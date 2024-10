Les États poursuivent TikTok, affirmant que sa plateforme crée une dépendance et nuit à la santé mentale des enfants

NEW YORK– Plus d’une douzaine d’États et le District de Columbia ont intenté des poursuites contre TikTok mardi, alléguant que la populaire application vidéo courte nuit à la santé mentale des jeunes en concevant sa plate-forme de manière à créer une dépendance chez les enfants.

Les poursuites font suite à une enquête nationale sur TikTok, lancée en mars 2022 par une coalition bipartite de procureurs généraux de nombreux États, dont la Californie, le Kentucky et le New Jersey. Toutes les plaintes ont été déposées devant les tribunaux de l’État.

Au cœur de chaque procès se trouve l’algorithme TikTok, qui alimente ce que les utilisateurs voient sur la plateforme en remplissant le flux principal « Pour vous » de l’application avec un contenu adapté aux intérêts des gens. Les poursuites mettent également l’accent sur des fonctionnalités de conception qui, selon eux, rendent les enfants accros à la plate-forme, telles que la possibilité de faire défiler le contenu à l’infini, les notifications push accompagnées de « buzz » intégrés et les filtres faciaux qui créent des apparences inaccessibles pour les utilisateurs.

Dans ses documents, le District de Columbia a qualifié l’algorithme d’« inducteur de dopamine » et a déclaré qu’il avait été créé pour créer intentionnellement une dépendance afin que l’entreprise puisse piéger de nombreux jeunes utilisateurs dans une utilisation excessive et les garder sur son application pendant des heures. TikTok le fait tout en sachant que ces comportements entraîneront des « préjudices psychologiques et physiologiques profonds », tels que l’anxiété, la dépression, la dysmorphie corporelle et d’autres problèmes durables, indique la plainte.

« Il profite du fait qu’il rend les jeunes accros à sa plateforme », a déclaré le procureur général du district de Columbia, Brian Schwalb, dans une interview.

Garder les gens sur la plateforme est « la façon dont ils génèrent des revenus publicitaires massifs », a déclaré Schwalb. « Mais malheureusement, c’est aussi ainsi qu’ils génèrent des effets néfastes sur la santé mentale des utilisateurs. »

TikTok n’autorise pas les enfants de moins de 13 ans à s’inscrire à son service principal et restreint certains contenus à toute personne de moins de 18 ans. Mais Washington et plusieurs autres États ont déclaré dans leur dossier que les enfants peuvent facilement contourner ces restrictions, leur permettant d’accéder au service utilisé par les adultes malgré l’entreprise affirme que sa plateforme est sans danger pour les enfants.

Leur procès vise également d’autres secteurs d’activité de l’entreprise.

Le district affirme que TikTok fonctionne comme une « économie virtuelle sans licence » en permettant aux gens d’acheter des pièces TikTok – une monnaie virtuelle au sein de la plateforme – et d’envoyer des « cadeaux » aux streamers sur TikTok LIVE qui peuvent les encaisser avec de l’argent réel. Commission de 50 % sur ces transactions financières, mais ne s’est pas enregistré comme émetteur d’argent auprès du département du Trésor américain ou des autorités du district, selon la plainte.

Les responsables affirment que les adolescents sont fréquemment exploités pour des contenus sexuellement explicites via la fonction de streaming LIVE de TikTok, ce qui a permis à l’application de fonctionner essentiellement comme un « club de strip-tease virtuel » sans aucune restriction d’âge. Ils affirment que la part que l’entreprise obtient des transactions financières lui permet de profiter de l’exploitation.

De nombreux États ont intenté des poursuites contre TikTok et d’autres entreprises technologiques au cours des dernières années, alors que le bilan s’accentue contre les principales plateformes de médias sociaux et leur impact toujours croissant sur la vie des jeunes. Dans certains cas, les défis ont été coordonnés d’une manière qui ressemble à la manière dont les États s’organisaient auparavant contre les industries du tabac et pharmaceutique.

La semaine dernière, le procureur général du Texas Ken Paxton a poursuivi TikTok, alléguant que l’entreprise partageait et vendait des informations personnelles sur des mineurs en violation d’une nouvelle loi de l’État qui interdit ces pratiques. TikTok, qui conteste ces allégations, lutte également contre une poursuite fédérale similaire, axée sur les données, déposée en août par le ministère de la Justice.

Plusieurs États dirigés par les républicains, tels que le Nebraska, le Kansas, le New Hampshire, le Kansas, l’Iowa et l’Arkansas, ont également déjà poursuivi la société en justice. certains sans succèsen raison d’allégations selon lesquelles elle porte atteinte à la santé mentale des enfants, les expose à des contenus « inappropriés » ou permet à des jeunes d’être exploités sexuellement sur sa plateforme. L’Arkansas a intenté une action en justice contre YouTube, ainsi que contre Meta Platforms, propriétaire de Facebook et d’Instagram et poursuivi par des dizaines d’États pour des allégations de préjudice à la santé mentale des jeunes. La ville de New York et certains districts scolaires publics ont également intenté leurs propres poursuites.

TikTok, en particulier, est confronté à d’autres défis au niveau national. En vertu d’une loi fédérale entrée en vigueur plus tôt cette année, TikTok pourrait être interdite aux États-Unis d’ici la mi-janvier si sa société mère basée en Chine, ByteDance, ne vend pas la plateforme d’ici la mi-janvier.

TikTok et ByteDance contestent la loi devant une cour d’appel à Washington. Un panel de trois juges a entendu plaidoiries dans l’affaire le mois dernier et devraient rendre une décision qui pourrait faire l’objet d’un appel devant la Cour suprême des États-Unis.