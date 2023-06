Les États poursuivent 3M et DuPont pour des «produits chimiques pour toujours» dans l’eau potable

Juste à l’extérieur de Bangor, dans le Maine – la ville natale du célèbre auteur d’horreur Stephen King – plus de 500 étudiants, professeurs et membres du personnel arrivent chaque jour à Hermon High School. Mais depuis novembre, ils ne peuvent plus boire l’eau. Toutes les fontaines sont scellées avec des sacs en plastique. Des bouteilles d’eau sont empilées à proximité. Un système de filtration de l’eau devrait être installé au cours de l’été.

Une fontaine de l’école secondaire Hermon dans le Maine est fermée après que l’eau a été testée au-dessus de la limite de sécurité de l’État pour les produits chimiques PFAS. CNBC

« Nous sommes très inquiets », a déclaré à CNBC le surintendant du district scolaire de Hermon, Micah Grant. La raison? L’eau de l’école a récemment été testée au-dessus de la limite de sécurité de l’État pour les PFAS, ou les substances per- et polyfluoroalkyles, souvent appelées «produits chimiques éternels». Selon l’Environmental Protection Agency, même une infime exposition aux PFAS dans l’eau potable pourrait poser un risque grave pour la santé. « Nous ne comprenons pas entièrement pourquoi c’est dans notre eau et c’est au niveau où nous sommes », a déclaré Grant. Selon le procureur général du Maine, Aaron Frey, le lycée Hermon n’est qu’un exemple de la contamination par les PFAS qui affecte actuellement la communauté. Les produits chimiques ont également été identifiés dans les eaux souterraines des villes et municipalités de tout l’État, y compris plusieurs installations militaires et fermes, selon Frey. « Il y a des agriculteurs qui ont dû euthanasier leur bétail à cause de la contamination chimique », a déclaré Frey à CNBC.

L’agriculteur Adam Nordell regarde les vestiges de sa ferme d’oiseaux chanteurs autrefois florissante, maintenant fermée après que son sol et ses cultures aient été testés positifs pour les « produits chimiques éternels ». CNBC

Le Maine a récemment rejoint une liste croissante d’États – qui comprend désormais Maryland, Rhode Island et Massachusetts – dans dépôt de litiges contre plusieurs fabricants de produits chimiques affirmant qu’ils ont causé des dommages importants aux résidents et aux ressources naturelles de l’État. « Nous alléguons que 3M et DuPont [and other manufacturers] a créé ces produits chimiques … avait la science qui a montré à quel point ils étaient dangereux, à quel point ils étaient toxiques, comment ils allaient durer éternellement », a déclaré Frey. « Il est de ma responsabilité de faire tout ce que je peux pour tenir responsables ces entreprises qui profité de ce produit chimique. » Plus d’une douzaine d’autres États – dont l’Alaska, la Californie, le Colorado, le Delaware, la Floride, l’Illinois, le Michigan, le Minnesota, le New Hampshire, le New Jersey, New York, la Caroline du Nord, l’Ohio, le Vermont et le Wisconsin – ont engagé des poursuites contre les fabricants de PFAS au cours de la années. Certains ont déjà atteint des colonies. Minnesota, par exemple, réglé avec 3M pour 850 millions de dollarset le Delaware se sont installés avec DuPont et ses retombées pour 50 millions de dollarsrésolvant la responsabilité des entreprises pour les dommages dans ces États. Wall Street attend maintenant un procès phare devant un tribunal fédéral, qui doit débuter lundi, dans lequel la ville de Stuart, en Floride, allègue que les produits chimiques en mousse anti-incendie fabriqués par 3M ont contaminé son approvisionnement en eau.

Que sont les PFAS ?

