Les États républicains veulent mettre un terme au programme Biden protégeant les conjoints sans papiers de l’expulsion

Des immigrants font la queue dans un centre de traitement isolé de la police des frontières des États-Unis après avoir traversé la frontière entre les États-Unis et le Mexique, le 7 décembre 2023 à Lukeville, en Arizona. (Photo de John Moore, Getty Images.)

WASHINGTON — Le Texas et 15 États ont déposé vendredi une plainte devant un tribunal fédéral pour bloquer le programme de l’administration Biden qui protège les sans-papiers de longue date mariés à des citoyens américains contre l’expulsion et leur ouvre la voie vers la citoyenneté.

États dans le costumequi a été déposée auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district oriental du Texas, soutiennent que le ministère de la Sécurité intérieure a illégalement créé le programme et que ces 16 États seront financièrement lésés par sa mise en œuvre.

« Une loi fédérale de longue date interdit aux étrangers entrés illégalement aux États-Unis d’obtenir la plupart des avantages liés à l’immigration », selon la plainte. « Cela comprend l’obtention du statut de résident permanent légal – sans avoir à quitter les États-Unis au préalable et à attendre à l’extérieur des États-Unis pendant le temps requis – sur la base d’une demande de visa approuvée pour des raisons familiales ou professionnelles. »

Les autres États concernés par le procès sont l’Alabama, l’Arkansas, la Floride, la Géorgie, l’Idaho, l’Iowa, le Kansas, la Louisiane, le Missouri, le Dakota du Nord, l’Ohio, la Caroline du Sud, le Dakota du Sud, le Tennessee et le Wyoming.

Le ministère de la Sécurité intérieure n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de States Newsroom.

Les demandes d’inscription au programme, connu sous le nom de libération conditionnelle sur place, ouvert cette semaine.

L’administration Biden créé le programme car selon la loi américaine actuelle sur l’immigration, si un non-citoyen entre dans le pays sans autorisation, il n’est pas éligible au statut juridique permanent et devra quitter les États-Unis puis y revenir via une demande de carte verte par son conjoint américain, ce qui est un long processus qui peut prendre des années.

American First Legal représente les États. L’organisation a été créée par l’ancien conseiller de Trump, Stephen Miller, l’architecte des politiques d’immigration radicales de l’ancien président.

Le programme est une action ponctuelle et s’applique aux sans-papiers de longue date mariés à un citoyen américain.

On estime qu’environ 500 000 conjoints non-citoyens et leurs enfants pourront demander une résidence permanente légale (une carte verte) sous certaines conditions. Cela devrait inclure environ 50 000 enfants qui ne sont pas citoyens et dont un parent immigré est marié à un citoyen américain.

Ces conditions prévoient notamment qu’un non-citoyen doit avoir résidé aux États-Unis pendant 10 ans à compter du lundi 17 juin 2024 et être marié à un citoyen américain depuis cette date. Ce conjoint qui est un non-citoyen ne peut pas non plus être considéré comme une menace pour la sécurité.

