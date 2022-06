Les États rouges ne suivent pas l’exemple de la Floride sur les lois du drapeau rouge

Les républicains réagissent généralement aux fusillades de masse en assouplissant les lois sur les armes à feu, et non en les resserrant. Mais après la fusillade de 2018 au lycée Marjory Stoneman Douglas à Parkland, en Floride, l’État est devenu un modèle pour la façon dont les républicains pourraient mettre en œuvre le contrôle des armes à feu.

La législature contrôlée par les républicains de Floride a adopté une loi, signée plus tard par le gouverneur républicain Rick Scott, qui a relevé l’âge pour acheter des armes d’épaule, y compris des fusils de type AR-15, de 18 à 21 ans ; exigeait une période d’attente de trois jours entre le moment où une arme à feu est achetée et le moment où l’acheteur peut avoir accès à cette arme ; autorisé le personnel scolaire formé à porter des armes à feu; et investi 400 millions de dollars dans les services de santé mentale et la sécurité scolaire.

Il a également créé une loi sur les risques extrêmes, ou «loi du drapeau rouge», qui peut interdire aux personnes soupçonnées de présenter un danger pour elles-mêmes ou pour les autres de posséder des armes à feu – une mesure qui a retenu de plus en plus l’attention à la suite de la récente série de fusillades comme une solution politique qui pourrait attirer un soutien bipartisan au niveau national et dans d’autres États.

La loi de Floride est un repère pour les négociations en cours sur la politique des armes à feu au Sénat américain, dirigées par les sens. Chris Murphy (D-CT) et John Cornyn (R-TX).

« Le modèle pour la Floride est le bon », a déclaré Murphy à CNN dimanche. « Sén. Scott, alors gouverneur. Scott, a adopté cette loi en Floride parce que c’était la bonne chose à faire, mais aussi parce que les républicains y voyaient une bonne politique. Nous devons faire valoir aux républicains qu’en ce moment, c’est de la bonne politique.

Mais certains républicains au Congrès, dont Scott, ont fait valoir que les lois sur le drapeau rouge devraient être laissées aux États. Actuellement, 19 États et Washington, DC, ont des lois sur le drapeau rouge. La plupart d’entre eux sont contrôlés par les démocrates, à l’exception de la Floride et de l’Indiana. Mais en particulier après les récentes fusillades dans une école primaire à Uvalde, au Texas, et dans un complexe médical à Tulsa, dans l’Oklahoma, il y a eu de plus en plus d’appels pour que les États rouges envisagent quelque chose de similaire.

Pourquoi les républicains ont soutenu la loi du drapeau rouge de la Floride

La loi du drapeau rouge de la Floride permet à la police de demander à un juge ce qu’on appelle une «ordonnance de protection contre les risques extrêmes», qui peut temporairement interdire à un individu d’avoir une arme à feu jusqu’à un an. La police doit fournir la preuve que la personne représente un « danger important » pour elle-même ou pour le public, ce qui peut inclure des actes de violence récents ou des menaces de violence. Si l’individu continue de présenter un tel danger après un an, la police peut demander une prolongation unique pour une autre année.

Depuis la promulgation de la loi, les juges de Floride ont rendu plus de 8 000 fois des ordonnances de protection contre les risques extrêmes.

Il peut sembler improbable que les républicains aient voté pour une telle mesure compte tenu des risques politiques potentiels. Il y a une minorité républicaine vocale qui considère le deuxième amendement et le droit d’utiliser une arme à feu pour se défendre comme une partie déterminante de leur identité. Ils se sont mobilisés pour protéger cette droite contre tout empiétement, bien plus que la gauche ne l’a fait autour du contrôle des armes à feu, et sont soutenus par un lobby des armes à feu bien financé.

La loi du drapeau rouge de Floride s’est heurtée à l’opposition d’activistes de droite et de la National Rifle Association, dont la puissante lobbyiste de Floride, Marion Hammer, a qualifié les républicains qui ont voté pour elle de « traîtres ».

Les républicains ont surmonté cette opposition en agissant collectivement : le projet de loi a été rédigé par un républicain et 75 des 99 législateurs du GOP ont voté pour. La NRA a rétrogradé ses tableaux de bord en réponse, mais aucun n’a subi de conséquences mettant fin à sa carrière.

« Ce qui est drôle avec les élus, c’est qu’ils ont tout le pouvoir. Les lobbyistes ne peuvent pas aller sur le parquet et appuyer sur ce bouton. Donc, à la fin, si vous avez le courage, vous appuyez sur le bouton et au diable les torpilles », a déclaré l’ancien représentant du GOP, Jose R. Oliva, qui a parrainé le projet de loi à la Florida House, au Washington Post.

La loi du drapeau rouge de la Floride est-elle un modèle pour les autres États ?

La loi du drapeau rouge de la Floride a été identifiée comme un modèle potentiel pour d’autres États rouges. Mais pour le moment, il ne semble pas qu’il y ait une masse critique de républicains intéressés à promulguer des lois sur le drapeau rouge dans les États qui ne les ont pas déjà. C’est vrai même au Texas et en Oklahoma, où les législateurs républicains n’ont pas bougé à la suite des fusillades d’Uvalde et de Tulsa.

