Les États mettent fin prématurément aux allocations de chômage fédérales. Ce qu’il faut savoir

Le gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, a déclaré jeudi que l’État mettrait fin à sa participation aux programmes fédéraux de chômage le 26 juin. Justin Merriman | Actualités Getty Images | Getty Images

Alors que se passe-t-il?

Au moins 16 États ont choisi de se retirer des programmes fédéraux versant des prestations de chômage. Jeudi, ils comprennent l’Alabama, l’Arkansas, l’Arizona, la Géorgie, l’Idaho, l’Iowa, le Mississippi, le Missouri, le Montana, le Dakota du Nord, l’Ohio, la Caroline du Sud, le Dakota du Sud, le Tennessee, l’Utah et le Wyoming. Tous sont dirigés par des gouverneurs républicains. Montana était le premier État à annoncer son retrait, le 4 mai.

Combien de temps cela se produit-il?

L’American Rescue Plan a rendu ces programmes fédéraux disponibles jusqu’à la fête du Travail, le 6 septembre. Les États mettent fin à leur participation environ deux mois ou plus tôt – du 12 juin au 10 juillet. (Cela varie selon les États.)

Combien de personnes sont touchées?

Les décisions des gouverneurs réduiraient ou interrompraient les prestations pour près de 2 millions de personnes. Environ 11 milliards de dollars de financement total sont en jeu, selon Andrew Stettner, chercheur principal à la Century Foundation.

Quels programmes sont concernés?

Les États se retirent des programmes édictés par la loi CARES en mars 2020. Ensemble, les programmes ont augmenté le montant de l’aide hebdomadaire, prolongé sa durée et offert des fonds aux travailleurs qui ne sont généralement pas admissibles aux prestations de l’État.

Comment mes avantages vont-ils changer?

Les États ne délivreront plus 300 dollars supplémentaires par semaine aux travailleurs. Les bénéficiaires de prestations de l’État continueront de bénéficier de cette aide, qui représente généralement la moitié de leur salaire avant la mise à pied. La personne moyenne a reçu 350 dollars par semaine en prestations de l’État en mars, selon le ministère du Travail. (Les avantages varient considérablement d’un État à l’autre. Parmi les États opt-out, par exemple, ils vont de 195 USD par semaine dans le Mississippi à 480 USD dans le Dakota du Nord.) En savoir plus sur Personal Finance:

Les déclarations de revenus 2020 sont dues à l’IRS le 17 mai

Les taux d’intérêt sur les nouveaux prêts étudiants fédéraux augmenteront de près de 1%

Les sénateurs demandent à la FTC de se prémunir contre les escroqueries liées aux voyages Certains travailleurs n’obtiendront pas seulement une réduction de leurs prestations – ils perdront entièrement leur aide. Ces groupes comprennent les chômeurs de longue durée (qui ont épuisé leur allocation maximale de prestations de l’État) ainsi que les travailleurs à la demande, les travailleurs indépendants, les pigistes et d’autres personnes qui perçoivent ce que l’on appelle l’assistance au chômage en cas de pandémie. C’est le cas dans la plupart – mais pas dans tous – les États en question. En Arizona, par exemple, les résidents perdent seulement l’accès aux 300 $.

Pourquoi cela se produit-il?

Les gouverneurs ont indiqué que les pénuries de main-d’œuvre étaient le moteur de leurs décisions de se retirer du financement fédéral. Ils affirment que les prestations de chômage améliorées incitent les gens à rester chez eux et à ne pas chercher d’emploi – laissant les entreprises du mal à pourvoir les postes vacants. « Alors que ces avantages ont fourni une aide financière supplémentaire pendant la hauteur du COVID-19, ils étaient destinés à être temporaires, et leur maintien a plutôt aggravé les problèmes de main-d’œuvre auxquels nous sommes confrontés », a déclaré le gouverneur du Missouri, Mike Parson.

Y a-t-il une pénurie de main-d’œuvre?

Il est difficile de déterminer la réponse avec les données disponibles, selon les économistes. Mais les preuves suggèrent que des pénuries de main-d’œuvre se produisent, au moins dans certains domaines et secteurs. La preuve la plus convaincante est double, selon Daniel Zhao, économiste senior chez Glassdoor, un site d’emploi et de recrutement.

Offres d’emploi a atteint un record en mars, a rapporté mardi le Bureau of Labor Statistics. Pendant ce temps, l’économie américaine a ajouté 266 000 emplois à la masse salariale en avril – beaucoup plus faible que le million prévu, a déclaré le Bureau la semaine dernière. En d’autres termes, il y a une forte demande de main-d’œuvre à mesure que l’économie rouvre, mais pas un afflux proportionnel de travailleurs sur les listes de paie.

