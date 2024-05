Les États poursuivant LN/Ticketmaster représentent 80 % de la population américaine

Live Nation et Ticketmaster ont été visés par une affaire antitrust historique déposée cette semaine devant un tribunal fédéral de New York. Nous savons que les consommateurs aux États-Unis (et même dans le monde entier) expriment depuis longtemps leur colère face à la hausse des coûts liés à la participation à des événements en direct, accusant souvent Ticketmaster et sa société mère. Mais quelle est l’ampleur du soutien apporté à l’affaire visant à briser ce prétendu monopole ?

Assez fort, semble-t-il.

Les États inscrits comme co-plaignants aux côtés du ministère de la Justice des États-Unis dans l’affaire USA contre Live Nation Entertainment représentent une écrasante majorité de la population des États-Unis, y compris presque tous les principaux centres de population des deux côtes, du Midwest et du Texas. . Au total, les procureurs généraux chargés de l’affaire représentent un peu plus de 80 pour cent de la population des États-Unis – avec des leaders du divertissement en direct comme New York et la Californie – où se trouve le siège de Live Nation Entertainment – ​​parmi les États en tête.

« En tant que cinquième économie mondiale, la Californie sait qu’une concurrence vigoureuse est essentielle au bon fonctionnement de l’économie. » déclare le procureur général de Californie, Rob Bonta. « Live Nation a imposé sa domination sur l’industrie des concerts en direct en manipulant le marché, ce qui a provoqué des vagues d’injustice économique dans tout notre État. Même si cette conduite illégale profite aux résultats financiers de Live Nation, elle nuit aux artistes, à leurs fans et à notre économie. Ce procès envoie un message clair : ici en Californie, nous nous engageons à protéger les consommateurs, à demander des comptes à l’industrie, à appliquer les lois antitrust et à garantir un marché juste et compétitif. »

« Depuis trop longtemps, Live Nation et Ticketmaster dirigent injustement et illégalement le monde des événements live, abusant de leur domination pour surcharger les fans, intimider les salles et limiter les artistes », a déclaré la procureure générale de New York, Letitia James. « Lorsque des sociétés comme Live Nation contrôlent tous les aspects d’un événement, cela entraîne des tensions : les spectateurs des concerts et les amateurs de sport souffrent et sont obligés de payer un prix cruel. Tout le monde est d’accord, Live Nation et Ticketmaster sont le problème, et il est temps d’entrer dans une nouvelle ère. Aujourd’hui, nous prenons cette mesure importante pour protéger les consommateurs et forcer les grandes entreprises à cesser d’abuser de leur influence et à se former..»

La liste complète des États signataires de USA vs. Live Nation (y compris le District de Columbia) :

Arizona

Arkansas

Californie

Colorado

Connecticut

District de Colombie

Floride

Illinois

Maryland

Massachusetts

Michigan

Minnesota

Nevada

New Hampshire

New Jersey

New York

Caroline du Nord

Ohio

Oklahoma

Oregon

Pennsylvanie

Rhode Island

Caroline du Sud

Tennessee

Texas

Virginie

Washington

Virginie occidentale

Wisconsin

Wyoming

Parmi les États signataires figurent neuf des dix États les plus peuplés du pays (la Géorgie, au huitième rang, étant le seul État de ce groupe à ne pas participer). Seuls quatre États sur les 25 les plus peuplés des États-Unis n’ont pas signé. Au total, des AG représentant plus de 267 millions de personnes sont inscrites.

Certains États demandent une réparation spécifique dans le cadre de la plainte, tandis que d’autres se contentent d’adhérer de manière plus générale. Qui demande quoi ?

Demandes de réparation par État

États-Unis et divers États

Injonction contre les pratiques anticoncurrentielles: États-Unis : Empêcher Live Nation et Ticketmaster de poursuivre leurs pratiques anticoncurrentielles, y compris les contrats d’exclusivité à long terme.

: Empêcher Live Nation et Ticketmaster de poursuivre leurs pratiques anticoncurrentielles, y compris les contrats d’exclusivité à long terme. États: Soutenez la demande fédérale d’injonctions pour rétablir les pratiques concurrentielles. Allègement structurel: États-Unis : Rechercher des solutions structurelles, impliquant potentiellement des cessions pour briser le contrôle monopolistique.

