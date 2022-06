Les États « pro-vie » sont prêts à interdire l’avortement. Cela signifiera plus d’enfants vivant dans la pauvreté.

Près de la moitié des États-Unis sont prêts à interdire l’avortement maintenant que la Cour suprême a annulé Roe contre Wade. Mais bon nombre de ces États ne sont pas disposés à donner aux nouveaux-nés et à leurs familles le soutien éducatif, médical ou financier dont ils ont besoin pour mener une vie saine. Cela pourrait laisser des dizaines de milliers de futurs enfants inutilement désavantagés et vivre dans la pauvreté.

L’effet précis sur les nouvelles naissances dans les 22 États qui s’apprêtent à promulguer de larges interdictions d’avortement maintenant que Roe contre Wade est renversé est impossible à prévoir. Mais des experts en santé publique comme Diana Greene Foster – la chercheuse principale de l’étude Turnaway, un énorme projet d’enquête qui a suivi les effets à long terme de l’obtention ou du refus d’un avortement – s’attendent à une augmentation significative du nombre de femmes ayant une grossesse non désirée qui enfanter quand même. Caitlin Knowles Myers, professeur d’économie au Middlebury College, prévoit que jusqu’à 75 000 personnes qui souhaitent se faire avorter mais ne peuvent pas en obtenir un finiront par accoucher la première année après Chevreuil est renversé.

Ces naissances se produiront principalement dans les États où l’après-guerre est le plus draconien.Chevreuil restrictions à l’avortement. Et à quelques exceptions près, ces 22 États se classent dans la moitié inférieure des États pour le soutien complet qu’ils fournissent aux enfants et à leurs familles, selon l’ensemble de données État par État sur les dépenses pour les enfants compilé par Margot Jackson de l’Université Brown et ses collègues. Les disparités peuvent être énormes : le Vermont dépense trois fois plus d’argent pour l’éducation, les soins de santé et d’autres aides économiques pour les enfants que l’Utah.

Si la Cour suprême supprimait les protections fédérales contre l’avortement, “il n’y a vraiment aucune raison de penser que ces schémas changeraient”, m’a dit Jackson avant la décision de la Cour sur l’avortement. “Les conséquences potentielles, les conséquences très probables, seraient un élargissement assez substantiel des inégalités flagrantes et frappantes qui existent déjà dans le soutien social disponible pour les mères et les enfants.”

Les familles ajouteront un nouvel enfant dans les États qui ont rendu plus difficile pour eux de se nourrir et de se loger. Davantage d’enfants pourraient finir par vivre dans la pauvreté, leurs ménages ayant du mal à payer les produits de première nécessité. La recherche suggère que leurs parents seront moins susceptibles d’acheter des articles qui aident au développement de l’enfant, et ils peuvent avoir du mal à franchir les premières étapes par rapport à leurs pairs dans d’autres États.

Les enfants nés dans ces circonstances commenceront la vie avec quelques pas de retard, tout cela parce que leurs dirigeants politiques se sont efforcés d’interdire l’avortement sans offrir de soutien aux enfants qui naîtraient si leurs objectifs étaient atteints.

Les gens se font souvent avorter parce qu’ils s’inquiètent pour l’économie

En fin de compte, les interdictions d’avortement peuvent signifier que davantage de bébés naissent de personnes incertaines de leur capacité à prendre soin d’eux, dans des États qui refusent de subvenir à leurs besoins. Comme documenté dans l’étude Turnaway, les femmes citent souvent leurs finances ou leur désir de s’occuper des enfants qu’elles ont déjà lorsqu’elles expliquent pourquoi elles voudraient un avortement.

“La plupart des femmes qui cherchent à avorter connaissent déjà des difficultés financières”, écrit Foster dans son livre de 2020. Plus précisément, environ la moitié des 1 000 femmes qui ont participé à l’étude Turnaway vivaient dans la pauvreté, un nombre cohérent avec les moyennes nationales de femmes mettant fin à une grossesse. Les trois quarts des femmes de l’étude ont déclaré qu’elles n’avaient déjà pas assez d’argent pour se nourrir, se loger et se déplacer.

Selon les enquêtes de l’étude Turnaway, 40 % des femmes qui cherchaient à avorter ont déclaré qu’elles n’étaient pas préparées financièrement et 29 % ont déclaré qu’elles devaient se concentrer sur les enfants qu’elles avaient déjà. Un autre 20% ont déclaré qu’avoir un bébé interférerait avec leurs propres opportunités futures, et 12% ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas offrir le genre de vie qu’ils souhaiteraient pour leur bébé. (Les participants pouvaient donner plus d’une réponse et la plupart l’ont fait.)

