Les États qui paient le plus aux gagnants

Selon l’endroit où vous vivez, les gains de la loterie Powerball de mercredi peuvent varier jusqu’à 31 millions de dollars en raison des taxes locales.

La le jackpot total est de 353 millions de dollarsmais le montant que les gagnants potentiels rapporteront à la maison sera bien moindre après avoir payé les impôts fédéraux et d’État.

Tous les gagnants aux États-Unis doivent payer des retenues à la source fédérales automatiques de 24 %. Cependant, puisque vous seriez dans la tranche d’imposition la plus élevée possible en gagnant des millions de dollars, vous devriez presque certainement 37 % d’impôts fédéraux pour 2022.

Les gains de loterie sont également imposés dans la plupart des États, généralement à un taux compris entre 3% et 8%.

Cependant, les résidents de huit États ne devraient aucun impôt d’État sur les gains de loterie, ce qui leur accorderait les paiements les plus élevés. Ces huit états sont :

Californie Floride New Hampshire Dakota du Sud Tennessee Texas Washington Wyoming

Cinq États ne participent pas du tout à la loterie nationale : l’Alabama, l’Alaska, Hawaï, le Nevada et l’Utah.

Dans les États participants sans taxes d’État, les gagnants recevraient le paiement le plus élevé possible de 222 390 000 $, en supposant un taux d’imposition fédéral de 37 %, selon les calculs de Powerball.

C’est 31 134 600 $ de plus que ce que vous seriez payé à New York, où le paiement maximum du jackpot est de 191 255 400 $ après impôts. New York a une taxe d’État de 8,82 %, la plus élevée de tous les États qui participent à la loterie.

Le montant exact que vous gagnez varie également selon que vous choisissez un paiement forfaitaire plus petit ou une rente payée en totalité sur 30 ans. De nombreux gagnants ont choisi l’option du paiement forfaitaire puisqu’elle peut être investie immédiatement.

Si vous finissez par battre les cotes et remporter le jackpot, voici ce que vous pouvez faire avec vos gains.

