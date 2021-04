Plus d’une douzaine d’États ont pris des mesures mardi pour arrêter les inoculations du vaccin contre le coronavirus de Johnson & Johnson, peu de temps après que la Food and Drug Administration ait recommandé de suspendre son utilisation après que des femmes aient développé un trouble rare de la coagulation sanguine.

Les États, comme la FDA et les Centers for Disease Control and Prevention, ont souligné qu’ils agissaient par prudence, car plus de 6,8 millions de doses de vaccin J & J ont été injectées et seuls six des cas de coagulation sanguine l’ont jusqu’à présent été signalée. J&J a déclaré dans un communiqué qu ‘ »aucune relation causale claire » n’avait été identifiée entre les caillots sanguins et le vaccin, ajoutant qu’il travaillait en étroite collaboration avec les régulateurs pour évaluer les données.

Le commissaire à la santé de New York, le Dr Howard Zucker, a déclaré que l’État cesserait « immédiatement » d’administrer l’inoculation unidose J&J et utilisera le vaccin à deux doses de Pfizer à sa place pour les rendez-vous déjà prévus.

Au moins 20 autres États, et Washington, DC, ont également annoncé qu’ils retiraient les doses de vaccin de J&J de leurs plans de distribution.

Le ministère de la Santé du New Jersey a déclaré que tous les sites de vaccination de l’état « ont reçu l’ordre d’annuler ou de suspendre les rendez-vous pour le vaccin J&J jusqu’à nouvel ordre ». L’agence a déclaré qu’elle travaillerait avec ces sites pour remplacer les rendez-vous J&J par un vaccin alternatif à deux doses.

La Virginie « cessera tous les vaccins Johnson & Johnson » tandis que la FDA enquête sur « l’effet secondaire possible extrêmement rare », selon une déclaration du coordinateur de la vaccination de l’État, le Dr Danny Avula.

Le département de la santé publique du Connecticut a recommandé à tous les fournisseurs de vaccins Covid d’arrêter d’utiliser le vaccin de J & J « pour le moment » pendant que la FDA et le CDC terminent leur examen.

Le gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, et les hauts responsables de la santé de son État ont émis un avis similaire.

Le ministère de la Santé publique du Massachusetts a notifié à tous les fournisseurs de vaccins de l’état de cesser d’administrer le vaccin J&J, «à effet immédiat».

