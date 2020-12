Police à l’école de Kankara. De nombreux étudiants ont tenté de fuir lorsque des hommes armés l’ont pris d’assaut

D’autres États du nord du Nigéria ont ordonné la fermeture de toutes les écoles à la suite de l’enlèvement, la semaine dernière, de centaines d’élèves dans l’État de Katsina.

Kano, Kaduna, Zamfara et Jigawa ont suivi Katsina en fermant des écoles après l’attaque de vendredi.

Le groupe militant islamiste Boko Haram a déclaré qu’il était derrière le raid.

Plus de 300 enfants sont toujours portés disparus, ce qui fait craindre pour la sécurité d’autres écoles, en particulier celles des régions éloignées.

Pendant ce temps, le syndicat nigérian des enseignants a menacé de déclencher une grève à l’échelle nationale à moins que le gouvernement n’améliore d’urgence la situation sécuritaire.

Le syndicat a déclaré que les élèves et les enseignants étaient désormais activement visés par des hommes armés et des ravisseurs. Il a déclaré que l’attaque était un triste rappel des raids précédents – des dizaines de filles de Chibok, dans le nord de l’État de Borno, sont toujours portées disparues six ans après avoir été enlevées par des djihadistes.

Les autorités nigérianes disent avoir été en contact avec les ravisseurs lors du dernier incident, mais il n’y a pas de détails sur les discussions.

Le gouverneur de l’Etat de Katsina, Aminu Bello Masari, a déclaré lundi soir sur Twitter: « Des pourparlers sont en cours pour garantir [the pupils’] sécurité et retour dans leurs familles respectives. «

Le groupe djihadiste a émis sa revendication de responsabilité dans un enregistrement de quatre minutes.

Cependant, des sources sécuritaires et locales citées par l’agence de presse AFP ont déclaré que Boko Haram avait recruté trois gangs locaux pour mener l’attaque.

Une source a déclaré que les enfants avaient été emmenés de l’autre côté de la frontière dans l’État de Zamfara et répartis entre différents gangs « pour être mis en sécurité ». Certains des gangs avaient depuis été en contact avec les autorités au sujet de la libération des étudiants.

Des témoins ont déclaré que les hommes armés se sont rendus vendredi à l’école secondaire des sciences du gouvernement de la ville de Kankara vers 21h30 et que de nombreux élèves ont sauté la clôture de l’école et se sont enfuis lorsqu’ils ont entendu des coups de feu.

Beaucoup ont été suivis par les hommes armés qui les ont trompés en leur faisant croire qu’ils étaient des membres du personnel de sécurité, ont déclaré des étudiants qui se sont échappés. Une fois les étudiants arrêtés, ils ont été conduits dans la forêt par les hommes armés.