Les États se préparent à se battre contre les lois sur les armes à feu après la décision de la Haute Cour

PROVIDENCE, RI (AP) – La décision de la Cour suprême annulant une loi autorisant les armes à feu à New York a des États avec de solides restrictions sur les armes à feu qui se bousculent pour répondre sur deux fronts – pour déterminer quelles mesures de port dissimulé ils pourraient être autorisés à imposer tout en se préparant pour défendre un large éventail d’autres politiques de contrôle des armes à feu.

Le libellé de l’opinion majoritaire du tribunal a accru la crainte que d’autres lois des États, allant de la fixation d’une limite d’âge pour l’achat d’armes à feu à l’interdiction des chargeurs de munitions de grande capacité, ne soient désormais menacées.

« Le tribunal a essentiellement invité la chasse ouverte sur nos lois sur les armes à feu, et je m’attends donc à des litiges à tous les niveaux », a déclaré le procureur général par intérim du New Jersey, Matt Platkin, un démocrate. « Nous allons défendre bec et ongles nos lois sur les armes à feu, car ces lois sur les armes à feu sauvent des vies. »

La décision du tribunal rendue jeudi a spécifiquement annulé une loi de New York en vigueur depuis 1913 et exigeait que les personnes demandant un permis de port dissimulé démontrent un besoin spécifique d’avoir une arme à feu en public, par exemple en montrant une menace imminente pour leur sécurité. La majorité conservatrice du tribunal a déclaré que cela violait le deuxième amendement, qu’ils interprétaient comme protégeant le droit des personnes à porter une arme à feu pour se défendre à l’extérieur de la maison.

Bien que la décision ne traite d’aucune autre loi, l’opinion majoritaire ouvre la porte aux défenseurs des droits des armes à feu pour les contester à l’avenir, a déclaré Alex McCourt, directeur de la recherche juridique au Johns Hopkins Center for Gun Violence Solutions.

Des groupes pro-armes à feu de plusieurs États ont déclaré qu’ils prévoyaient de le faire.

L’avocat Chuck Michel, président de la California Rifle and Pistol Association, a déclaré que le groupe se préparait à étendre ses contestations judiciaires sur la base de la modification par la Haute Cour de la norme juridique utilisée pour évaluer si les lois sur le contrôle des armes à feu sont constitutionnelles.

Les tribunaux doivent désormais examiner uniquement si un règlement sur le contrôle des armes à feu est conforme au texte réel du deuxième amendement et à sa compréhension historique, selon la décision de jeudi. Avant cela, les juges pourraient également examiner la justification sociale d’un État pour adopter une loi sur le contrôle des armes à feu.

Michel a déclaré que la norme affectera trois lois californiennes importantes. Les contestations judiciaires des limites imposées par l’État sur les armes d’assaut, son exigence de vérification des antécédents pour l’achat de munitions et son interdiction de la vente de munitions en ligne sont en instance devant une cour d’appel fédérale.

« Toutes ces lois devraient être annulées en vertu de cette nouvelle norme de la Cour suprême », a-t-il déclaré.

La Cour suprême envisage également de reprendre la loi californienne interdisant les chargeurs de munitions contenant plus de 10 balles, ainsi qu’une loi similaire dans le New Jersey. Il s’attend à ce que le tribunal examine ces lois en vertu de la nouvelle norme.

Le nouveau paysage restrictif des lois sur les armes à feu décrit dans l’opinion majoritaire de jeudi n’est pas sans échappatoire pour les États, en particulier ceux qui pourraient vouloir imposer certaines limites aux permis de port dissimulés.

Le juge Brett Kavanaugh, rejoint par le juge en chef John Roberts, a déclaré que les États peuvent toujours exiger que les gens obtiennent un permis pour porter une arme à feu et conditionnent cela sur des éléments tels que la vérification des antécédents et les dossiers de santé mentale. Ils peuvent également limiter les endroits où les armes à feu sont autorisées, suggérant que les États peuvent interdire les armes à feu dans les «lieux sensibles» tels que les écoles, les palais de justice ou les bureaux de vote.

