Un responsable a déclaré qu’ils transportaient du matériel dans la nacelle sous le ballon qui n’est généralement pas associé aux activités météorologiques standard ou à la recherche civile.

Le ministère chinois des Affaires étrangères n’a pas immédiatement répondu à une question sur le deuxième ballon.

Ce n’est pas la première fois que des ballons espions chinois pénètrent dans l’espace aérien américain ces dernières années, a déclaré l’un des responsables. Au moins trois fois pendant l’administration Trump et au moins une autre fois pendant le mandat de Biden en tant que président, ils ont vu des ballons traverser, mais pas aussi longtemps, a déclaré le responsable.

Blinken, qui devait quitter Washington pour Pékin vendredi soir, a déclaré qu’il avait déclaré au haut diplomate chinois Wang Yi lors d’un appel téléphonique que l’envoi du ballon au-dessus des États-Unis était “un acte irresponsable et que la décision (de la Chine) de prendre cette mesure le la veille de ma visite est préjudiciable aux discussions de fond que nous étions prêts à avoir.

Les réactions non censurées sur Internet chinois ont reflété la position officielle du gouvernement selon laquelle les États-Unis exagéraient la situation. Certains l’ont utilisé comme une chance de se moquer des défenses américaines, disant qu’il ne pouvait même pas se défendre contre un ballon, et les influenceurs nationalistes ont sauté pour utiliser les nouvelles pour se moquer des États-Unis.

La Chine a nié toute allégation d’espionnage et a déclaré qu’il s’agissait d’un ballon à usage civil destiné à la recherche météorologique. Le ministère des Affaires étrangères a souligné que le voyage du ballon était hors de son contrôle et a exhorté les États-Unis à ne pas le “salir” à cause du ballon.

En préparation de l’opération samedi, la Federal Aviation Administration a temporairement fermé l’espace aérien au-dessus de la côte de la Caroline, y compris les aéroports de Myrtle Beach et de Charleston, en Caroline du Sud, et de Wilmington, en Caroline du Nord. La FAA a détourné le trafic aérien de la zone et a averti des retards dus aux restrictions de vol. La FAA et la Garde côtière ont travaillé pour dégager l’espace aérien et l’eau sous le ballon lorsqu’il a atteint l’océan.

Des images télévisées ont montré une petite explosion, suivie du ballon géant dégonflé descendant comme un ruban vers l’eau.

Bill Swanson a déclaré avoir vu le ballon se dégonfler instantanément depuis sa maison à Myrtle Beach alors que des avions de chasse tournaient autour.

“Quand il s’est dégonflé, c’était assez proche de l’instantané”, a-t-il déclaré. “Une seconde, il est là comme une petite lune et la seconde suivante, il est parti.” Swanson a ajouté qu’une traînée de fumée suivait le ballon lors de sa chute.

les rédacteurs d’Associated Press Chris Megerian à Hagerstown, dans le Maryland; Tara Copp et Mary Clare Jalonick à Washington ; Meg Kinnard à Columbia, Caroline du Sud ; Kimberlee Kruesi à Nashville, Tennessee; Huizhong Wu à Taipei ; et le chercheur Henry Hou à Pékin ont contribué à ce rapport.

Une version antérieure de ce rapport indiquait à tort que le ballon avait été repéré au-dessus du Montana jeudi, au lieu de mercredi.