Où sont-ils les plus aigus?

Il semble que les pénuries soient plus prononcées dans des secteurs comme les loisirs et l’hôtellerie, qui comprend les services de restauration et les restaurants. C’est là que la plupart des anecdotes de pénuries parmi les propriétaires d’entreprise semblent provenir et que les entreprises aiment McDonald’s et Chipotle augmentent les salaires et offrent des primes pour attirer les travailleurs, a déclaré Zhao. Certains États connaissent probablement une pénurie de main-d’œuvre plus que d’autres.

Au Montana, par exemple, le marché du travail semble être proche du statut d’avant Covid, contrairement au reste des États-Unis, selon à Peter Ganong, professeur adjoint de politique publique à l’Université de Chicago. De nombreux États (mais pas tous) qui se désengagent des prestations fédérales ont des taux de chômage inférieurs à la moyenne nationale de 6,1%. (Pour le contexte, le taux national est encore presque le double de son niveau pré-pandémique de 3,5%.)

Les allocations de chômage sont-elles le problème?

Les allocations de chômage jouent probablement au moins un petit rôle, ont déclaré les économistes. La recherche suggère que des avantages plus élevés réduisent l’intensité de la recherche d’emploi. Ce n’était pas un problème au début de la pandémie lorsque les emplois étaient rares. Mais il est difficile de dire à quel point ils peuvent ou non être un facteur maintenant.

Y a-t-il d’autres facteurs?

Le coronavirus – et non les allocations de chômage – est probablement le principal problème, selon les experts du travail. Les nouvelles infections quotidiennes, tout en diminuant, se comptent toujours par dizaines de milliers. Et moins de la moitié (46%) des adultes américains sont entièrement vaccinés, selon aux Centers for Disease Control and Prevention. (Cette part, qui comprend les personnes âgées, est plus faible parmi la population active.)

Je ne pense pas qu’il soit possible de quantifier dans quelle mesure chaque facteur contribue aux pénuries de main-d’œuvre. Il y a tellement de vents contraires différents qui soufflent en même temps. Daniel Zhao économiste senior chez Glassdoor

Les vaccins n’étaient pas non plus largement disponibles jusqu’à récemment. Les travailleurs ont besoin de deux à six semaines pour que le régime soit pleinement efficace – ce qui signifie que beaucoup ne peuvent pas retourner au travail en toute sécurité avant juin, selon Diane Swonk, économiste en chef chez Grant Thornton. Il y a aussi d’autres facteurs contribuant à l’ère de la pandémie: les réouvertures scolaires irrégulières, les devoirs de garde d’enfants et une pénurie de programmes parascolaires qui aident largement les parents à faible revenu. De nombreux baby-boomers ont choisi de prendre leur retraite prématurément et peuvent ne pas réintégrer la population active, ce qui réduit l’offre globale de main-d’œuvre. La discussion sur la pénurie de main-d’œuvre est aussi souvent séparée de la question des salaires et des heures – les travailleurs peuvent vouloir un emploi mais pas aux salaires en vigueur ou sur des horaires irréguliers ou à temps partiel.

Il peut également être irréaliste de s’attendre à ce que les travailleurs acceptent un emploi à la même vitesse à laquelle les emplois sont affichés. L’offre de main-d’œuvre prend généralement plus de temps à répondre que la demande, a déclaré Zhao. « Je ne pense pas qu’il soit possible de quantifier dans quelle mesure chaque facteur contribue aux pénuries de main-d’œuvre », a-t-il déclaré. « Il y a tellement de vents contraires différents qui soufflent en même temps. » En outre, les États qui renoncent au financement fédéral du chômage peuvent diluer une certaine demande d’entreprises – et le besoin de travailleurs supplémentaires – si cela contribue à réduire les dépenses au niveau local.

Certains États paient une prime de retour au travail. Qu’est-ce que c’est?

Le Montana et l’Arizona remplacent les prestations de chômage améliorées par une prime unique pour les personnes qui trouvent et détiennent un emploi. L’Arizona est offre Des primes de 1 000 $ et 2 000 $ (selon le principe du premier arrivé, premier servi) à ceux qui trouvent un emploi à temps partiel et à temps plein, respectivement. Ils doivent effectuer au moins 10 semaines de travail. Le Montana verse une prime de 1 200 $ aux personnes qui trouvent un emploi à temps plein pendant quatre semaines.

Tout cela est-il gravé dans la pierre?