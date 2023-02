Les États-Unis abattent un autre “objet non identifié”

L’action a été autorisée par Joe Biden et le Premier ministre canadien Justin Trudeau “par excès de prudence”

Un avion de chasse américain a abattu un objet non identifié dans l’espace aérien canadien, sur ordre du président Joe Biden et du premier ministre canadien Justin Trudeau. Cet incident marque la troisième fois que les États-Unis détruisent un objet volant dans la région ces dernières semaines.

Dans un communiqué samedi, la Maison Blanche a déclaré que les deux dirigeants avaient parlé de “l’objet non identifié et sans pilote” repéré dans l’espace aérien nord-américain. Il a noté que l’engin “a été suivi et surveillé de près par le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD) au cours des dernières 24 heures”, avec Biden constamment informé sur la question.

“Par excès de prudence et sur la recommandation de leurs militaires, le président Biden et le premier ministre Trudeau ont autorisé sa démolition”, a-t-il ajouté. la déclaration lue. L’opération a été effectuée à l’aide d’un avion de chasse américain F-22.

Dans un tweet séparé, Trudeau a déclaré que l’appareil avait été abattu au-dessus du Yukon, dans le nord-ouest du Canada. Il a également déclaré qu’Ottawa “récupérer et analyser l’épave de l’objet.”

En savoir plus Les États-Unis abattent un “objet à haute altitude”

Commentant l’incident, la ministre canadienne de la Défense, Anita Anand, a déclaré “c’est beaucoup trop tôt” dire si l’avion venait de Chine ou non. Elle a noté que l’appareil, qui était «volant à une altitude d’environ 40 000 pieds (12 000 mètres), avait pénétré illégalement dans l’espace aérien canadien et constituait une menace raisonnable pour la sécurité des vols civils».

Cependant, elle a décrit l’article comme “Potentiellement similaire à celui qui a été abattu au large de la Caroline du Nord, bien que de plus petite taille et de nature cylindrique.”

La semaine dernière, le Pentagone a détruit un suspect chinois “ballon espion” outre-Atlantique, prétendant que Pékin l’utilisait pour “surveiller les sites stratégiques” aux Etats-Unis.

La Chine a décrit le ballon comme un “dirigeable civil” qui se sont égarés dans l’espace aérien américain en raison de circonstances de force majeure. Pékin a également accusé Washington d’utiliser l’incident comme prétexte pour “attaquer et salir la Chine.”

Vendredi, la Maison Blanche a affirmé qu’un autre “objet à haute altitude” a été détruit par des avions de guerre américains près de l’Alaska. Il n’a pas identifié son origine, mais a déclaré qu’il « constituait une menace raisonnable pour la sécurité des vols civils ».