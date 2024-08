Les États occidentaux ont connu une augmentation des décès liés à l’eau

Les États de l’Ouest ont connu plusieurs tragédies liées à l’eau ces dernières semaines, notamment trois randonneurs de l’Utah qui ont perdu la vie en Californie vendredi.

Certains décès sont liés aux moussons de la fin de l’été et aux inondations soudaines qui s’ensuivent.

Crue soudaine au Grand Canyon

De fortes pluies frappent la vallée du fleuve Colorado mercredi dernier, déclenchant une crue soudaine qui a coûté la vie à un randonneur et en a laissé plusieurs autres bloqués jeudi. Le National Park Service a déclaré le corps de Chenoa Nickerson a été récupéré après la crue soudaine. Il a été rapporté que Nickerson a été emporté par l’eau et a été retrouvé par un voyage fluvial commercial trois jours après sa disparition.

« Le ruissellement qui en résulte se déplace rapidement à travers les canyons étroits et les terrains escarpés que l’on trouve dans toute la région. Dans de nombreuses zones, même de petites tempêtes peuvent transformer des lits de cours d’eau normalement secs en torrents d’eau déchaînés en quelques minutes », selon KTNV Las Vegas.

Tourbillon de la Sierra Nevada

Dans la chaîne de montagnes de la Sierra Nevada, trois habitants de l’Utah se sont noyés après avoir été pris dans un tourbillon alors qu’ils descendaient en rappel près du comté de Tulare, en Californie, vendredi après-midi, selon le Service d’incendie du comté de Tulare. David Bell, Jeannine Skinner et Peter On participaient à une aventure de canyoning pour explorer la région des Seven Teacups, KSL a signalé. Selon un Publication Facebook Écrit par la sœur de Bell, Cyndi Miller, les trois furent les derniers du groupe à descendre en rappel lorsque Skinner fut pris dans un tourbillon, ce qui poussa On puis Bell à tenter un sauvetage. Tous les trois se noyèrent.

Cette photo fournie par Chance et Carly Johnson montre le sommet des chutes Mooney dans le parc national du Grand Canyon en Arizona, le jeudi 22 août 2024. | Chance et Carly Johnson via Associated Press

Accident de paddle-board dans le parc d’État de Quail Creek

Un autre incident a eu lieu vendredi, lorsque les autorités ont signalé qu’un homme d’une quarantaine d’années était décédé après un accident de paddle-board au parc d’État de Quail Creek lors de l’ouragan. Selon KSL News Radio, les parcs d’État de l’Utah L’homme faisait du paddleboard avec deux autres personnes lorsque des vents violents se sont levés et les ont fait tomber dans le réservoir. Deux des individus ont rapidement refait surface, tandis que l’homme est resté sous l’eau moins d’une minute. Les secouristes sont venus en aide, ainsi qu’un membre du public et un garde forestier de la Division des loisirs de plein air de l’Utah. Ils ont commencé la réanimation cardio-pulmonaire sur la rampe de mise à l’eau et Life Flight était en route. Malheureusement, l’homme a été déclaré mort sur les lieux. Les autorités n’ont pas encore déterminé si sa mort était due à une noyade ou à un incident médical, et l’affaire fait toujours l’objet d’une enquête.

Un mort et un disparu à Flaming Gorge

Au cours du week-end, un incident de noyade s’est produit au réservoir de Flaming Gorge dans le comté de Daggett. Le shérif du comté de Daggett a confirmé qu’une femme de 60 ans est décédée et que sa fille de 44 ans est toujours portée disparue. Selon le bureau du shérif, un appel au 911 a été passé concernant une possible noyade à Swim Beach le samedi. L’appel a déclenché les services d’urgence, notamment Ambulance Flaming Gorge, service d’incendie de Green River, ambulance Castle Rock, AirMed et Life Flight. À leur arrivée sur les lieux, les policiers ont trouvé un adulte homme pratiquant la réanimation cardio-pulmonaire sur la femme de 60 ans et une autre témoin féminin qui était la fille adulte de l’homme de 60 ansIls ont informé les autorités qu’une autre femme de 44 ans était toujours portée disparue.

La femme de 60 ans a été déclarée morte et la femme de 44 ans était toujours portée disparue. Les équipes de recherche sont revenues dimanche matin pour continuer à chercher la femme disparue.

Sécurité aquatique

Selon la Croix-Rouge américaine« Cela ne prend qu’un instant. Un enfant ou un nageur faible peut se noyer le temps de répondre à un SMS, de vérifier une ligne de pêche ou d’appliquer de la crème solaire. Des décès et des blessures dus à des noyades surviennent tous les jours dans piscines et spas résidentielsà la plage ou dans les océans, lacs, rivières et ruisseauxdes baignoires et même des seaux. »

Voici quelques points clés que la Croix-Rouge américaine souligne pour vous protéger, vous et vos proches, des dangers de l’eau :

« Connaissez vos limites, y compris votre condition physique et vos problèmes de santé.

Ne nagez jamais seul ; nagez en présence de sauveteurs et/ou de surveillants aquatiques.

Portez un masque approuvé par la Garde côtière américaine gilet de sauvetage Adapté à votre poids, à votre taille et à l’activité aquatique. Portez toujours un gilet de sauvetage lorsque vous naviguez, quelle que soit votre capacité à nager.

Nagez sobre.

Comprendre les dangers de l’hyperventilation et de l’évanouissement hypoxique. Savoir appeler à l’aide.

Comprendre et s’adapter aux risques uniques de l’environnement aquatique dans lequel vous évoluez, tels que :

Pour en savoir plus sur la sécurité aquatique, consultez le Site Web de la Croix-Rouge américaine.