Il y a eu une brève période après la fusillade de masse de 2018 dans un lycée de Santa Fe, au Texas, où les dirigeants républicains de l’État, y compris le gouverneur Greg Abbott et le lieutenant-gouverneur Dan Patrick, ont eu l’idée de promulguer une loi sur le drapeau rouge. Dans le cadre d’un plan de sécurité scolaire de 43 pages, Abbott a demandé aux législateurs du Texas de l’envisager, arguant que lorsqu’elles étaient « correctement conçues, les ordonnances de protection contre les risques d’urgence pouvaient identifier les personnes ayant l’intention de commettre des violences par armes à feu, mais d’une manière qui préserve les droits fondamentaux en vertu de la deuxième Amendement. »

Mais cette proposition n’a finalement abouti à rien. Cela est en partie dû à l’opposition des militants des droits des armes à feu qui ont fait valoir que cela permettrait à l’État de retirer les armes des gens sans procédure régulière adéquate. Ils estiment que de nombreuses lois étatiques sur le drapeau rouge sont trop larges, ne garantissent pas au sujet d’une ordonnance de protection contre les risques extrêmes une représentation appropriée devant les tribunaux et pourraient être abusées. Les législateurs et les responsables de l’application des lois dans les États qui ont des lois sur le drapeau rouge ont rétorqué que les abus sont difficiles car les normes juridiques pour retirer les armes à quelqu’un sont suffisamment élevées et que cela nécessite «des preuves claires et convaincantes».

« Je dirais que la plus grande préoccupation des gens à propos des lois du drapeau rouge est qu’elles seraient abusées », a déclaré Brendan Steinhauser, consultant du GOP au Texas et directeur de la stratégie de Young Americans for Liberty, une organisation d’activisme étudiant conservateur qui a opposé aux lois du drapeau rouge. « Je pense que l’on craint que nous ouvrions la porte à la suppression d’un droit constitutionnel avant qu’il y ait un crime, avant même qu’il y ait une menace de crime. »

Depuis Uvalde, Abbott n’a pas du tout préconisé de mesures de contrôle des armes à feu. Au lieu de cela, il veut armer davantage les responsables de l’école et financer des interventions en santé mentale. Mais avec les élections de novembre qui approchent à grands pas, il est peu probable qu’il convoque une session extraordinaire pour aborder même ces propositions dans l’intervalle, malgré les appels des démocrates du Texas à le faire.

Il y a un certain désaccord interne dans l’État partie au sujet des lois sur le drapeau rouge. Notamment, quelque 250 passionnés d’armes à feu du Texas, y compris les principaux donateurs du GOP, ont publié une annonce d’une page entière dans le Dallas Morning News approuvant les lois du drapeau rouge, entre autres mesures de contrôle des armes à feu. Cela pourrait influencer les politiques des républicains du Texas à l’avenir, mais il est peu probable que cela se traduise par une action immédiate, en particulier avant les élections.

« Ils représentent l’aile la plus commerciale, si vous voulez, mais ils ont certainement beaucoup d’influence dans le parti », a déclaré Steinhauser. « Je ne pense tout simplement pas que cela mènera à une loi sur le drapeau rouge. »

C’est une histoire similaire dans l’Oklahoma rouge foncé. Dans la mesure où la fusillade de Tulsa a entraîné un changement dans la réflexion sur les lois sur les armes à feu, c’est que les républicains soutiennent les propositions visant à étendre les ressources en santé mentale, a déclaré Pat McFerron, stratège du GOP dans l’Oklahoma.

Et il existe un obstacle juridique majeur à l’adoption de toute politique comme celle de la Floride dans l’État : en 2020, la législature de l’État est allée jusqu’à promulguer une loi pour empêcher toute loi nationale sur le drapeau rouge d’entrer en vigueur dans l’Oklahoma.

« Les gouvernements locaux, les juges, les comtés, l’État, aucune entité ne peut mettre en œuvre une loi sur le drapeau rouge ni accepter de l’argent pour mettre en œuvre une loi sur le drapeau rouge en vertu de la loi actuelle que nous avons actuellement en vigueur », a déclaré le sénateur Nathan Dahm, un républicain qui a parrainé ce projet de loi, a déclaré à l’affilié de Fox KOKH.

Il n’y a tout simplement pas beaucoup d’impulsion politique pour que les républicains du Texas et de l’Oklahoma instituent une loi sur le drapeau rouge alors qu’ils n’ont qu’à répondre à leurs principaux électeurs en l’absence de contestations sérieuses de la part des démocrates. Ces électeurs primaires représentent la faction la plus à droite du Parti républicain – la faction qui s’oppose à tout type de contrôle des armes à feu et favorise l’assouplissement des lois sur les armes à feu. Ainsi, alors que 68 % des électeurs texans soutiennent globalement les lois du drapeau rouge, les 34 % de républicains qui s’y opposent ont plus d’influence. Et selon les propres données d’enquête préliminaires de McFerron après la fusillade de Tulsa, la plupart des électeurs primaires républicains de l’Oklahoma aimeraient toujours voir les contrôles des armes à feu existants annulés.

Les États-Unis se trouvent également dans un moment politique fondamentalement différent de celui où la Floride a adopté sa loi sur le drapeau rouge en 2018. Ensuite, les démocrates surfaient sur une vague bleue et ont aidé à attirer l’attention sur les réformes de l’État ; en 2022, ils craignent de perdre le contrôle des deux chambres du Congrès. Et il n’est même pas clair que les mêmes mesures seraient adoptées par la législature de Floride aujourd’hui. Le gouverneur républicain Ron DeSantis, qui est à la droite de Scott, a déjà déclaré qu’il aurait opposé son veto au projet de loi s’il avait été au pouvoir à l’époque.

Aujourd’hui, a déclaré Jim Henson, directeur du Texas Politics Project à l’Université du Texas à Austin, « les républicains ont un élan, et je pense qu’il n’y a tout simplement pas beaucoup d’intérêt à dépenser du capital politique pour un projet de loi sur la sécurité des armes à feu, malgré le fait que il y a beaucoup de raisons à cela.