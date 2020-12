La Commission européenne a appelé les États membres à adopter «de toute urgence» de nouvelles règles concernant la suppression du matériel terroriste en ligne, qui prévoient de forcer les sites Web à supprimer le contenu dans l’heure suivant la publication.

Les mesures font partie de la nouvelle «Agenda contre le terrorisme», publié mercredi, qui conseille également de renforcer les contrôles aux frontières, une meilleure conception des espaces publics pour protéger physiquement les personnes lors d’attaques terroristes et des pouvoirs de police accrus pour l’agence de répression Europol.

La coopération avec les pays non membres de l’UE sera également « Intensifié, » a déclaré la Commission, y compris avec les pays des Balkans occidentaux sur la question des armes à feu, et avec ceux de la région du Sahel, de la corne de l’Afrique et de certaines parties de l’Asie.

La publication fait suite à une série d’attaques terroristes en Europe occidentale cette année, notamment à Vienne, en Autriche et dans plusieurs villes françaises, ce que l’UE a déclaré «Nous a rappelé avec force que le terrorisme demeure un danger réel et présent.»

L’Autriche a déjà commencé à renforcer la sécurité dans les églises à l’approche de Noël au milieu des craintes d’une autre attaque comme celle de novembre, qui a vu un homme armé islamiste tuer quatre personnes dans la capitale.

La France a autorisé la perquisition de dizaines de mosquées «Soupçonné de séparatisme» et a passé un nouveau «Projet de loi sur la laïcité» pour lutter contre l’extrémisme islamique après plusieurs attaques cette année, y compris la décapitation d’un enseignant qui a montré des caricatures du prophète Mahomet à ses élèves.

« Le mode de vie européen n’est pas facultatif et nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher ceux qui cherchent à le défaire », a déclaré la vice-présidente de la Commission européenne, Margaritis Schinas, dans un commentaire sur le cadre de la lutte contre le terrorisme.

