OPEN Les États dirigés par les républicains, le Texas et la Floride, signalent moins de cas de Covid-19 que New York, Michigan et Pennsylvanie – qui ont tous encore des restrictions et des mandats de masque en place.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a fait face à un examen minutieux pour avoir annulé le mandat de masque du Lone Star State le 10 mars et rouvrir complètement son économie, le président Biden qualifiant cette décision de «pensée néandertalienne».

TEXAS: Le gouverneur Gavin Newsom a levé le mandat de masque de l’État le 10 mars et a complètement rouvert son économie Crédit: AFP

FLORIDE: Le Sunshine State a été entièrement rouvert depuis septembre et le gouverneur Ron DeSantis n’a jamais introduit de mandat de masque Crédit: AFP

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a également été critiqué pour avoir «mis en danger» les résidents les plus vulnérables de son état lorsqu’il a autorisé la réouverture des entreprises en septembre sans imposer le port de masque.

Cependant, chacun des deux États dirigés par les républicains a réussi à maintenir les taux de positivité des cas à un niveau bas tout en relançant leur reprise économique.

Pendant ce temps, la Pennsylvanie, New York et le Michigan, confrontés aux démocrates – qui sont tous toujours liés par les restrictions en cours sur les coronavirus – ont conduit les augmentations quotidiennes des cas de Covid-19, selon les données.

Entre le 29 mars et le 4 avril, les trois États bleus ainsi que le New Jersey représentaient 44% de toutes les nouvelles infections – soit environ 197 500 des 452 000 cas signalés dans tout le pays pendant cette période.

Les données des Centers of Disease Control (CDC) montrent que le Michigan est devenu le dernier point chaud du pays pour les infections et les hospitalisations.

Le Michigan est devenu le dernier point chaud du pays pour les infections et les hospitalisations (Detroit illustré ci-dessus) Crédit: AFP

La gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, a imputé la flambée aux briseurs de printemps revenant dans l’État de Floride Crédit: AP

FLORIDE: les briseurs de printemps se rassemblent dans la rue pendant une nuit de fête à Miami Beach Crédits: Getty Images – Getty

Au cours des sept derniers jours, l’État a signalé 390,2 cas de virus pour 100 000 habitants.

La gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, a imputé la flambée aux briseurs de printemps revenant dans l’État de Floride.

Whitmer a exhorté toute personne revenant du Sunshine State à s’isoler à la maison pendant une semaine ou à faire apprendre à ses enfants à distance pendant au moins sept jours.

Mais d’autres facteurs accélérant la propagation du virus incluent des variantes plus contagieuses – telles que la «super mutation» du coronavirus trouvée en Grande-Bretagne – ayant une emprise plus forte au Michigan que dans d’autres États.

La Pennsylvanie est également actuellement aux prises avec une augmentation inquiétante des infections et des hospitalisations, les responsables de la santé de l’État ayant signalé 221,4 cas pour 100 000 personnes la semaine dernière.

La ville de New York, quant à elle, a signalé 206,1 cas pour 100 000 au cours des sept derniers jours, tandis que le reste de l’État a représenté 176,4 cas pour 100 000 au cours de la semaine dernière.

Ce nombre représente une baisse de 24% pour la semaine se terminant dimanche, passant de 42 318 à 32 181 nouveaux cas au cours des deux dernières semaines.

Cependant, les données de l’Université Johns Hopkins montrent que New York est toujours au 10e rang des États où le coronavirus se propage le plus rapidement par personne.

NEW YORK: Le gouverneur Andrew Cuomo se bat toujours contre les accusations de mauvaise gestion des données au début de la pandémie Crédit: AP

Les New-Yorkais seraient frustrés par les restrictions en cours dans l’État Crédits: Getty

« Les New-Yorkais restent en sécurité, se font vacciner et suivent les directives de santé publique, et nous constatons une diminution du nombre à la suite de leurs efforts », a assuré le gouverneur Andrew Cuomo dans un communiqué dimanche.

Mais les New-Yorkais seraient de plus en plus frustrés par le mandat de masque de Cuomo et d’autres mesures de Covid-19, y compris la capacité limitée pour les repas à l’intérieur.

L’administration Biden a souligné à plusieurs reprises l’importance du port de masques et a fait pression pour que les mandats soient promulgués dans tout le pays.

Bien que dimanche, le principal expert américain en maladies infectieuses, le Dr Anthony Fauci, ait déclaré qu’il s’attend à ce que le CDC publie des directives mises à jour sur le port de masques à l’extérieur dans les semaines à venir.

« De toute évidence, le risque est vraiment très faible, en particulier si vous êtes vacciné », a déclaré Fauci à propos de la question dimanche, ajoutant que cette décision relevait du « bon sens ».

« Je crois que ce que le pays entendra bientôt, ce sont les directives mises à jour du CDC », a-t-il déclaré à ABC. « Les données le sauvegardent. »