La capacité d’un parent à subvenir aux besoins de son enfant dépend en partie de l’endroit où il habite. L’ensemble de données sur les dépenses de l’État pour les enfants a collecté les dossiers fiscaux de l’État sur tout, de l’éducation K-12 et de l’enseignement supérieur aux crédits d’impôt pour enfants, aux bons d’alimentation et à l’aide en espèces. Les chercheurs de l’Urban Institute ont pris ces informations et trouvé ces énormes disparités dans le montant total des dépenses des différents États pour soutenir un enfant et sa famille.

Institut urbain

Certaines de ces disparités reflètent probablement les différences de coût de la vie; généralement, il coûte plus d’argent de subsister dans un état bleu sur la côte que dans un état rouge à l’intérieur. Mais c’est en partie une question d’idéologie, la corrélation entre un État-providence moins généreux et davantage de restrictions à l’avortement étant forte.

Dans un essai de 2018, la professeure de droit de Yale, Reva Siegel, a exposé un certain nombre de façons dont ce modèle s’est maintenu. Par exemple, aucun des 10 États les plus anti-avortement n’a adopté sa propre politique de congé familial ; huit des 10 États les plus permissifs avaient. Un seul des 10 États les plus restrictifs avait adopté des protections pour les travailleuses enceintes. La plupart n’exigeaient pas que la contraception soit couverte par une assurance maladie privée.

“Les États avec le plus de restrictions à l’avortement ont tendance à avoir mis en œuvre moins de politiques connues pour soutenir le bien-être des femmes et des enfants”, conclut un aperçu de 2017 du Center for Reproductive Rights et Ibis Reproductive Health. Siegel soutient dans son examen que cette discorde révèle que ces États sont plus intéressés à restreindre les choix reproductifs d’une femme qu’à protéger le bien-être des enfants.

Ce n’est pas seulement combien d’argent un État dépense pour le bien-être d’une famille, mais comment l’argent est dépensé qui compte, m’a dit Jackson. D’une manière générale, les États les plus progressistes ont tendance à consacrer leurs dépenses à l’aide directe – «l’envoi d’un chèque aux familles» – tandis que les États plus conservateurs dépensent leur argent pour des services spécifiques, tels que la prévention des grossesses ou la promotion du mariage. Le premier est plus efficace pour maintenir les familles hors de la pauvreté que le second. Un article de 2019 publié dans Examen socio-économique par Zachary Parolin de l’Université de Columbia a constaté que les États instituant des politiques qui privilégient la découragement de la monoparentalité plutôt que la fourniture d’une aide en espèces avaient appauvri environ 250 000 enfants noirs chaque année.

Les États dirigés par les républicains sont également plus susceptibles de fermer l’accès à l’aide sociale en restreignant l’éligibilité, par exemple par le biais de ce qu’on appelle des plafonds familiaux, qui refusent aux familles déjà inscrites au programme d’assistance temporaire aux familles nécessiteuses toute aide supplémentaire si elles ont un autre enfant. . Selon le Center on Budget and Policy Priorities, 12 États, largement concentrés dans le Sud, ont encore de telles lois en vigueur.

Un filet de sécurité faible peut nuire aux finances d’une famille et au développement d’un enfant

Lorsque les personnes qui se voient refuser un avortement finissent par accoucher, leurs craintes quant à leur capacité financière à élever un enfant ont tendance à se réaliser. “Nous constatons que les raisons invoquées par les femmes pour vouloir un avortement prédisent fortement les conséquences qu’elles subissent lorsqu’elles se voient refuser cet avortement”, a écrit Foster.

L’étude Turnaway a examiné le bien-être économique des femmes six mois après qu’elles aient subi un avortement ou s’en soient vu refuser un. Les chercheurs ont découvert que 61% de ceux qui ont été refusés vivaient dans la pauvreté, contre 45% de ceux qui ont subi un avortement. Le premier groupe était significativement plus susceptible d’être pauvre au cours des quatre années suivantes.

Le bien-être dont bénéficiaient les femmes incapables d’accéder à l’avortement a contribué à atténuer la perte de revenus et d’opportunités en matière d’éducation ; l’étude n’a trouvé aucune différence significative dans le revenu des femmes qui se sont fait avorter par rapport aux femmes qui ont accouché. Mais parce que ces derniers élevaient au moins un enfant de plus que les premiers, ils étaient encore plus susceptibles de vivre dans la pauvreté.

Se voir refuser l’avortement a entraîné une augmentation de 1 750 $ des factures en souffrance, selon l’étude. L’incidence des mauvais événements financiers – expulsions, faillites, jugements de tribunaux sur des factures impayées – a augmenté de 81% pour les femmes qui ont été refusées.

Les enfants d’une mère qui s’est vu refuser l’avortement étaient plus susceptibles de vivre dans la pauvreté, plus susceptibles de vivre dans un ménage qui reçoit une aide publique et plus susceptibles de vivre avec des adultes qui disent ne pas avoir les moyens de se nourrir, de se loger et de se déplacer.

Ce sont des tendances nationales, dans plus de 30 États. Mais d’autres recherches suggèrent que les enfants nés dans des États dotés de filets de sécurité moins généreux seront désavantagés par rapport à leurs pairs dans des États plus généreux, si l’on considère les avantages conférés par un soutien financier et social plus fort.

Une étude co-écrite par Jackson a révélé que les familles à faible revenu dans les États bénéficiant d’une aide publique généreuse dépensent plus d’argent pour des choses susceptibles d’aider à améliorer le développement de leur enfant, comme les vêtements, les jouets, les jeux, les arts et l’artisanat et les livres. Une étude à venir utilisant les mêmes données au niveau de l’État a montré qu’une augmentation des dépenses sociales – à la fois dans les programmes de soins de santé et autres – est associée à moins de bébés nés avec un faible poids à la naissance et à moins de naissances prématurées chez les mères n’ayant pas terminé leurs études secondaires. éducation.

Interdire l’avortement, c’est vraiment protéger le bien-être des enfants ?

Il est courant pour les défenseurs de l’anti-avortement d’affirmer que l’élimination de l’avortement protège la vie des enfants. Mais sans augmentation de leurs dépenses sociales, de nombreux États qui s’apprêtent à révoquer le droit à l’avortement créeront des conditions néfastes pour les enfants, limitant leur accès aux nécessités comme la nourriture et les opportunités créées par l’éducation.

Et cela met en doute les véritables motivations de la croisade anti-avortement.

“Il est conventionnel de supposer que les États restreignent l’accès des femmes à l’avortement dans l’intérêt de protéger une nouvelle vie”, souligne Siegel dans son examen de la loi de 2018. “Si c’est bien la préoccupation qui anime les restrictions à l’avortement, ces valeurs devraient guider les politiques à l’extérieur comme à l’intérieur du contexte de l’avortement.”

Si les États veulent protéger la vie des jeunes, note Siegel, ils auraient pu adopter des politiques telles que le congé familial ou même élargir l’accès à la contraception, limitant le nombre d’avortements sans limiter également les choix reproductifs d’une personne.

Mais ce n’est pas ce que font ces États. Au lieu de cela, ils restreignent l’accès à l’avortement et limitent l’aide publique disponible pour les nouveaux parents et les bébés. Dans un mémoire d’amicus pour Dobbs c.Jackson Women’s Health Organizationl’affaire du Mississippi qui a maintenant renversé Roe contre MalheurSiegel et ses co-auteurs Serena Mayeri et Melissa Murray soutiennent que les arguments juridiques des États en faveur de leurs interdictions d’avortement ne devraient avoir de poids que s’ils sont prêts à soutenir un enfant né d’une grossesse non désirée qui ne peut pas être interrompue :

Le Mississippi pourrait fournir des soins et un soutien aux personnes qui souhaitent : éviter une grossesse, avoir des enfants qui ne languiront pas dans la pauvreté, préserver leur propre santé ou celle de leurs enfants, ou préserver leur capacité à subvenir aux besoins des enfants existants. Au lieu de cela, le Mississippi choisit d’empêcher les femmes de prendre les décisions les plus intimes et les plus conséquentes pour elles-mêmes et de contraindre les femmes à accoucher dans des conditions dangereuses et dégradantes.

L’interdiction de l’avortement par l’État, selon Siegel et ses co-auteurs, “fonctionne donc plus comme un outil de contrôle que comme une expression de soins pour les femmes et les enfants du Mississippi”. Mais de tels arguments n’avaient pas de prise devant la Cour suprême.

Au lieu de cela, les États les moins capables de soutenir toute augmentation des naissances sont sur le point d’interdire l’avortement. Les familles et les enfants en paieront le prix.

Mise à jour, 24 juin, 10h53 : Cette histoire a été mise à jour pour inclure l’annulation par la Cour suprême de Roe c. Wade.