Après une promesse de l’administration Trump de libérer un stock de doses de vaccin anti-coronavirus réservées, plusieurs États s’attendaient à une énorme augmentation des doses. Certains ont suivi les directives fédérales pour élargir l’admissibilité à des couches plus larges de personnes.

Mais cette promesse s’est avérée trop belle pour être vraie – la majeure partie du stock avait déjà été expédiée. Et maintenant, ces États se bousculent, se retrouvant tout aussi embourbés dans le marais de la distribution de vaccins en difficulté dans le pays qu’ils l’étaient auparavant.

La gouverneure Kate Brown de l’Oregon, dans l’attente des doses supplémentaires, a ouvert l’enregistrement des vaccins aux personnes de l’État de 65 ans et plus, ainsi qu’aux éducateurs et aux fournisseurs de soins aux enfants. Désormais, a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse, le projet de l’État de commencer à vacciner tous ses résidents âgés sera retardé de deux semaines.

La confusion a commencé mardi, avec une déclaration d’Alex M. Azar II, le secrétaire du département de la santé et des services sociaux, qui a réprimandé les États pour ne pas utiliser efficacement leurs vaccins et les a exhortés à ouvrir l’éligibilité aux personnes de 65 ans et plus, ainsi qu’à à des dizaines de millions d’adultes souffrant de problèmes de santé qui les exposent à un risque plus élevé de mourir d’une infection à coronavirus.