Les États se débattent avec l’interdiction des téléphones portables en raison des craintes de fusillades dans les écoles

NEW YORK — La ville de New York a été un pionnier dans la limitation de l’utilisation des appareils électroniques dans les salles de classe. Vingt ans plus tard, le plus grand système scolaire du pays a du mal à rattraper son retard.

Ce qui est apparu au cours de l’été comme un engagement simple Pour le maire de New York Eric Adams, interdire l’utilisation des téléphones portables dans les salles de classe s’est embourbé à la fois dans des complications logistiques et dans les inquiétudes des parents méfiants et d’un puissant syndicat d’enseignants – tout cela alors que le démocrate modéré est confronté à sa réélection en 2025.

En conséquence, Adams le mois dernier je suis revenu à pied les commentaires antérieurs de son administration dans le but de donner aux responsables de la ville plus de temps pour régler les détails.

Les États et les districts scolaires de tout le pays, comme la Californie et l’Ohio, ont mis en place des restrictions sur l’utilisation des smartphones, car les élus et les responsables de l’éducation s’inquiètent des résultats scolaires médiocres et de l’effet des réseaux sociaux sur les jeunes cerveaux. Pourtant, même avec un large soutien bipartisan, les décideurs politiques ont du mal à trouver le bon équilibre.

Des incidents comme la fusillade survenue cette semaine dans un lycée de Géorgie, qui a fait deux morts parmi les enseignants et deux élèves, continuent de raviver le débat sur la sécurité des élèves.

Nulle part ce numéro de funambule n’est plus précaire qu’à New York, où la taille du système scolaire, la puissance politique des syndicats et le nombre de parents opiniâtres ont mis en évidence les problèmes auxquels sont confrontés les districts scolaires à l’échelle nationale.

« Nous voulons faire les choses correctement », a déclaré Adams lors d’une interview télévisée en août. « Cela s’est déjà produit : les administrations précédentes ont tenté d’interdire les téléphones portables. Elles ont échoué. »

Les parents sont depuis longtemps en désaccord avec cette interdiction, en grande partie en raison de préoccupations concernant la sécurité publique.

À New York, le spectre du 11 septembre plane toujours. Ailleurs dans le pays, des fusillades dans des écoles ont secoué des communautés d’un bout à l’autre du pays, notamment celle survenue mercredi dans une école de Géorgie, où un adolescent de 14 ans aurait été le théâtre d’une fusillade.

Pendant que le tireur parcourait le bâtiment, les élèves du lycée Apalachee ils ont envoyé des textos à leurs parents alors qu’ils se cachaientIls ont écrit à leurs familles pour dire qu’ils avaient entendu des coups de feu et qu’ils avaient peur. Ils ont donné à leurs parents des nouvelles en direct du confinement. Beaucoup ont envoyé trois mots simples : Je t’aime.

Andy McGill, directeur d’école secondaire dans une zone rurale de l’ouest de l’Ohio, a raconté une fusillade survenue en 2017 dans le lycée de son district – une histoire qui illustre le pire cauchemar des parents et explique leur hésitation à interdire complètement l’utilisation du téléphone.

« Lors de notre incident, nous avons reçu de nombreux appels au 911 depuis notre immeuble, dont plusieurs provenaient de nos étudiants », a déclaré McGill lors d’une entrevue plus tôt cet été. « Il était important que les étudiants aient leur téléphone portable sur eux ce jour-là. »

Au total, environ 44 % des adultes américains ayant un enfant de la maternelle à la terminale ont déclaré craindre pour la sécurité personnelle de leur enfant à l’école. selon une enquête Gallup mois dernier.

Une autre enquête nationale a révélé un soutien mitigé à une interdiction stricte des téléphones portables : environ 60 % des parents d’élèves du primaire et du secondaire interrogés ont déclaré que les élèves devraient toujours ou parfois être autorisés à utiliser leurs téléphones pendant la journée scolaire, selon un sondage réalisé en février et commandé par l’ Organisation de l’Union nationale des parents d’élèves.

Seul un tiers environ des parents interrogés sont favorables à des interdictions scolaires prévoyant des exceptions limitées, même si les parents ont exprimé une inquiétude considérable quant à l’utilisation des médias sociaux par leurs enfants.

La présidente de l’Union nationale des parents d’élèves, Keri Rodrigues, a soutenu que la philosophie derrière les interdictions gouvernementales confond l’utilisation des smartphones avec celle des médias sociaux, et méconnaît la manière dont les parents et les familles considèrent les appareils mobiles comme des outils de communication essentiels.

« Nous nous sommes habitués à avoir des lignes de communication ouvertes avec les enfants, sans parler du fait que nous ne nous sommes pas rendu compte que nous vivons dans une société qui reste très à l’aise avec les meurtres de masse d’enfants dans les salles de classe », a-t-elle déclaré dans une interview au cours de l’été. « Cela conduit les gens à ne plus vraiment savoir quelle est leur réaction instinctive face à ce genre de choses. »

Malgré ces inquiétudes, les preuves de plus en plus nombreuses montrant que les appareils électroniques peuvent entraver l’apprentissage et faciliter l’intimidation ont incité les législateurs à agir.