: Rechercher des solutions structurelles, impliquant potentiellement des cessions pour briser le contrôle monopolistique. États: Chaque État soutient les changements structurels nécessaires pour démanteler l’emprise monopolistique et restaurer la concurrence. Nomination d’un contrôleur: États-Unis : Demander la nomination d’un observateur indépendant pour superviser la conformité.

: Demander la nomination d’un observateur indépendant pour superviser la conformité. États: Chaque État s’accorde sur la nécessité d’un observateur pour garantir le respect des recours ordonnés par le tribunal. Dommages et restitution: États-Unis : Demander des dommages-intérêts et une restitution pour les consommateurs, les artistes et les lieux touchés par des prix gonflés et un comportement anticoncurrentiel.

: Demander des dommages-intérêts et une restitution pour les consommateurs, les artistes et les lieux touchés par des prix gonflés et un comportement anticoncurrentiel. États : Arizona : Demandez une restitution pour les résidents de l’État touchés par la hausse du prix des billets. Californie : Focus sur les dommages causés aux artistes et aux lieux locaux. New York : Mettre l’accent sur la compensation à la fois pour les consommateurs et pour l’industrie du divertissement en direct de l’État. Texas : Mettre en avant la restitution pour les consommateurs et promoteurs régionaux concernés par les pratiques de Live Nation.

: Honoraires et frais d’avocat: États-Unis : Demandez à Live Nation et Ticketmaster de couvrir les honoraires et frais d’avocat.

: Demandez à Live Nation et Ticketmaster de couvrir les honoraires et frais d’avocat. États: Chaque État demande le remboursement des frais juridiques engagés dans le cadre du procès. Remèdes supplémentaires: États-Unis : Demandez toute mesure supplémentaire que le tribunal juge nécessaire pour garantir la concurrence sur les marchés.

: Demandez toute mesure supplémentaire que le tribunal juge nécessaire pour garantir la concurrence sur les marchés. États : Floride : Plaider pour une surveillance réglementaire continue afin de prévenir de futurs comportements monopolistiques. Illinois : Soutenir des mesures correctives supplémentaires adaptées aux conditions du marché local. Massachusetts : Demander des mesures supplémentaires pour se prémunir contre de futures pratiques anticoncurrentielles. Washington : Insistez sur la nécessité de trouver des solutions garantissant une concurrence et une innovation à long terme sur le marché de la billetterie.

:

Mesures d’allègement spécifiques

Les demandes de chaque État s’alignent sur les objectifs généraux du gouvernement fédéral, mais reflètent également des préoccupations et des impacts localisés. Par exemple:

Californie : Met fortement l’accent sur le bien-être de l’industrie du divertissement, en recherchant des mesures spécifiques pour soutenir les artistes et les salles de spectacle locales.

: Met fortement l’accent sur le bien-être de l’industrie du divertissement, en recherchant des mesures spécifiques pour soutenir les artistes et les salles de spectacle locales. New York : Se concentre à la fois sur la restitution des consommateurs et sur la protection du secteur important du divertissement en direct de l’État.

: Se concentre à la fois sur la restitution des consommateurs et sur la protection du secteur important du divertissement en direct de l’État. Texas : Met en évidence l’impact régional plus large sur les promoteurs et la nécessité d’une restitution pour les consommateurs.

: Met en évidence l’impact régional plus large sur les promoteurs et la nécessité d’une restitution pour les consommateurs. Floride et Illinois : Plaider en faveur de cadres réglementaires solides pour garantir le maintien des pratiques concurrentielles.

: Plaider en faveur de cadres réglementaires solides pour garantir le maintien des pratiques concurrentielles. Massachusetts et Washington: Mettre l’accent sur les solutions à long terme pour favoriser la concurrence et l’innovation.

L’objectif collectif de ces demandes est de démanteler les prétendues pratiques monopolistiques de Live Nation et Ticketmaster, garantissant ainsi un marché compétitif et équitable qui profite aux consommateurs, aux artistes et aux salles de spectacle à travers les États-Unis.

Pour lire l’intégralité de la plainte USA vs. Live Nation Entertainment, cliquez ici (le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) : Plainte USA vs. Live Nation Entertainment