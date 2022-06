Les États se précipitent pour réviser les lois après la décision de la Cour suprême sur les armes à feu

La Californie autorise les propriétaires d’armes à feu à porter des armes dissimulées, mais l’autorisation des permis est laissée à la discrétion des forces de l’ordre locales et varie considérablement. Dans les comtés ruraux ou les juridictions avec des chefs de police ou des shérifs républicains – Sacramento, par exemple – les permis de port d’armes à l’extérieur de la maison nécessitent généralement un peu plus qu’une classe de sécurité des armes à feu, un casier judiciaire vierge et des frais.

Dans les régions les plus peuplées de l’État, cependant, les propriétaires d’armes à feu qui espèrent porter une arme à feu dissimulée peuvent faire face à des obstacles considérables.

Les candidats à San Francisco doivent fournir des “preuves convaincantes” qu’eux-mêmes ou leurs familles sont actuellement confrontés à “un risque important de danger pour la vie ou de blessures corporelles graves”, et que les forces de l’ordre ou un évitement raisonnable ne peuvent pas résoudre le problème de manière adéquate. Ils doivent également suivre 16 heures de formation sur les armes à feu, passer une vérification des antécédents et un examen psychologique, et n’avoir aucun antécédent indiquant une propension à la violence ou à la négligence avec des armes à feu. Même dans ce cas, la décision du shérif est “discrétionnaire et définitive”, selon les directives locales.

Les lois californiennes sur les armes à feu sont parmi les plus strictes du pays, et les chercheurs leur attribuent en grande partie un taux de décès par arme à feu inférieur de près de 40% à celui du reste du pays. Jeudi, les législateurs de l’État et le procureur général, Rob Bonta, ont déclaré qu’ils adaptaient la législation depuis un certain temps en pensant au cas de New York.

M. Bonta a reconnu que la décision interdirait l’exigence de l’État selon laquelle les Californiens doivent montrer un “motif valable” pour porter une arme à feu en public, mais il a déclaré que d’autres exigences semblaient rester constitutionnelles, notamment la vérification des antécédents et la formation à la sécurité des armes à feu. “Les États”, a-t-il dit, “ont toujours le droit de limiter les permis de port dissimulé à ceux qui peuvent posséder des armes à feu en toute sécurité”.

À New York, le maire Eric Adams a déclaré que la décision pourrait amener les New-Yorkais à craindre que quiconque autour d’eux puisse porter une arme à feu.