Les États qui exigent des passeports vaccinaux devraient également exiger l’identification des électeurs, propose le sénateur républicain – RT USA News

Le sénateur Kevin Cramer (R-Dakota du Nord) a proposé une loi obligeant les États américains à exiger une preuve de vaccination pour exiger également l’identification des électeurs – que les démocrates dénoncent comme raciste – disant qu’il veut mettre en évidence l’hypocrisie.

« Si les États qui prennent de l’argent fédéral pour les élections ressentent le besoin de faire vérifier aux résidents une information aussi privée que leur statut vaccinal juste pour revenir à la normale, alors ils ne devraient avoir aucun problème à exiger des gens qu’ils prouvent qu’ils sont qui ils disent être quand ils vont voter », Cramer a déclaré, ajoutant que son projet de loi « assurerait que ces États sont cohérents dans leurs exigences en matière d’identification et mettrait en lumière ceux qui s’opposent hypocritement aux lois sur l’identification des électeurs mais soutiennent les passeports vaccinaux ».

Le projet de loi de Cramer n’a pas été officiellement présenté au Sénat, car il recherche des co-sponsors. Il a déclaré qu’il avait l’intention de le présenter à la fois comme une loi autonome, ainsi qu’un amendement au prochain projet de loi de dépenses de 3 500 milliards de dollars – où il n’a aucune chance d’être adopté, car les démocrates prévoient de l’adopter sans aucun vote républicain, ni même un débat.

Mardi, la ville de New York a annoncé qu’elle exigerait un laissez-passer «Key to NYC» pour entrer dans les restaurants, les gymnases et les lieux de divertissement. La Big Apple dirigée par les démocrates est la première ville américaine à le faire, et les médias spéculent beaucoup sur le fait que d’autres juridictions à travers le pays pourraient emboîter le pas.

Aucun État américain n’a encore introduit le passeport vaccinal de style européen, et 20 – y compris le propre Dakota du Nord de Cramer – les ont carrément interdits. La question est devenue polarisante et politisée aux États-Unis, les démocrates soutenant massivement les mandats de vaccins et de masques et les républicains dans l’ensemble s’y opposant.





Aussi sur rt.com

Le maire démocrate de Boston invoque l’ESCLAVAGE pour s’opposer aux « passeports vaccinaux »







Une exception semble être Kim Janey, le maire démocrate de Boston, Massachusetts. Affirmant qu’obliger les gens à montrer leurs papiers soulève des parallèles inconfortables avec l’ère de l’esclavage, Janey a fait valoir que les passeports vaccinaux seraient « impacte de manière disproportionnée le BIPOC [black, indigenous or people of color] communautés. »

Même après avoir été critiquée par ses collègues démocrates au conseil municipal, Janey a persisté, arguant que de tels mandats menaceraient « santé publique équitable et reprise économique ».

Des républicains comme Cramer soulignent que les démocrates exigent des papiers de vaccination tout en dénonçant l’identité des électeurs comme raciste. L’administration Biden a en fait poursuivi la Géorgie en juin, affirmant que le projet de loi sur l’intégrité électorale adopté en mars était à motivation raciale car il exigeait, entre autres, une pièce d’identité pour les bulletins de vote postal.





Aussi sur rt.com

L’identification de l’électeur est raciste, mais ce n’est pas le cas ? Fureur contre le laissez-passer vaccinal de New York qui discrimine VRAIMENT les Noirs américains







Les sondages montrent que les cartes d’identité des électeurs sont extrêmement populaires auprès de la plupart des Américains. Pendant ce temps, les sondages les plus récents sur les passeports vaccinaux ont montré une faible majorité en faveur des voyages en avion ou des événements avec de grandes foules, mais une forte opposition en cas d’accès au lieu de travail, d’hôtels ou de restauration à l’intérieur. Cependant, ce sondage a été mené en avril – des mois avant que l’administration Biden ne réimpose les exigences de masquage, citant la propagation de la variante Delta de Covid-19 même parmi les Américains vaccinés.



Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !