Un groupe de procureurs généraux prévoit d’accuser Google d’abuser illégalement de son monopole sur la technologie qui diffuse des publicités en ligne, a déclaré mercredi le procureur général du Texas, ajoutant aux problèmes juridiques de l’entreprise avec une affaire qui frappe au cœur de ses activités.

La plainte ajouterait à la féroce réaction bipartite contre l’une des plus grandes entreprises technologiques du comté. Les régulateurs aux États-Unis et en Europe se sont concentrés sur le rôle démesuré qu’Amazon, Apple, Facebook et Google jouent dans l’économie moderne, façonnant tout, de la façon dont nous achetons aux informations et aux divertissements que nous voyons.

Google n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La semaine dernière, la Federal Trade Commission et plus de 40 États ont accusé Facebook d’écraser illégalement la concurrence en acquérant de jeunes rivaux et ont fait valoir que la société devrait être démantelée. Une poursuite supplémentaire contre Google, intentée par un ensemble distinct d’États, est attendue prochainement. Apple et Amazon font également l’objet d’enquêtes antitrust fédérales.

