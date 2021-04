Matthew Turner (à droite) et son mari, Gerard.

Depuis que Matthew Turner a été licencié en octobre, il estime avoir postulé à près de 600 emplois, sans succès.

Presque aussi difficile a été sa recherche d’aide à la location.

Turner’s a contacté de nombreuses organisations locales en Caroline du Nord où il vit, mais a été refusé ou laissé sur des listes d’attente par tous. Lui et son mari, Gerard, ont épuisé leurs économies et ne savent pas comment ils vont trouver le loyer de May pour leur appartement à Raleigh.

«C’est incroyablement stressant», a déclaré Turner, 48 ans. « Vous ne savez pas quoi faire d’autre. »

Le Congrès a alloué un total de plus de 45 milliards de dollars d’aide au logement après que la pandémie de coronavirus a coûté leur emploi à des millions d’Américains et en a laissé autant que possible. 1 locataire sur 5 incapables de suivre leurs paiements de logement, y compris près d’un tiers des locataires afro-américains.

Cependant, le déploiement des fonds de secours ne se fait pas assez rapidement pour beaucoup et les expulsions se poursuivent malgré une interdiction nationale de la procédure.

Jusqu’à présent, les États et leurs programmes locaux sont en train de distribuer 16 milliards de dollars sur les 25 milliards de dollars d’aide au loyer passés en décembre, selon la National Low Income Housing Coalition.

En mai, le ministère du Trésor commencera à envoyer aux États et aux localités les 21 milliards de dollars supplémentaires d’aide au logement alloués dans le plan de relance de mars.