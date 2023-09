Les États se préparent à l’impact de la fermeture du gouvernement

Déjà, l’Arizona et l’Utah disaient ils paieraient de maintenir ouverts leurs parcs nationaux, craignant l’impact sur le tourisme de leur fermeture.

Dans le Massachusetts, l’administration du gouverneur démocrate Maura Healey a déclaré qu’elle travaillait avec les agences d’État pour « atténuer » les effets à court terme d’une fermeture dans un État comptant 29 000 employés fédéraux et plus d’un million d’habitants ayant accès aux bons d’alimentation.

« Malheureusement, nous avons eu l’habitude de le faire au cours des deux dernières années », a déclaré mercredi aux journalistes le représentant démocrate de l’État du Massachusetts, Aaron Michlewitz. « S’il y avait un arrêt prolongé, il faudra peut-être que l’État ramasse une partie des morceaux à ce sujet. »

Des millions d’Américains supplémentaires devraient voir leurs salaires ou leurs prestations gouvernementales retardés en raison de l’impasse à Washington, les conservateurs les plus radicaux de la Chambre soutenant un projet de loi provisoire sur les dépenses alors qu’ils exigent de fortes réductions des dépenses.

La dernière fois que le gouvernement fédéral a fermé ses portes, l’État de New York a retardé le paiement de l’impôt sur le revenu et des frais de scolarité des personnes concernées. L’État compte plus de 51 000 travailleurs fédéraux.

Le renouvellement de tels programmes n’a pas encore été discuté publiquement à New York, mais la gouverneure démocrate Kathy Hochul a mis en garde plus tôt cette semaine contre les impacts d’une fermeture sur la capacité de l’État à gérer le nombre croissant de migrants qui a dépassé plus de 110 000. depuis l’année dernière.

« Nous nous lèverons, nous les appellerons et demanderons simplement aux gens de Washington de faire ce qui est si simple : retourner au travail et faire ce pour quoi vous êtes envoyé là-bas », a déclaré Hochul aux journalistes mercredi.

Les employés du ministère de la Sécurité intérieure, a-t-elle déclaré, pourraient finir par être considérés comme essentiels et autorisés à rester en poste. Mais les congés ailleurs dans le gouvernement pourraient limiter la capacité du DHS à réellement remplir ses fonctions.

Le personnel du DHS pourrait « devoir contacter quelqu’un du ministère du Travail » pour remplir un formulaire, et cet employé du DOL pourrait ne pas être considéré comme essentiel et pourrait ne pas être là », a déclaré Hochul.

D’autres États sont également inquiets des conséquences d’une fermeture pour les programmes qui reposent sur une collaboration étroite avec le gouvernement fédéral.

« L’aide en cas de catastrophe pour l’État de Floride est la priorité », a déclaré le représentant de l’État Jared Moskowitz, démocrate.

« Les communautés qui se remettent encore de Ian vont voir les contrôles ralentis et l’argent de récupération pour l’effort de reconstruction. Les résidents qui se remettent d’Idahlia, tout cet argent de remboursement qui sort du FEMA DRF, cet argent va être ralenti.

Moskowitz a souligné que « nous sommes toujours dans la saison des ouragans. Et si nous avions une autre catastrophe alors que le DRF de la FEMA n’est pas financé ? Nous pourrions nous diriger vers une calamité où la réponse et les efforts de redressement et de reconstruction en seraient considérablement affectés.

Les démocrates n’ont pas tardé à se jeter sur les républicains si un accord pour financer le gouvernement fédéral n’était pas conclu ce week-end – à condition que une répartition état par état de l’impact.

Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a déclaré que l’État avait constitué ses réserves budgétaires pour les situations d’urgence, telles qu’une fermeture fédérale. Il a prévenu qu’une impasse à Washington aurait des « conséquences dévastatrices » sur l’économie et la sécurité nationale de l’État.

« Les militaires ne recevraient pas leurs chèques de paie, les voyageurs pourraient être confrontés à des retards à l’aéroport et des recherches cruciales sur le cancer seraient bloquées », a déclaré le gouverneur démocrate. « Cela est totalement évitable et les Républicains extrémistes de la Chambre doivent cesser de jouer à des jeux politiques avec la vie des gens et maintenir le gouvernement ouvert. »

Le représentant de New York, Marc Molinaro, un étudiant de première année du GOP, a déclaré qu’une prolongation à court terme était nécessaire pour maintenir les services essentiels, mais il a imputé l’augmentation des dépenses et les difficultés à la frontière sud au président Joe Biden.

« Je suis venu au Congrès pour faire une différence – pas pour arrêter les choses. Mais je n’ai pas non plus perdu de vue ce que nous essayons d’accomplir. Nous sommes sur la mauvaise voie. » il a dit dans une adresse vidéo.

L’un des effets les plus visibles d’un arrêt vient de la fermeture des monuments nationaux. New York abrite la Statue de la Liberté et une partie d’Ellis Island, deux monuments dont les fermetures sont devenues les plus éminent symboles d’un gouvernement national en difficulté lors des fermetures dans les années 1990.

Les autorités ont trouvé un moyen de contourner ce problème au cours des deux dernières fermetures prolongées. Citant l’importance de l’argent du tourisme et la nécessité d’une lueur de « force et d’espoir », l’ex-gouverneur. Andrew Cuomo a demandé à l’État de payer environ 65 000 dollars par jour pour financer le personnel nécessaire au maintien des sites ouverts en 2018.

Mais il n’y aura pas d’accords similaires pour chacun des 425 sites gérés par la National Park Foundation. La plupart peuvent s’attendre à des fermetures partielles ou complètes.

Et cela inquiète les responsables locaux du tourisme.

La fermeture de Yosemite aux visiteurs constituerait une « énorme perturbation » pour le comté de Mariposa, en Californie, où 52 % de tous les emplois sont dans l’industrie du tourisme, selon Tony McDaniel, porte-parole du bureau du tourisme du comté de Yosemite Mariposa.

McDaniel a déclaré qu’on parlait dans la ville d’une éventuelle fermeture depuis mars et que les habitants d’un comté largement dépendant du tourisme étaient « incroyablement inquiets ».

Les responsables de l’office du tourisme ont tenté d’encourager les personnes ayant des réservations à Yosemite à ne pas les annuler et à visiter plutôt les autres attractions du comté.

« Quand je dis que tout le monde est impacté, tout le monde est touché », a déclaré McDaniel. «Ça coule à flots.»

Lisa Kashinsky, Mia McCarthy et Eric He ont contribué à ce rapport.