Les États poursuivent un géant de la technologie pour le monopole présumé de l’App Store

Une coalition de trois douzaines de procureurs généraux bipartites a déposé une plainte antitrust contre Google accusant le géant de la technologie d’exploiter un monopole pour son magasin d’applications.

Les 36 États comprennent l’Utah, New York, la Californie, la Virginie, la Caroline du Nord et le district de Columbia.

La plainte, déposée devant un tribunal de district américain de San Francisco, allègue que Google utilise « des barrières et des mandats anticoncurrentiels pour protéger son pouvoir de monopole », via son système d’exploitation Android et son application Play Store sur d’autres magasins d’applications disponibles sur les appareils Android, dont la majorité des smartphones vendus dans le monde.

En réponse, Wilson White, directeur principal des affaires gouvernementales et des politiques publiques de Google, a déclaré mercredi dans un long article de blog que la poursuite « est parsemée d’un langage incendiaire conçu pour détourner l’attention du fait que nos règles sur Android et Google Play » profitent aux consommateurs. .

« Nous avons également créé un magasin d’applications, Google Play, qui aide les utilisateurs à télécharger des applications sur leurs appareils. Si vous ne trouvez pas l’application que vous recherchez sur Google Play, vous pouvez choisir de télécharger l’application à partir d’un magasin d’applications concurrent ou directement à partir du site Web d’un développeur. Nous n’imposons pas les mêmes restrictions que les autres systèmes d’exploitation mobiles », a déclaré le blog.

« Il est donc étrange qu’un groupe de procureurs généraux ait choisi d’intenter une action en justice attaquant un système qui offre plus d’ouverture et de choix que d’autres. Cette plainte imite une action en justice tout aussi infondée déposée par le grand développeur d’applications Epic Games, qui a bénéficié de l’ouverture d’Android en distribuant son application Fortnite en dehors de Google Play. »

Bataille des législateurs avec Big Tech :Rupture de Big Tech en route? 5 changements que le Congrès veut voir parmi les géants de la technologie

Costume d’atout :Donald Trump poursuit les PDG Jack Dorsey de Twitter et Mark Zuckerberg de Facebook

Les législateurs visent les frais que Google prélève des développeurs pour les achats et les abonnements intégrés. Google facturerait jusqu’à 30% de frais de commission, mais plus tôt ce mois-ci, il a abaissé les frais à 15% après que les développeurs aient réalisé leur premier million de dollars de ventes.

« Pour collecter et maintenir cette commission extravagante, Google a utilisé des tactiques anticoncurrentielles pour diminuer et décourager la concurrence dans la distribution d’applications Android », a déclaré le procès. « Google a non seulement ciblé des magasins d’applications potentiellement concurrents, mais a également veillé à ce que les développeurs d’applications eux-mêmes n’aient pas d’autre choix raisonnable que de distribuer leurs applications via le Google Play Store. »

En réponse, Google a déclaré dans son blog que « les développeurs ont une gamme d’options de distribution sur Android ». La société a déclaré qu’en février 2020, les développeurs avaient gagné plus de « 80 milliards de dollars grâce à Google Play. Et en 2020, l’économie des applications Android, y compris Google Play, a contribué à créer près de 2 millions d’emplois aux États-Unis ».

La poursuite des procureurs généraux de l’État contre Google intervient une semaine après qu’un juge fédéral à Washington a rejeté leur action en justice antitrust avec la Federal Trade Commission (FTC) contre le géant de la technologie Facebook. Le juge de district américain James Boasberg a jugé que la poursuite des parties était « juridiquement insuffisante » et ne fournit pas suffisamment de preuves que Facebook exerce un monopole.

Google fait déjà face à une action antitrust fédérale historique déposée en octobre, le ministère de la Justice accusant l’entreprise d’étouffer la concurrence et de nuire aux consommateurs dans la recherche et la publicité en ligne en violation des lois antitrust. Puis, en décembre, plus de 40 procureurs généraux des États ont poursuivi Google, affirmant que le géant de la recherche détenait un monopole illégal sur le marché de la recherche en ligne en accordant un traitement préférentiel à ses propres services et produits, nuisant ainsi aux consommateurs et aux annonceurs.

Dans le dernier procès du procureur général de l’État, il fait valoir que la part de marché de Google Play sur les applications téléchargées sur les appareils Google est supérieure à 90 % et que la société « ne fait face à aucune menace crédible » car elle « a pris des mesures pour fermer l’écosystème » de la compétition.

« La conduite de Google a dissuadé de nouveaux entrants et/ou empêché des concurrents potentiels d’atteindre l’échelle qui pourrait restreindre le pouvoir de Google », a déclaré le procès.

White de Google a répliqué en déclarant dans le blog que l’argument « est un procès sans fondement qui ignore l’ouverture d’Android ».

Write a également écrit que Google comprend que « l’examen est approprié, et nous nous engageons à nous engager avec les régulateurs » en faisant valoir que « Android et Google Play offrent une ouverture et un choix » que les autres plates-formes n’offrent pas.

« Ce procès ne vise pas à aider le petit gars ou à protéger les consommateurs. Il s’agit de stimuler une poignée de grands développeurs d’applications qui veulent profiter des avantages de Google Play sans payer pour cela », a déclaré Google. « Cela risque d’augmenter les coûts pour les petits développeurs, d’entraver leur capacité à innover et à rivaliser, et de rendre les applications de l’écosystème Android moins sécurisées pour les consommateurs. »

Le procureur général de New York, Letitia James, n’est pas d’accord.

Dans une série de tweets, James a déclaré que Google avait laissé des millions d’utilisateurs et de développeurs d’applications Android sans autre choix que d’utiliser le Google Play Store.

« Cela augmente les prix pour les consommateurs et écrase des millions de petites entreprises qui tentent de rivaliser », a déclaré James. « Nous ne permettrons pas aux entreprises d’étouffer illégalement la concurrence afin qu’elles puissent gagner des milliards. Nous cherchons à mettre fin au pouvoir de monopole de Google et à lutter pour des millions de consommateurs et de propriétaires de petites entreprises à New York et au-delà. »