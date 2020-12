Les États américains qui cherchent à obtenir des vaccins Covid-19 sont invités à donner des détails détaillés sur les bénéficiaires du vaccin aux Centers for Disease Control – les données dont beaucoup s’inquiètent sont mûres pour des abus – selon le contrat qu’ils sont tenus de signer.

Plusieurs États ont hésité face à l’accord d’utilisation et de partage des données du CDC (DUA), qu’il leur est demandé de signer afin de recevoir leur attribution de tout vaccin Covid-19 approuvé par la Food and Drug Administration. L’accord oblige l’État ou le territoire à transmettre les noms, adresses, dates de naissance et profils ethniques des destinataires du jab – et donne au CDC une liberté troublante pour faire ce qu’il souhaite avec ces informations.

L’agence a tenté de minimiser le volume d’informations qu’elle exige des États, expliquant dans le DUA qu’elle «a recherché des éléments de données minimalement nécessaires à des fins de santé publique, « Renoncer à des morceaux juteux comme »numéros de sécurité sociale, numéros de permis de conduire ou numéros de passeport.« Tout en admettant que de plus amples informations pourraient être collectées auprès des destinataires du jab à l’avenir, le CDC insiste »toute modification des éléments de données se fera en consultation avec » gouvernements locaux.

Alors que l’accord de partage de données vise à rassurer les États que toutes les informations d’identification personnelle seront protégées en route vers la base de données gouvernementale centralisée qui stockera les données, le CDC n’aurait pas encore adopté un système de cryptage capable de sécuriser ces données, et la possibilité des violations est bien réel. Le CDC s’est engagé à informer les juridictions concernées dans un délai d’une heure si des informations personnellement identifiables sont volées, et dans les 24 heures si une violation implique « informations non personnelles. » Les deux possibilités semblent inquiétantes pour ceux qui se souviennent des histoires sur le méga-piratage de mars dans les CDC, les National Institutes of Health et l’Organisation mondiale de la santé.

Même si les mesures de sécurité fonctionnent comme prévu, certains gouvernements locaux soucieux de la protection de la vie privée sont préoccupés par le grand nombre de responsables de la santé, de sous-traitants privés, de personnel d’assistance technique et « autres agents« Qui recevra »Utilisateur autorisé»Le statut et l’accès aux informations prétendument privées des États. Même l’ancien chef du programme de vaccination du CDC, le Dr Walter Orenstein, a déclaré au New York Times qu’il ne comprenait pas pourquoi l’agence avait besoin d’accéder aux données de santé personnellement identifiables des États.

Le CDC a promis de ne pas utiliser les données de vaccination pour « commercialiser des services commerciaux à des patients individuels ou à des non-patients, pour aider aux services de recouvrement de factures ou pour toute poursuite civile ou pénale», Y compris l’application de la loi sur l’immigration, une question que le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a spécifiquement citée le mois dernier pour expliquer pourquoi il n’avait pas signé les données de vaccination de New York.

D’autres États, comme la Pennsylvanie, ont des lois qui leur interdiraient normalement de partager des informations sur la santé des patients, même avec les autorités fédérales.

Le personnel de Warp Speed ​​a révélé la semaine dernière que 17 des 68 États-Unis « juridictions« N’avaient pas retourné leurs DUA signés au CDC, et bien que les responsables du programme aient reconnu lors d’un presser lundi que »une poignée”Des juridictions restent en suspens, ils ont affirmé que les résistants signeraient et renverraient leurs accords d’ici la fin de la semaine.

Ces accords pourraient être des données manquantes que le CDC a exigées – le Minnesota, par exemple, a promis de ne pas soumettre de patients.nom, code postal, race, origine ethnique ou adresse. » Au lieu de cela, l’État soumettra « données anonymisées sur les doses administrées», Selon un porte-parole du ministère de la Santé du Minnesota.

Le différend reste théorique pour le moment, car la Food and Drug Administration n’a encore donné d’autorisation d’urgence à aucun des principaux candidats vaccins Covid-19. Cependant, le leader Pfizer, dont le vaccin a déjà été approuvé par le Royaume-Uni, a «prépositionné»Expéditions de sa formule à travers les États-Unis. Le directeur militaire de l’opération Warp Speed, le général d’armée Gustave Perna, a confirmé que l’administration espérait commencer à vacciner les gens dans les 24 heures suivant l’approbation du coup, exerçant une pression supplémentaire sur la FDA pour qu’elle donne le feu vert au médicament.

Les efforts antérieurs pour créer une base de données fédérale de vaccination ont été dopés pour violation de la vie privée des Américains. Les responsables de Warp Speed ​​ont tenté de qualifier le suivi médical sans précédent des Américains de «approche de l’ensemble de l’Amérique« À la vaccination, et le ministère de la Santé et des Services sociaux a – un peu tardivement – annoncé qu’il était »explorer des solutions»Pour protéger la vie privée. Cependant, la National Governors Association a averti que la collecte de données de masse ne ferait qu’augmenter l’hésitation à l’égard des vaccins et la méfiance à l’égard des autorités médicales, un problème majeur étant donné que moins de la moitié des Américains sont prêts à faire partie du premier groupe à prendre un coup qui a été précipité. marché en moins d’un an.

