Les États obtiennent 1,5 milliard de dollars pour lancer leurs réseaux de recharge de véhicules électriques sur autoroute

Les États pourront commencer à construire leurs réseaux autoroutiers de bornes de recharge pour véhicules électriques, après avoir obtenu accès mardi à 1,5 milliard de dollars de financement du gouvernement américain. Les 50 États, DC et Porto Rico peuvent désormais accéder à la première vague de financement du programme, qui fournira au total 7,5 milliards de dollars pour le réseau de recharge des véhicules électriques.

Le financement est accordé dans le cadre du Loi bipartite sur les infrastructures de 1,2 billion de dollarsqui a été adopté en novembre 2021.

«Nous avons approuvé des plans pour les 50 États, Porto Rico et le district de Columbia pour aider à garantir que les Américains de toutes les régions du pays – des plus grandes villes aux communautés les plus rurales – puissent être positionnés pour débloquer les économies et les avantages des véhicules électriques”, a déclaré mardi le secrétaire américain aux Transports, Pete Buttigieg, dans un communiqué.

Le président Joe Biden vise la moitié de tous les véhicules neufs vendus d’ici 2030 seront zéro émission Véhicules. En Californie, une mesure plus extrême votée le mois dernier interdit la vente de voitures neuves à moteur à combustion interne d’ici 2035.