Cela laisse une ouverture aux gouverneurs et aux législateurs des États de New York et des six autres États dotés de lois de port dissimulées similaires : Californie, Hawaï, Maryland, Massachusetts, New Jersey et Rhode Island.

En Californie, les législateurs modifient la législation pour élargir les qualifications que les gens doivent avoir pour obtenir un permis de transport dissimulé et pour définir les endroits où les armes à feu seraient interdites. Le projet de loi révisé obtiendra sa première audience mardi, et les législateurs espèrent l’envoyer rapidement au gouverneur Gavin Newsom, qui a qualifié la décision de la Cour suprême de jeudi de honteuse.

D’autres gouverneurs, législateurs et procureurs généraux démocrates ont également promis de défendre ou de modifier leurs lois sur les armes à feu.

La plupart des législatures des États terminent leurs sessions ou sont déjà terminées pour l’année, de sorte que toute réponse devra probablement attendre l’année prochaine. Le représentant de l’État démocrate du Rhode Island, Robert Craven, un avocat, a déclaré qu’il étudierait l’opinion dans l’affaire de New York pour déterminer si cela crée ou non une crainte que les exigences du Rhode Island puissent être contestées, et si cela peut être corrigé par la législation.

Il s’est demandé si la Haute Cour utiliserait désormais une interprétation stricte du deuxième amendement – ​​selon laquelle le droit de porter des armes est absolu – et l’appliquerait à d’autres lois, telles que celles interdisant les armes de type militaire.

« Je vois que le tribunal se dirige dans cette direction », a déclaré Craven.

À Hawaï, le sénateur de l’État démocrate Chris Lee a déclaré que les législateurs essaieront de déterminer comment ils peuvent assurer la sécurité publique et examineront le filtrage, les exigences de formation et les moyens de garder les armes à feu hors de certains espaces publics – des dispositions qui, selon les juges, seraient autorisées.

« En bout de ligne, Hawaï est sur le point de devenir un endroit plus dangereux », a déclaré le sénateur d’État Karl Rhoads, un démocrate. « Hawaï passera d’un endroit où le droit de porter en public est l’exception à un endroit où ne pas avoir le droit de porter dans la rue est une exception. Je ne vois aucune restriction sur le type d’arme à feu.

Des groupes de défense des armes à feu à Hawaï et ailleurs ont applaudi la décision. Dans le Maryland, Mark Pennak, président d’un groupe de défense des droits des armes à feu contestant la loi sur le port dissimulé de cet État, a déclaré qu’il était « absolument ravi » de la décision de la Haute Cour car il n’y a « tout simplement aucun moyen » que la loi puisse être défendue plus longtemps.

Les dirigeants démocrates de l’Assemblée générale du Maryland ont déclaré que si nécessaire, ils adopteraient une législation conforme au nouveau précédent mais protégeant toujours les résidents.

Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, un démocrate, a critiqué l’opinion du tribunal pour avoir limité la manière dont les États peuvent lutter contre la prolifération des armes à feu en public, mais s’est engagé à protéger les mesures de contrôle des armes à feu de l’État. Il a déclaré que son administration estime que l’État peut toujours réglementer qui peut porter des armes dissimulées et où ils peuvent les emmener.

Il a juré que son administration « fera tout ce qui est en son pouvoir pour protéger nos résidents ».

les rédacteurs de l’Associated Press Bobby Caina Calvan à New York ; Mike Catalini à Trenton, New Jersey ; Jennifer Kelleher à Honolulu ; Alanna Durkin Richer à Boston; Don Thompson à Sacramento, Californie ; Marina Villeneuve à Albany, New York; et Brian Witte à Annapolis, Maryland, ont contribué à ce rapport.

Jennifer Mcdermott, Associated Press