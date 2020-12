Lors du premier hoquet majeur du déploiement du vaccin contre le coronavirus, les États cette semaine se sont retrouvés à se bousculer pour s’ajuster car ils ont appris qu’ils recevraient entre 20% et 40% de vaccin en moins la semaine prochaine que ce qu’ils avaient appris le 9 décembre.

Les États ont reçu des estimations qui se sont avérées être fondées sur les doses de vaccin produites, et non sur celles qui avaient achevé le contrôle de qualité et étaient diffusables.Ce n’est que mercredi et plus tard que les États ont été informés des chiffres réels.

«L’effet d’entraînement est énorme», a déclaré Claire Hannan, directrice exécutive de l’Association of Immunization Managers. « La planification est essentielle. Nous ne pouvons pas lancer ce vaccin à la volée. »

Après trois jours de confusion, la source du problème a finalement été élucidée vendredi soir par le gouverneur Jay Inslee de l’État de Washington. Il tweeté il avait eu une conversation « très productive » avec le général Gustave Perna, chef de l’exploitation de l’opération Warp Speed, le programme de traitement et de vaccination COVID-19 de l’administration.

« Cet écart a été à l’origine du changement d’allocations », a tweeté Inslee. « Il semble que cela n’indique pas des défis à long terme avec la production de vaccins. »

Lors d’une conférence de presse samedi matin, Perna a expliqué qu’il n’avait pas pris en considération le temps qu’il faudrait pour que le vaccin complet passe par le processus de contrôle de qualité complet et rigoureux de la Food and Drug Administration. La FDA doit recevoir un certificat d’analyse pour chaque lot 48 heures avant que le fabricant puisse expédier ce lot, HHS tweeté Samedi.

Perna s’est excusé auprès des gouverneurs, disant que c’était entièrement de sa faute.

« En fin de compte, j’accepte la responsabilité de la mauvaise communication », a-t-il déclaré.

«Là où j’ai échoué – j’ai échoué, personne d’autre n’a échoué – c’est d’avoir une compréhension claire de cette cadence. Mais quand je l’ai appliquée à notre méthodologie de prévision et à notre planification avec les États, j’ai réalisé qu’il y avait un delta par rapport aux nombres que je personnellement pensé étaient disponibles et prêts pour la distribution et ce qui était diffusable », a-t-il déclaré.

Le changement soudain et le manque de clarté depuis plusieurs joursreprésentent un énorme casse-tête pour les États qui s’efforcent d’ajuster leurs programmes de vaccination.

Une lettre envoyée aux gouverneurs vendredi soir de la part des Services de santé et sociaux expliquait l’écart comme de la confusion.

<< Nous souhaitons fournir une perspective supplémentaire sur les chiffres de planification générés à la mi-novembre qui sont comparés aux allocations hebdomadaires officielles. Les chiffres d'allocation officiels ne sont disponibles que la semaine précédant la distribution car ils sont basés sur le nombre de doses de vaccin qui ont satisfait. Les normes de certification de la FDA et ont été communiquées au gouvernement américain », a-t-il déclaré.

« Nous espérions qu’il était clair que ces chiffres et les projections sous-jacentes des entreprises étaient à des fins de planification et pourraient être affinés, et que si le nombre de doses libérables d’un fabricant changeait, les attributions aux juridictions changeraient également », indique la lettre a poursuivi en disant.

Ce n’était en fait pas clair pour les États. Les gouverneurs du pays demandent des détails et des explications depuis mercredi.

« Nous travaillons pour obtenir la confirmation et des détails supplémentaires de nos partenaires fédéraux. Il nous faudra un certain temps pour passer aux prochaines étapes et ajuster notre planification », a écrit la porte-parole du département de la santé publique de l’Iowa, Sarah Ekstrand, dans un communiqué de presse mercredi.

Dans le Michigan, la gouverneure Gretchen Whitmer a déclaré lors d’une conférence de presse que les doses de son État étaient suspendues et qu’elle ne pouvait obtenir personne au niveau fédéral pour expliquer les écarts.

«Je ne peux pas être rappelé», dit-elle. « Je sais que les États de tout le pays sont aux prises avec la même chose, ce n’est pas seulement un problème ici. »

La gouverneure de l’Oregon, Kate Brown, a déclaré sur Twitter que les doses de son État avaient été réduites de 40% et qu’elle essayait d’obtenir des informations précises pour une planification hebdomadaire.

Le New Jersey a appris qu’il recevrait 20% de doses de moins que prévu. « Je ne pense pas que nous ayons une raison satisfaisante pour cela », a déclaré le gouverneur Phil Murphy.

Dans le Massachusetts, un porte-parole du centre de commande COVID-19 de l’État a déclaré vendredi matin que l’État avait été informé qu’il recevrait 17.100 doses de moins, soit une diminution de 28% par rapport à ce qu’il attendait.

HHS avait très tôt donné une explication légèrement différente, disant qu’il s’agissait d’un « malentendu ». Dans un communiqué vendredi après-midi, HHS a déclaré qu’il y avait eu « une certaine confusion entre les chiffres de planification et de formation fournis à la mi-novembre et les allocations hebdomadaires officielles réelles, qui ne sont disponibles que la semaine précédant la distribution ».

Il n’y a pas eu de confusion de leur part, ont déclaré des responsables de l’État de Washington.

Le 9 décembre, l’État a été informé qu’il recevait 74 100 doses de vaccin, a déclaré Mike Faulk, attaché de presse du gouverneur Inslee.

«Le numéro 74 100 a été fourni plusieurs fois sous de multiples formes – par téléphone, par courriel et dans la base de données fédérale. Il a été fourni dans un e-mail directement de l’opération Warp Speed ​​au ministère de la Santé », a déclaré Faulk. «Ce n’est pas un chiffre« mi-novembre »», a-t-il dit.

Puis, mercredi, les responsables de Washington ont reçu un appel des Centers for Disease Control and Prevention leur disant que le nombre de doses qu’ils recevraient la semaine prochaine serait plutôt de 44 850. Aucune explication de la réduction n’a été donnée.

Cela a été très perturbateur et a jeté des semaines de travail dans le désarroi.

«Indépendamment de notre allocation, nous avons besoin de prévisibilité et de précision afin de pouvoir planifier correctement pour nous assurer que notre effort de vaccination est couronné de succès», a déclaré Casey Katims, directeur des affaires fédérales d’Inslee.

L’écart représente une rupture majeure dans la communication des informations les plus essentielles sur lesquelles les États s’appuient pour le déploiement des vaccins, a déclaré le Dr Kelly Moore, directeur associé de l’éducation à la vaccination auprès de la Coalition d’action pour l’immunisation.

« La première question que vous vous posez si vous êtes un programme de vaccination d’État est: » Combien de doses ai-je? » Tout ce que vous faites découle de la réponse à cette seule question », a-t-elle déclaré.

Un changement de dernière seconde de cette ampleur dans les projections de vaccins des États représente « une erreur non forcée », a-t-elle déclaré, faisant référence à un point manqué au tennis en raison de la propre erreur d’un joueur et non de la compétence de son adversaire.

« Les États sont de vraies personnes qui font de vrais plans basés sur les chiffres. Ils méritent la vérité, quelle qu’elle soit », a-t-elle déclaré. « Ils peuvent le gérer. Ce qu’ils ne peuvent pas gérer, c’est une baisse de 40% avec un préavis de moins d’une semaine. »