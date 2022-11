Les États se concentrant sur quelques sports, aidés par le soutien des entreprises, peuvent être une voie à suivre : Viren Rasquinha

Viren Rasquinha, directeur général et PDG d’Olympic Gold Quest, indique que les États se concentrent sur deux à trois sports dans lesquels ils dominent, comme la voie à suivre pour la croissance du sport indien. Il utilise la Norvège et la Belgique comme exemples de réussite sportive.

L’ancien capitaine de hockey masculin indien et olympien explique que les entreprises peuvent être sollicitées pour obtenir le soutien des États respectifs et également ce que les entreprises recherchent avant d’évaluer les approches de parrainage. Des événements interétatiques comme les Jeux de la jeunesse de Khelo India, les Jeux nationaux peuvent guider les États dans le choix des sports sur lesquels se concentrer et avoir un impact.

Extraits:

Sur la Norvège et la Belgique comme exemples de réussite sportive :

Si vous analysez les petits pays qui réussissent bien dans le sport, la Norvège et la Belgique par exemple, cela s’est produit grâce à une approche très dévouée, ciblée et engagée. La Norvège a un jeune champion de tennis en la personne de Casper Ruud, un attaquant de football passionnant à Erling Haaland, le 400 m haies Karsten Warholm (champion de Tokyo en 2021). Les footballeurs belges ont fait leur marque à la Coupe du monde et dans les clubs, l’équipe nationale de hockey ne s’est pas qualifiée aux Jeux olympiques d’Athènes en 2004, lorsque j’étais en compétition. Ils sont maintenant sur le podium masculin olympique (médaille d’or à Tokyo en 2021, argent à Rio en 2016). En l’espace de 10 à 12 ans, la nation est au top du hockey.

La Belgique a très bien fait trois ou quatre choses au hockey…. assuré que leur structure de base est très solide, la qualité des entraîneurs à tous les niveaux (hockey junior, intermédiaire et élite chez les hommes, les femmes) est excellente, le niveau de la ligue nationale est élevé. L’équipe nationale est l’une des équipes les plus expérimentées du hockey mondial, les principaux joueurs concourent ensemble depuis plus de deux cycles olympiques. L’équipe de football a atteint la demi-finale de la Coupe du Monde de la FIFA en 2018 en Russie.

Sur les pointeurs de Belgique pour le sport indien :

Si une petite nation comme la Belgique choisit quelques sports et va vraiment loin, dans un pays diversifié comme l’Inde, je pense que c’est ce sur quoi chaque État peut se concentrer. Plutôt que d’essayer de bien faire dans 10 disciplines, les États peuvent choisir deux ou trois sports où ils peuvent avoir un impact profond. Par exemple, mon État, le Maharashtra, a une culture de hockey si riche que si nous avons un plan à long terme, le hockey est sûrement un sport dans lequel nous pouvons approfondir et qui, historiquement, a très bien réussi. Je n’ai pas analysé d’autres sports qui peuvent être au centre de l’attention ici, le Maharashtra a produit des coureurs internationaux de qualité sur longue distance, donc une section en athlétisme peut être choisie.

Haryana a très bien réussi en lutte, en boxe et en hockey féminin.

Les états du nord-est excellaient dans le football, la boxe, le judo, le taekwondo par exemple. Si chaque État peut se concentrer sur trois ou quatre sports et aller en profondeur, travailler en étroite collaboration avec les entreprises de cet État pour obtenir un soutien pour des plans à long terme, je pense que c’est quelque chose auquel le sport indien peut profondément réfléchir.

Sur la voie à suivre pour mettre ces plans en action :

Chaque État aura besoin d’un groupe de réflexion pour analyser le choix du sport sur lequel se concentrer. Aussi important que le sport à pratiquer, il est tout aussi important de décider quel sport exclure de ce plan. Je pense que cela a du sens dans le cadre d’un plan national pour ce faire, vous devez décider des paramètres lors du choix du sport. Les paramètres peuvent être le vivier de talents existant, les talents pour l’avenir, l’examen de la culture et de la tradition du sport dans un état particulier, le pipeline d’entraîneurs pour un sport.

Cela leur donne l’opportunité d’investir dans le sport à long terme.