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, les PFAS sont un groupe de produits chimiques utilisés pour fabriquer des revêtements et des produits qui résistent à la chaleur, à l’huile, aux taches, à la graisse et à l’eau. Les substances fabriquées par l’homme remontent aux années 1940 et, au fil des décennies, elles ont été utilisées dans un large éventail d’applications, notamment des ustensiles de cuisine antiadhésifs, des tissus imperméables, des tapis, des emballages alimentaires et des cosmétiques, en plus de la mousse anti-incendie comme celle du centre du procès de Stuart. Mais au fil du temps, les inquiétudes ont commencé à monter. Les responsables du CDC disent que les produits chimiques synthétiques ne se décompose pas dans l’environnement et sont liés à de graves risques pour la santé. « Nous avons vu des corrélations avec les maladies thyroïdiennes, certains types de cancer, les maladies rénales, les dysfonctionnements hépatiques, ils se concentrent dans le foie… ils sont appelés » produits chimiques éternels « car ils restent dans votre corps », a déclaré l’ancien commissaire de la FDA, le Dr Dr. Scott Gottlieb a déclaré à CNBC. « Je pense que ce que le gouvernement doit faire, c’est intensifier les tests, s’assurer que nous avons une meilleure idée de l’endroit où ces produits chimiques pénètrent dans les sources alimentaires [and] dans l’approvisionnement en eau. » Alors que les tests de PFAS devraient devenir plus répandus dans les années à venir, Gottlieb a déclaré qu’il existe des mesures que les consommateurs peuvent prendre maintenant pour évaluer leur exposition. Les résidents qui vivent à proximité d’une base militaire ou d’une usine industrielle connue pour fabriquer ces produits chimiques devraient demander à leur service d’eau local s’il a testé les niveaux de PFAS, a-t-il déclaré. « Une grande analyse a été effectuée il y a plusieurs années sur différentes municipalités de l’eau qui a révélé qu’environ 1% de toutes les sources d’eau municipales contenaient un certain niveau de PFAS », a déclaré Gottlieb. Selon un rapport de l’EPA publié en mars, plus de 64 millions de personnes sont affectées par l’eau potable contaminée par des PFAS – représentée par une lecture de 4 parties par billion ou plus.

Les fabricants réagissent

Plusieurs fabricants ont annoncé leur intention de réduire ou d’arrêter la production de PFAS dans les années à venir. « Alors que la science et la technologie des PFAS, les attentes sociétales et réglementaires, et nos attentes envers nous-mêmes ont évolué, la façon dont nous gérons les PFAS a également évolué », a déclaré un 3M a déclaré le porte-parole dans un communiqué à CNBC, ajoutant que la société prévoyait de mettre fin à la production des produits chimiques d’ici 2025. L’entreprise s’est également engagée à remédier à la contamination par les PFAS, à investir dans le traitement de l’eau et à collaborer avec les communautés. Du Pont d’autre part, a déclaré n’avoir « jamais fabriqué » les produits chimiques nocifs et estime que les plaintes légales sont « sans fondement ». La société, anciennement EI du Pont de Nemours, a séparé ses activités chimiques en 2015, formant Chemours Company. Il a ensuite fusionné avec Dow en 2017 pour créer DowDuPont, puis s’est ensuite scindé en trois entités distinctes en 2019 : Corteva Agriscience, Dow et le nouveau DuPont. Toutes ces sociétés, ainsi que d’autres, sont désignées comme défenderesses dans le procès du Maine. DuPont et Chemours ont été séparés du procès phare où la ville de Stuart, en Floride, est le principal plaignant. Vendredi, DuPont, Chemours et Corteva ont annoncé un fonds de 1,19 milliard de dollars qui sera utilisé pour résoudre les « réclamations d’eau potable liées aux PFAS ». Cependant, un addendum à une déclaration commune annonçant le fonds ajoute qu’il « n’inclut pas les réclamations pour blessures corporelles dues à une exposition présumée aux PFAS ou les réclamations des procureurs généraux des États selon lesquelles une contamination présumée par les PFAS a endommagé les ressources naturelles de l’État ». Chemours s’est engagé en 2018 à réduire les émissions de PFAS sur ses sites de fabrication d’au moins 99 % d’ici 2030. Un porte-parole a déclaré dans un communiqué qu’il avait fait des progrès significatifs dans la mise en œuvre de technologies avancées pour minimiser les émissions de composés organiques fluorés. Dow a nié avoir fabriqué du PFAS et a déclaré qu’il n’était pas accusé de causer une contamination de l’environnement. Un porte-parole de Corteva a déclaré à CNBC qu’il « ne commente pas les questions juridiques en cours ».