Selon les données fédérales publiées, environ les trois quarts des écoles publiques ont déjà interdit l’utilisation du téléphone à des fins non académiques pendant les heures de cours au cours de l’année scolaire 2021-22. au début de cette annéeMais ces restrictions étaient surtout concentrées dans les premières années d’école.

Alors qu’une grande majorité des écoles primaires et secondaires ont déclaré avoir interdit l’utilisation des téléphones portables, seulement environ 43 % des lycées l’avaient fait à l’époque.

À l’instar d’Adams à New York, la Californie semble également adopter une approche plus délibérée.

Le mois dernier, les législateurs de ce pays une législation bipartite approuvéequi devrait être signé par le gouverneur Gavin Newsom, obligeant les écoles à adopter des politiques limitant ou interdisant l’utilisation des smartphones par les élèves à l’école d’ici juillet 2026. Avant cette date limite, le Los Angeles Unified School District – le deuxième plus grand du pays – voté en juin d’adopter une politique d’interdiction des téléphones portables qui entrera en vigueur au début de l’année prochaine.

Le gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, un républicain, a signé une loi soutenue par les deux partis En mai, les écoles ont adopté des politiques visant à limiter l’utilisation des téléphones portables pendant les heures de cours et à réduire les distractions en classe. La Floride, l’Indiana, la Louisiane, la Caroline du Sud et le Tennessee ont également adopté des lois similaires.

Et à Washington, les législateurs fédéraux, dont les sénateurs. Tim Kaine (D-Va.) et Tom Coton (R-Ark.) ont soutenu la législation Cela permettrait, en partie, de charger le ministère de l’Éducation de réaliser une étude sur l’utilisation des téléphones portables afin que les responsables locaux puissent prendre des décisions. des décisions plus éclairées à propos de leurs propres politiques.

Le mois prochain, le ministère de l’Éducation devrait également publier des politiques modèles et des pratiques volontaires sur l’utilisation des appareils connectés à Internet dans les écoles primaires et secondaires – une mesure prise par l’administration Biden. présenté en avant-première l’année dernière.

Même les groupes conservateurs de défense des droits parentaux semblent largement favorables à certaines restrictions, malgré leur dégoût général pour les règles imposées par le gouvernement.

«[Phone use is] « C’est une distraction, et j’ai l’impression qu’ils doivent se concentrer à nouveau et apprendre », a déclaré Meg Rudnick, représentante du comté de Gwinett, en Géorgie, du groupe conservateur de réforme de l’éducation Moms for Liberty. « Ils n’ont pas besoin d’être sur les réseaux sociaux toute la journée pendant qu’ils sont à l’école. »

New York est un cas d’école unique en son genre en matière de restrictions.

Au début de ses 12 ans de mandat de maire, Michael Bloomberg a interdit les téléphones portables dans les écoles de la ville de New York. Cette mesure constituait une reconnaissance précoce de l’effet délétère que les appareils électroniques peuvent avoir sur l’apprentissage – ainsi qu’un avertissement quant aux répercussions que peut entraîner leur interdiction.

Le décret a été annulé en 2015 par le successeur de Bloomberg, Bill de Blasio. Il a tenu compte des demandes des parents indignés, qui ont déclaré vouloir rester en contact étroit avec leurs enfants, mais n’a pas été en mesure de proposer une politique de remplacement en raison de certains des mêmes points de friction qui ont bloqué Adams.

Aujourd’hui, la Fédération unie des enseignants (UFT), un syndicat influent actuellement en phase de détente avec Adams, s’inquiète du coût d’articles comme les pochettes verrouillables pour téléphones, qui pourraient éventuellement faire partie d’une obligation municipale. Selon Alison Gendar, porte-parole de l’UFT, il serait injuste de faire porter cette facture aux écoles individuelles.

Les enseignants sont également inquiets de la manière dont une éventuelle interdiction sera appliquée et de la nécessité pour les enseignants eux-mêmes de surveiller la classe au détriment du temps d’enseignement.

Dans cet esprit, le mouvement syndical a félicité l’administration d’avoir freiné le mouvement.

« Les enseignants connaissent l’impact des téléphones portables sur leurs élèves et leurs salles de classe », a déclaré le président de l’UFT, Michael Mulgrew, dans un communiqué. « Il est toutefois logique de prendre le temps de mettre en place une interdiction. »

À New York, près de la moitié des 1 600 écoles de la ville ont déjà mis en place une interdiction des téléphones portables ou prévoient d’en mettre une en place, selon David Banks, le chancelier des écoles de la ville, qui avait d’ailleurs son propre téléphone portable saisi par les autorités fédérales dans le cadre d’une nouvelle enquête sur l’administration Adams.

Cette mosaïque de règles est la manière dont la ville prévoit de gérer le problème avant d’en arriver à un mandat uniforme, avec des interdictions allant de l’obligation de conserver les appareils dans les cartables aux téléphones placés dans des pochettes spéciales qui ne peuvent être déverrouillées qu’à certains endroits.

« Il existe plusieurs approches possibles », a déclaré Banks la semaine dernière. « Nous les étudierons toutes et nous serons alors mieux placés pour orienter le système. »

Katelyn Cordero a contribué à ce rapport.