Cela ne signifie pas que l’État ne prend pas en charge les valeurs aberrantes… l’haltérophile Mirabai Chanu, la gymnaste Dipa Karmarkar sont des valeurs aberrantes. Les artistes exceptionnels comme eux sont des exemples, qui peuvent continuer à être soutenus, même si ce sport n’est pas traditionnellement fort dans leur état.

Sur les performances lors d’événements interétatiques comme les Jeux de la jeunesse de Khelo India, les Jeux nationaux comme indicateurs :

Les compétitions au niveau national sont un bon indicateur de la position d’un État spécifique. Les Jeux de la jeunesse de Khelo India 2022 (Haryana), les Jeux nationaux 2022 (Gujarat) ont été organisés de manière louable pour fournir une plate-forme nationale aux talents sportifs, développant le sport à travers le pays.

La tenue des Jeux nationaux après un intervalle de huit ans vaut la peine d’être notée. Les jeunes talents ne peuvent pas seulement s’entraîner toute l’année, s’il n’y a pas de concours, alors comment affichent-ils leur qualité devant les sélectionneurs. Le résultat en compétition est le paramètre le plus important, les performances de Khelo India et des Jeux nationaux peuvent indiquer les sports à présélectionner par différents États.

Sur le recours au soutien des entreprises pour les sports d’État :

Je pense que ce que les entreprises veulent, ce n’est pas que la fraternité sportive aille avec un bol de mendiant. Les entreprises veulent que la fraternité sportive vienne avec un plan. Une partie de ce plan consiste à avoir une équipe solide composée de bons esprits sportifs pour les guider dans la bonne direction.

Sur la réputation d’Odisha en tant qu’État sportif et son succès à attirer les entreprises :

Nous disons qu’il peut être facile pour Odisha aujourd’hui (d’attirer le soutien des entreprises). Il leur a fallu 10 ans d’investissement dans des sports spécifiques, 10 longues et dures années pour nous dire que cela peut être facile pour Odisha. Cela commence par la vision et l’engagement de la direction de l’État, commence par la nomination de bureaucrates forts pour s’assurer que la partie opérationnelle du sport est à un niveau très fort.

Sur ce qui clique avec les entreprises lorsqu’elles sont approchées pour soutenir le sport :

Il y a un énorme potentiel, nous avons besoin de la bonne attitude, de la bonne vision de la direction, des bons bureaucrates impliqués. Nous avons besoin des meilleurs esprits du sport ensemble au travail, des personnes crédibles, d’envergure et avec le bon état d’esprit pour faire avancer les choses. D’après l’expérience personnelle à l’OGQ de traiter avec les entreprises indiennes, tant qu’il y a de la crédibilité, il y a de la transparence dans l’utilisation des fonds, la responsabilité de l’exécution d’un programme et enfin et surtout, le programme doit montrer son impact, le soutien au sport se produira . Si ces points sont pris en charge, il n’y a pas de pénurie de fonds en Inde pour aucun sport.

Sur les avantages du succès sportif pour les entreprises qui soutiennent les États :

Tout le monde voit que le sport peut vous attirer les yeux. Nous comprenons que le cricket est de loin le sport numéro un en Inde, mais dans une nation qui compte plus d’un milliard d’habitants, il y aura toujours de la place pour que d’autres sports se développent, il y aura toujours des globes oculaires, même si le TRP est un petit pourcentage , il y aura un grand nombre de personnes qui regarderont et suivront d’autres sports.

Sur la rotation des Jeux nationaux entre les États, résultant en une infrastructure créée au profit de l’État hôte :

Je suis tout à fait favorable à l’organisation d’événements importants à travers le pays, au lieu de me concentrer sur quelques États. Je ne suis pas non plus favorable au développement d’immenses sites de compétition et je pense que des installations d’entraînement de qualité sont plus utiles en donnant à beaucoup, beaucoup d’enfants la possibilité de jouer. Je descends pour dire qu’il doit y avoir une liste de contrôle des éléments de base disponibles sur les sites, le premier élément de base étant les toilettes et les salles de bains, en particulier pour les femmes. J’ai du mal à emmener ma fille, ma mère et ma femme sur les sites de compétition du pays car les éléments de base comme les toilettes ne sont pas disponibles lorsque je vais regarder du sport. La création de nombreux centres d’entraînement solides au niveau communautaire avec les bases en place est plus efficace que des stades à capacité massive.

