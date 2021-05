Les États-Unis abandonnent officiellement la désignation de «compagnie militaire communiste chinoise» de Xiaomi

Les États-Unis ont officiellement retiré Xiaomi de leur liste noire commerciale. Le tribunal de district du district de Columbia a rendu une ordonnance supprimant la désignation de «compagnie militaire communiste chinoise», initialement créée par le ministère de la Défense.

Un porte-parole de Xiaomi a déclaré que «la société est reconnaissante de la confiance et du soutien de ses utilisateurs, partenaires, employés et actionnaires dans le monde». C’est «une société ouverte, transparente, cotée en bourse, exploitée et gérée de manière indépendante» et continuera de fournir des produits et des services à ses utilisateurs.

La désignation CCMC a été émise en janvier, dans les derniers jours de l’administration Trump. Xiaomi a poursuivi en justice et en mars, elle a reçu une injonction préliminaire. Plus tôt ce mois-ci, les deux parties sont parvenues à un accord, de sorte que l’action d’aujourd’hui est simplement la conclusion juridique attendue de l’ensemble.

Passant par