Passifs de montage pour 3M

Le directeur général de RBC Marchés des Capitaux, Deane Dray, considère les poursuites comme un risque financier particulier pour 3M. « A ce stade, compte tenu de l’évaluation et de ce que nous savons du litige PFAS, nous considérons que 3M n’est pas investissable à ce stade », a déclaré Dray à CNBC.

Siège mondial de 3M à Maplewood, Minnesota, États-Unis, le jeudi 26 janvier 2023. Ben Brasseur | Bloomberg | Getty Images

Les actions de 3M ont été sous pression cette année, en baisse de 20 % au cours des six derniers mois, se négociant à leur plus bas niveau depuis plus de 10 ans. « Je m’attends à ce que les PFAS fassent la une des journaux au cours des deux prochaines années », a déclaré Dray, ajoutant que les substances sont actuellement utilisées dans de nombreuses applications de semi-conducteurs et systèmes d’armes militaires. Selon RBC Capital, le risque de responsabilité lié aux PFAS de 3M s’élève à environ 20 à 25 milliards de dollars. 3M montre des signes qu’elle ressent peut-être la pression : dans son dernier rapport sur les résultats, elle a révélé un plan de restructuration qui prévoyait des licenciements touchant 6 000 employés dans le monde qui, selon l’entreprise, permettront d’économiser jusqu’à 900 millions de dollars par an. Il prévoit également de céder son activité de soins de santé au début de 2024, ce qui, selon les analystes, générera des milliards de dollars de capital. Le géant industriel fait déjà l’objet de poursuites judiciaires distinctes pour son bouchons d’oreilles militaires Combat Arms. Ces combinaisons sont portées par plus de 200 000 militaires et vétérans qui affirment que les bouchons d’oreille de 3M étaient défectueux et ne les ont pas protégés de la perte auditive pendant les combats et les entraînements.

Bouchons d’oreilles 3M Combat Arms CAEv2 CNBC

L’avocat de 3M, Eric Rucker, a déclaré à CNBC en mars que les bouchons d’oreille fonctionnaient lorsqu’ils étaient utilisés conformément à leurs instructions et que toute estimation des responsabilités était « purement spéculative ».

PFAS et politique

L’année dernière, l’administration Biden a annoncé que 10 milliards de dollars de la loi bipartite sur les infrastructures seraient utilisés pour lutter contre la contamination par les PFAS. Ce même mois, l’EPA a introduit pour la première fois nouvelles normes sur l’eau potable qui traitent de la quantité de PFAS autorisée pour la consommation. L’industrie attend de savoir si l’EPA ira de l’avant avec la désignation des composés PFAS comme produits chimiques dangereux, ce qui, selon les experts, pourrait ouvrir la porte à de nouveaux litiges et pousser les services d’eau à apporter les mises à niveau nécessaires à leurs systèmes de filtration. Bien que l’agence ait publiquement reconnu son intention de le faire, des experts, dont l’analyste énergétique de Capstone, Gianna Kinsman, ont déclaré qu’une désignation officielle pourrait intervenir d’ici la fin de cette année. Kinsman a ajouté que l’élection présidentielle de 2024 pourrait également influencer le calendrier: « Je pense qu’il est probable que si un républicain prend ses fonctions, nous pourrions voir un ralentissement de la réglementation des PFAS, alors que si Biden remporte un deuxième mandat, je pense que son programme de réglementation des PFAS sera même plus ambitieux, s’attaquant potentiellement aux PFAS par catégories plus larges plutôt qu’individuellement. » Dray de RBC a ajouté qu’il est dans l’intérêt de la sécurité nationale d’étendre l’utilisation des PFAS en raison du manque d’options alternatives sur le marché. « [It will take] une décennie pour développer une autre molécule et ensuite faire tous les tests », a-t-il déclaré. En attendant, les scientifiques et les experts industriels sont dans une course aux armements pour développer un substitut plus sûr aux PFAS. D’autres recherchent des technologies qui utilisent l’électrification et la chaleur pour décomposer les produits chimiques synthétiques ainsi que des options de traitement pour les zones exposées.

Action de proximité